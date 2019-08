Podemos y Open Arms, unidos contra el Gobierno: comparan a Carmen Calvo con Salvini

E.Blanco Madrid Actualizado: 21/08/2019 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los planes de Sánchez de intervenir en la crisis migratoria del Open Arms no han tenido el desenlace que previsiblemente esperaba. Su cambios de opinión y el intento estéril de trasladar a los inmigrantes a Palma de Mallorca escoltados por el buque Audaz de la Armada para que después la Justicia italiana incautase la embarcación son solo la punta del iceberg de una estrategia que les está costando duras críticas al equipo del socialista. Y no solo desde la oposición.

Pablo Iglesias, durante su entrevista en Antena 3 de la noche del miércoles, ya afeó la lenta respuesta del Gobierno ante la crisis migratoria. Y hoy, miembros de Unidas Podemos han comparado a Carmen Calvo con Matteo Salvini, ministro de Interior de Italia, por sus declaraciones contra el Open Arms. «No entiendo porque esto que se ha hecho ahora no se hizo antes. Ahora tendríamos a esas personas cuidadas y al 'Open Arms' en un puerto español», señaló Iglesias.

Tan solo un día después, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, en declaraciones en la Cadena Ser, ha recordado que el Open Arms no tiene permiso para rescatar a personas en el mar y no ha descartado la posibilidad de sancionar a la ONG (algo que también ha admitido la ministra de Defensa en funciones Margarita Robles). No es la primera vez que la socialista carga contra la organización. Calvo ya sugirió que el buque había tenido la posibilidad de dirigirse a Malta pero Open Arms no quiso dicha solución e insistió en ir a Italia.

Unas palabras que han encontrado réplica desde las filas la formación que lidera Pablo Iglesias, y que parecen distanciar aún más a ambos partidos en unas hipotéticas negociaciones para conformar Gobierno. Una postura que ya asumió la semana pasada la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, que aseguró que la decisión de abrir el puerto de Algeciras para acoger al Open Arms hubiera causado tensiones si su partido y el PSOE hubieran sellado un acuerdo en julio. Algo que refrendó Carmen Calvo que destacó, una vez más, que entre ambas formaciones existe distancia en «muchas cosas».

Unidas Podemos pide una rectificación

Irene Montero, portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, y ahora mismo de baja por maternidad, ha sido una de las voces que se han alzado contra las palabras de la socialista. «Si Carmen Calvo no rectifica estas declaraciones, al menos el Gobierno sí debe hacerlo», ha reclamado a través de un mensaje en su perfil de Twitter. Montero ha adjuntado otro tuit, de la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, en el que recuerda que el permiso para rescatar «lo otorga el Derecho Internacional del Mar, no el Gobierno».

«¿Debemos entender de lo que dice (Calvo) que sugiere que tienen 'el deber dejarlos morir'? INDIGNA la criminalización (estilo Salvini) de ONG que salvan vidas, la falta de rigor y la ausencia de humanidad», ha escrito en su cuenta de Twitter el diputado de Galicia en Común Antón Gómez-Reino. En la misma red social, la diputada Ione Belarra ha lamentado que «ojalá» Calvo hubiera sido «la mitad de dura con Salvini de lo que está siendo con el Open Arms y con las personas migrantes». «Equivocar el enemigo es muy peligroso», ha apostillado.

Óscar Camps también ha comparado a la vicepresidenta del Gobierno en funciones con Matteo Salvini. El director de Proactiva Open Arms se ha cuestionado si cuando habla Carmen Calvo sobre la última actuación de esta ONG lo hace ella «de verdad» o «Salvini es el ventrílocuo». A través de su cuenta de Twitter, Camps ha escrito: «A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocuo».