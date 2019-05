JxCat propondrá al preso Jordi Sànchez para ver al Rey en la ronda de consultas El grupo parlamentario de ERC prefiere no pronunciarse por el momento sobre si Junqueras será propuesto para la visita

JxCat ha confirmado a ABC que el preso juzgado por el «procés» y exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ACN), Jordi Sànchez, será propuesto para acudir ante el Rey en la ronda de consultas que se celebrarán en Zarzuela próximamente para avanzar en la investidura del presidente del Gobierno.

Por su parte, ERC prefiere no pronunciarse por el momento. Desde el grupo parlamentario no se plantean hacer declaraciones al respecto. El líder del grupo parlamentario de Esquerra es el también diputado preso Oriol Junqueras. En el pasado ERC ha rechazado acudir a estas consultas, por lo que pretenderlo ahora solo puede enmarcarse en un nuevo pulso a las instituciones.

Es muy probable que la ronda de consultas en Zarzuela no se produzca hasta que los diputados presos hayan sido suspendidos o incluso hayan dejado su acta de diputados. Pero un partido político puede proponer a cualquier representante de su formación para acudir a la ronda de consultas. No es imprescindible que tengan la condición de diputados para acudir. Por ejemplo, en 2016 acudió por el PSOE Javier Fernández como presidente de la gestora socialista. Y por Coalición Canaria también suele acudir su presidente y no sus diputadas en el Congreso.

El Rey deberá citar al Palacio de la Zarzuela a los líderes políticos incluidos en la lista que elabore Batet. Si la presidenta del Congreso incluyera a los diputados presos, la decisión final de si acudirían o no quedaría en manos del Tribunal Supremo, que tendría que decidir si permite a los presos salir de la prisión para acudir a Zarzuela. Un extremo altamente improbable puesto que el tribunal solo les dejó ir al Congreso para acreditarse como diputados y participar en la sesión constitutiva, pero no les autoriza a ejercer como parlamentarios.