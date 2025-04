El «sadismo administrativo» de Albares: tiene en vilo a 21 embajadores

Los miembros de la Carrera Diplomática asisten incrédulos desde el 12 de julio de 2021 a toda clase de acontecimientos «insólitos» en el seno de Exteriores. Tienen marcada esa fecha en el calendario, no porque tengan algo que celebrar, sino para ser conscientes de ... la capacidad de resiliencia que están desarrollando desde que José Manuel Albares fue nombrado jefe de la diplomacia española y «todo empezó a funcionar mal».

En cuanto Albares llegó, lo primero que observaron los diplomáticos fue la transformación de Exteriores, que dejó de ser un ministerio donde se ejecuta una política de Estado para virar «en otra cosa» y situarse «al servicio de los intereses partidistas» del Gobierno de Sánchez, tal y como señalan fuentes consultadas por ABC. Veáse, por ejemplo, el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara o el del Estado de Palestina, «decisiones que tomó sin el consenso político que requieren esas políticas de Estado de las que presumen tanto Sánchez como Albares».

Para profundizar en esta idea, solo hay que observar el equipo que acompaña al jefe de la diplomacia española, sobre todo, cuando sale del país. Y es que, tal y como aprecia una de estas fuentes, Albares «cada vez se rodea más por asesores políticos y no de diplomáticos, hasta el punto de que en algunos viajes prescinde de ellos».

«Que Albares sea un títere de Sánchez es algo bastante grave, sobre todo porque es diplomático de carrera y tendría que saber que es importante que el ministerio siga su propia política, al margen del Gobierno», cuenta un joven recién llegado a la sede de Exteriores, situada en el madrileño Palacio del Marqués de Salamanca. Pero lo que no esperaban los diplomáticos aquel «fatídico 12 de julio» de hace casi cuatro años era vivir situaciones «inusuales», que Albares conoce bien porque forma parte de la Carrera Diplomática y que generan grandes contratiempos, tanto para los funcionarios como para el buen funcionamiento de las relaciones bilaterales de España en todos los países donde tenemos embajadas.

Se refieren, en este caso, a las 21 jefaturas de misión que están pendientes de relevo de embajadores, el conocido como 'embabombo' en la jerga diplomática, que convocó el pasado mes de noviembre. Según ha podido saber ABC, en la mayoría de casos los gobiernos de los países en los que se encuentran esas embajadas ya han concedido el plácet a los diplomáticos propuestos por Albares para que sean los nuevos jefes de misión en estos países, pero el ministro todavía no ha propuesto estos nombramientos en el Consejo de Ministros, que es el último trámite necesario para que se hagan oficiales estos puestos en el Boletín Oficial del Estado.

Albares tiene a los 21 diplomáticos que serán nuevos embajadores en vilo, como lo están también «los salientes» de esas embajadas, diplomáticos que continúan ejerciendo sus funciones, pese a que algunos de ellos ya se han despedido de las autoridades de los países en los que sirven. «La imagen que damos de España es pésima», cuenta un diplomático en conversación telefónica con ABC. Dice, además, que «es un desprecio hacia los compañeros».

Uno de los embajadores consultados califica esta gestión de Albares como «sadismo administrativo». La mayoría de los diplomáticos que van a dejar de ser embajadores saben desde hace meses que serán cesados porque han gestionado los plácets para sus sucesores y llevan desde que fueron concedidos mirando todos los martes las referencias del Consejo de Ministros para saber si los relevos se han hecho efectivos. Cuando llaman a la Subsecretaría, en Madrid, para tener algo de información sobre fechas estimadas de cuándo volverán, les trasladan que «no saben nada».

Albares está marcando sus tiempos y, por el camino, sus compañeros están «sufriendo las consecuencias». En los pasillos del Palacio del Marqués de Salamanca se ha extendido la teoría de que esta conducta del ministro guarda relación con los tres polémicos ceses de embajadores que ejecutó el pasado mes de febrero, extendiendo así el «clima de terror» que impera en el ministerio desde que él llegó.

Los embajadores Alberto Antón (Bélgica), Juan González-Barba (Croacia) y Guillermo Kirkpatrick (Corea del Sur) recibieron una llamada del subsecretario para que pidieran los plácets de sus sucesores. Fue así como se enteraron de que iban a ser cesados, cuando no estaban ni cerca de cumplir cuatro años en su destinos. Como los ceses no serán oficiales hasta que los nuevos nombramientos aparezcan en el BOE, Albares se escudó en este hecho para intentar desmentir estas informaciones, diciendo que «Exteriores se rige por los cauces habituales» para así hacer ver que no había cambiado nada y que los embajadores supuestamente cesados seguían en sus puestos de trabajo. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) le envió entonces una carta para denunciar estos «ceses arbitrarios» y pedirle «criterios objetivos» en su política de nombramientos, ya que desde que llegó ha premiado a diplomáticos sin experiencia con puestos de gran responsabilidad, a quienes llaman «niños soldado».

Dilaciones

Desde los pasillos del Palacio del Marqués de Salamanca cuentan a ABC que Albares «está dilatando» los nombramientos para que nadie recuerde el incendio de febrero por los tres polémicos ceses futuros. Algunos diplomáticos esperaban que los nombramientos se produjeran en el Consejo de Ministros del pasado Martes Santo «porque así pasarían inadvertidos». Ahora creen que podría ser este próximo martes, «aprovechando» que el relevo en la Santa Sede acapara la atención.

En noviembre se conoció la convocatoria de las jefaturas de misión para este año. En el listado había 19: Arabia Saudí, Camerún, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Gabón, Hungría, Indonesia, Irlanda, Kenia, Mauritania, Namibia, Nigeria, Nueva Zelanda, República Dominicana, República Eslovaca, Suiza, Tanzania y Zimbabue. En el BOE del 4 de marzo se resolvieron los puestos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Mauritania y otros cinco previstos de antes: Qatar, Antigua y Barbuda, Dominica, Japón y la Misión Especial para Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.

De la convocatoria de noviembre, por tanto, faltan por conocerse los jefes de misión de 16 embajadas. A estos hay que sumar los destinos de los tres polémicos ceses y otros dos que también cambiarán –pese a que no estaban en este 'embabombo'–, que son Luxemburgo y Lituania. Si no hay más sorpresas, que dada la situación en el ministerio tampoco se pueden descartar, la suma de embajadores que dependen de los designios de Albares asciende a 21.