Yolanda Díaz pide «empatía» a las empresas y se disculpa por la tardanza del BOE La ministra de Trabajo asegura que el confinamiento es la «única herramienta» para frenar los contagios del coronavirus: «Es durísimo, somos conscientes»

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que endurecer el confinamiento es la única forma que contemplan las autoridades sanitarias para frenar los contagios por coronavirus. «No hay mejor herramienta en este momento que restringir la movilidad», ha dicho. El cierre total de la actividad económica no esencial entró anoche en vigor con el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La ministra de Trabajo ha pedido «empatía» a las empresas, después de un comunicado audiovisual del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, donde advierte de los riesgos para la economía que tiene la decisión del Gobierno. «Es la única herramienta que tenemos para bajar la curva de contagios, pero estamos dejando las actividades esenciales, no estamos parando el país«, ha explicado Díaz, durante una entrevista en La Sexta. "Es durísimo, somos conscientes", ha añadido.

El endurecimiento del estado de alarma se debatió el viernes en el Consejo de Ministros extraordinario y se aprobó ayer con un BOE que se publicó pasadas las 23 horas. La ministra se ha disculpado este lunes "por la tardanza" del texto fruto de "razones técnicas y no jurídicas". Además, ha insistido en que no hubo discusión entre PSOE y Unidas Podemos. "Pido disculpas por la intranquilidad que había ayer en muchos sectores", ha señalado.

Díaz ha anunciado que en el Consejo de Ministros que se celebrará mañana se aprobarán "muchas" medidas económicas de varios ministerios. No obstante, el Gobierno no ha llegado todavía a un consenso para la condonación del pago del alquileres. "Se está puliendo", ha explicado. La semana pasada fuentes de la vicepresidencia segunda señalaron a ABC que esa medida se aprobaría esta semana, pero al final no hubo acuerdo.

PSOE y Unidas Podemos mantienen un intenso debate sobre cómo aplicar las ayudas a los arrendadores. Por otro lado, Díaz ha asegurado que están "trabajando" en varios subsidios y se espera que el de las empleadas del hogar se apruebe en la reunión de mañana.

"No hay improvisación"

Previamente, durante una intervención en Antena 3, Díaz ha asegurado que no hubo "improvisación" en el cierre total de la actividad económica no esencial: "No acepto la crítica de improvisación porque no hemos parado de trabajar, son medidas muy complejas que llevan mucho tiempo", ha aseverado.

Pedro Sánchez empezó a considerar el jueves el cierre total de las empresas no esenciales. El sábado lo anunció durante una comparecencia telemática desde La Moncloa y ayer presentó la medida ante los presidentes de las Comunidades Autónomas, que reprocharon la "unilateralidad" del Gobierno y no poder participar en las decisiones.

Preguntada por la drástica decisión del presidente del Gobierno, quien no la contemplaba a principios de semana, Díaz ha explicado que se deben tomar "decisiones robustas y rápidas". Ha señalado además que se asumió después de escuchar a todos los actores políticos en el Pleno del miércoles en el Congreso y las recomendaciones de la Academia Médica.