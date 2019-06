El Supremo ultima la decisión sobre Sànchez que desencallará la ronda de consultas del Rey La Casa del Rey despeja la agenda de Don Felipe por si se concreta la ronda de consultas para la investidura

El Tribunal Supremo se pronunciará esta semana sobre la petición de Jordi Sànchez, procesado en el juicio del «procés», de salir de la cárcel y acudir a la ronda de consultas con el Rey en representación de JxCat. Es altamente improbable que el Alto Tribunal autorice la salida del expresidente de la ANC para participar en esta ronda de consultas.

El riesgo de fuga, la proximidad de la sentencia y la posibilidad de que el diputado pueda ser sustituido por otro de sus compañeros de escaño presidirán con toda seguridad la resolución de los magistrados del «procés».

No será la primera vez que la Sala se pronuncie sobre las diferentes circunstancias que rodean a un parlamentario preso de otro que no lo es. En una de sus resoluciones, en las que rechazó dar permiso a los presos del «procés» para participar en actos de campaña fuera de la cárcel, el tribunal dejó claro que cuando un partido cuenta en sus filas con una persona privada de libertad está obligada a «a aceptar la singularidad» de ese candidato en prisión provisional y a asumir «que competirá en distintas condiciones que los candidatos en libertad».

En ese mismo auto, los magistrados señalaban algo que se puede extrapolar a este caso: cualquier otro diputado puede representar a ese partido y defender las ideas políticas de la formación en cuestión.

La Casa del Rey ha despejado la agenda de Don Felipe esta semana por si se terminara concretando la ronda de consultas con las fuerzas políticas con vistas a la investidura, de la que aún no hay fecha.

JxCat, el partido de Carles Puigdemont, ha decidido que no acudirá a ver a Don Felipe si el Tribunal Supremo no concede a Sànchez, permiso para salir de la cárcel a entrevistarse con el Monarca. «O va Jordi Sànchez o no va nadie», sostienen fuentes de este partido.

La secretaría general del Congreso ha requerido a JxCat que indique a un representante que «se encuentre en condiciones materiales» de poder acudir a la cita con el Rey. O, lo que es lo mismo, que se encuentre en libertad o reciba un permiso de la autoridad judicial.

De mantener JxCat su actual posición, sería la primera vez que la antigua Convergència no participe en la ronda de consultas con el Rey. Tanto en 2015 como en 2016 -con este partido ya mutado primero en Democracia i Llibertad y después en el Partido Demócrata Catalán- su entonces portavoz parlamentario, Francesc Homs, acudió a La Zarzuela a entrevistarse con el Rey.

De no participar esta vez, JxCat se uniría al grupo de Bildu y ERC quienes, por su condición republicana, se niegan a participar en este proceso desde hace varios años.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya fue recibida en Zarzuela tras la constitución de las Cortes y anunció que volvería a entrevistarse con el jefe del Estado para comunicarle los representantes designados por los partidos con representación parlamentaria para esa ronda de consultas.

Esa segunda visita aún no se ha producido y Batet está a la espera de que el Tribunal Supremo sobre Sànchez. Tras la comunicación de la presidenta del Congreso, Zarzuela comenzará a citar a los representantes de los partidos con presencia en el Congreso, que desfilarán de menor a mayor y para comunicar al Jefe del Estado cuál sería su posición sobre una u otra posible candidatura a la Presidencia del Gobierno.