Un testigo del 1-O acusa a la Policía de llevarse de los colegios «juguetes y disfraces» Simpatizantes independentistas dicen que los agentes «apaleaban» y «abrían cabezas»

Si alguien esperaba que los testigos de la defensa iban a dar un vuelco al juicio tendrá que esperar a otra sesión porque la de hoy hasta el momento es el retrato de un esperpento.

Ciudadanos de a pie que se han presentado ante el tribunal como amigos en unos casos, vecinos en otros, o simpatizantes de Òmnium Cultural han ido trazando un relato del 1-O ante el tribunal del «procés» que en nada se parece al que dejaron en la Sala las decenas de guardias civiles y policías nacionales que testificaron días atrás.

En líneas generales hablan de una jornada de votación pacífica y festiva que se vio interrumpida por la actuación de las Fuerzas de Seguridad de Estado, que «apalearon» a diestro y siniestro, «abrieron cabezas», amenazaron a «abuelitas» e incluso hicieron «saltar por los aires» al tío Juanito, un simpatizante del FC Barcelona de 70 años.

Pero el colmo de lo grotesco vino de la mano de dos testigos que señalaron que la Policia no se llevó urnas de un determinado colegio, sino «material escolar», en concreto, «juguetes, disfraces y comida celiaca».

La declarante era Pilar Calderón, quien, si bien dijo en un primer momento que se «autodesignó» apoderada en un colegio de Sabadell, acabó reconociendo que fue ERC quien le entregó la tarjeta que la acreditaba como tal. ERC, el mismo partido al que pertenece Junqueras, cuya defensa es precisamente la que la ha llamado a declarar.

Calderón ha dicho que «vio a un policía levantando la porra a una abuelita que estaba sentada en una silla» y acusó a los antidisturbios de «reventar» todas las puertas que encontraban a su paso. Y aunque el motivo de la irrupción de las fuerzas de seguridad en los centros era requisar el material electoral, dice la testigo que en este caso lo que se llevaron fueron «disfraces y juguetes en una bolsa de basura».

«Cuando desperté, las urnas estaban»

Flaco favor le ha hecho también la testigo a la defensa de Junqueras cuando ha reconocido que ella fue de las que ocupó ese colegio durante el fin de semana porque «era la manera de poder votar» (lo que viene a reconocer que conocían la orden judicial de que los colegios estuvieran cerrados para evitar la votación), cuando ha sostenido que una vez que la Policía cumplió con su labor de impedir el referéndum en ese centro «decidimos que se volvía a abrir» o cuando, para «salvar» a los mossos, ha reconocido que estaban presentes en ese colegio incluso a la hora del recuento. Sobre las urnas, la testigo ha apuntado que no sabe de dónde salieron. «Yo me fui a dormir (en el propio centro) y cuando me desperté, las urnas estaban en el gimnasio».

Sobre la actuación en ese mismo colegio electoral habló Julià Fernandez, vecino de Forcadell y Cuixart y por aquella época teniente de alcalde de Sabadell. En vez de juguetes y disfraces, este testigo habló de encajables y comida para celiacos.

Fernández dibujó un relato de violencia, pero policial, de la que él fue protagonista: «Me dieron un golpe en la mejilla izquierda, mis gafas saltaron por los aires y cuatro agentes me arrastraron por el suelo. Cuando me soltaron me dieron patadas en la espalda». Pese a este relato, el testigo se levantó y «me fui a votar a otro colegio».

En un centro electoral de Sant Carles de la Rapita (Tarragona), un «murmullo» creciente avisó a los militantes independentistas de la llegada de la Guardia Civil. Así lo ha relatado este martes Albert Salvadó, concejal del municipio, que está siendo investigado por un juzgado de Cataluña por su actuación aquel día, tras un acta levantada por los Mossos d’Esquadra. Según su testimonio, la acción policial comenzó con contundencia pero sin violencia, quitando uno a uno a la gente. «Vi salir disparado al tío Juanito, un señor de 70 años que va siempre con la camiseta del Barça y la barretina», ha relatado el testigo propuesto por las defensas.

Describió después la acción contra los ciudadanos que impedían el cumplimiento de una orden judicial, una actuación dirigida según él contra las familias. «Empezaron a cargar con mucha violencia contra vecinos de toda la vida, López siendo apaleado con los brazos en alto, estaba mi primo Xavi, mi hermano Marc… Buscaban la cabeza, me dieron un golpe en el brazo protegiéndome la cabeza».

Salvadó redujo el perfil de los militantes independentistas a una cuestión familiar. «Muchos críos fueron arropados en el bar de enfrente, estaban desamparados porque o bien su padre o su madre estaban en la concentración», ha señalado. Llegaron a juntar más de una docena de niños en el local para «protegerles».

El testigo se atrevió también a valorar la función del muro de contención que conformaron los agentes de la Guardia Civil para controlar a la gente. «Gracias a ese muro se podía apalear con las libertad a los ciudadanos», que según él «lloraban de rabia e impotencia», ha insistido el concejal en La Rapita de ERC. A pesar de esa condición, Salvadó ha declarado que desconocía que una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado a todos los cuerpos policiales evitar el referéndum ilegal y requisar las urnas, algo público y notorio. Sí admitió que era consciente de «ciertas advertencias» sobre la suspensión del 1-O.

