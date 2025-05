Stoltenberg, en Madrid: «Debemos tener claro que Putin no puede triunfar»

España celebra hoy el 40º aniversario de su adhesión a la OTAN . Además, del 28 al 30 de junio acogerá la «trascendental» Cumbre de Madrid. Su secretario general, el noruego Jens Stoltenberg, ha visitado este fin de semana nuestro país para preparar esa cita ... y asistir hoy a la celebración en el Teatro Real y el Palacio Real. Atiende a ABC en su hotel en Madrid.

-La Cumbre de Madrid, que se celebrará del 28 al 30 de junio aprobará un nuevo concepto estratégico de la OTAN que aún se está negociando. ¿Qué líneas maestras tendrá?

-La Cumbre de Madrid será extremadamente importante y reconocerá el importante papel que España juega en nuestra alianza como un país líder. El nuevo concepto estratégico que adoptaremos reflejará una nueva realidad de seguridad. Por ejemplo, el actual concepto estratégico [de la Cumbre de Lisboa en 2010] se refiere a Rusia como un socio estratégico y no menciona a China en una sola palabra. Ahora, absolutamente, abordaremos las acciones agresivas de Rusia y también abordaremos el impacto sobre nuestra seguridad del ascenso de China. La Cumbre de Madrid será una de nuestras cumbres más importantes.

Stoltenberg es secretario general de la OTAN desde el 1 de octubre de 2014. Tras la guerra en Ucrania los aliados decidieron prorrogar un año más su mandato Ignacio Gil

-¿Cuánto espera que dure la guerra de Rusia en Ucrania?

-Nadie puede decir con certeza cuánto puede durar esa guerra. Por naturaleza, las guerras son impredecibles. Desde la OTAN predijimos la invasión, fuimos muy claros sobre el modo en que Rusia lo estaba planeando. De hecho, compartimos información de Inteligencia el pasado otoño. Pero cuando la guerra empieza es más difícil predecir cuándo finalizará. Necesitamos estar preparados para una guerra larga. Esta es una guerra contra una nación independiente y los aliados de la OTAN deben apoyar a Ucrania en su derecho para defenderse. Además, si Putin ni siquiera se preocupara tras usar la fuerza militar, el mundo sería más peligroso.... le incentivaría a hacerlo más y más.

-Parece que España no contribuye con equipamiento militar pesado a Ucrania como hacen otros países aliados. ¿Debería España apoyar a Ucrania con equipamiento más pesado como vehículos blindados, piezas de artillería...?

-Antes de nada, me gustaría transmitir el agradecimiento a España, su Gobierno y su pueblo por el apoyo crítico proporcionado a Ucrania. Apoyo militar, humanitario e imponiendo sanciones que tienen un alto coste. Son decisiones difíciles pero eran necesarias porque debemos tener claro que Putin no puede triunfar. También me gustaría enfantizar la creciente presencia de España en la región báltica. Estuve junto al presidente Pedro Sánchez en Letonia y conozco su compromiso personal hacia la Alianza. Apreciamos que España vaya a desplegar una batería antimisiles allí.

-Pero, ¿ha pedido que España se comprometa más con Ucrania desde el punto de vista del envío de material militar pesado?

-España es parte de los esfuerzos conjuntos que realizan los aliados de la OTAN. Hay muchos tipos de apoyo a las fuerzas ucranianas. Debemos ser muy cuidadosos de mencionar sistemas de armas específicos. No debemos exponer lo que cada aliado está haciendo. España está ayudando. España está proporcionando un apoyo fundamental a ambos: a Ucrania e incrementando su presencia en la región báltica.

¿Ceuta y Melilla? «Si hay una amenaza contra cualquier aliado es algo que la OTAN deberá abordar»

-¿Qué medidas se adoptarán en la Cumbre de Madrid para reasegurar la defensa de los países de la OTAN en Europa del Este?

-Hay que recordar que la OTAN ya adoptó en 2014 medidas para reforzar su presencia en Europa del Este después de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y el comienzo de las agresiones en el Donbás. Lo que esperamos de la Cumbre de Madrid es que reforcemos nuestra defensa pero no solo en el Este sino a lo largo de toda la Alianza para que no haya duda de que estamos preparados ante cualquier amenaza independientemente de la dirección de donde provenga.

-¿Cómo explica que Ceuta y Melilla no estén aún cubiertas bajo el paraguas de la OTAN en lo referente al artículo 5 del Tratado? [«un ataque armado contra una parte, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas»].

-Cuando la OTAN se estableció en 1949 hubo una definición muy precisa sobre el territorio de la Alianza que estaba automáticamente protegido bajo el artículo 5 y no incluye otras partes de países fuera de Europa o Norteamérica. Este no es un caso sobre España sino sobre otros países también. Pero, por supuesto, al final hay una decisión política sobre que los aliados de la OTAN deben protegerse unos a otros. Debemos recordar que después de los ataques terroristas sobre EE.UU. fuimos a Afganistán, estamos en Irak... España es parte de ello. Por tanto, haremos lo que sea necesario todos los aliados de la OTAN y es una decisión política determinar si un aliado está bajo una amenaza o un ataque.

-Entonces, si algo pasa en Ceuta y Melilla los aliados de la OTAN ayudarían a España...

-Siempre digo que es una decisión política de los aliados de la OTAN... y España es un país aliado valorado. España ha sido aliado durante los últimos cuarenta años. Tanto el presidente del Gobierno como el Rey están comprometidos con la OTAN y la OTAN está muy comprometida con España. Si hay una amenaza contra cualquier aliado es algo que la OTAN deberá abordar.

Stoltenberg, en un momento de la entrevista con ABC Ignacio Gil

-¿Qué podemos esperar de la Cumbre de Madrid respecto a la visión de 360 grados y el flanco Sur que el Gobierno de España quiere reforzar?

-Abordaremos las amenazas provenientes del sur, como la inestabilidad y el terrorismo. Y sabemos que mientras más estables sean nuestros vecinos más seguros estaremos nosotros. La estabilidad en África debe importar a toda la Alianza. Tomaremos decisiones para dar un paso adelante, también desde el punto de vista del dominio marítimo.

-¿Lanzará la OTAN una misión en el Sahel?

-Nosotros apoyamos a ciertos países como Túnez o Mauritania en lucha contra el terrorismo, ciber, control fronterizo... Espero que los aliados den otros pasos y aumenten la cooperación de defensa que hacemos en la región.

-España es el penúltimo país en inversión según el porcentaje del PIB con el 1,03%. ¿Ha pedido a Sánchez que se incremente inmediatamente estas inversiones?

-Primero, doy la bienvenida al incremento realizado ya por España. Segundo, España contribuye a las misiones de la OTAN y vemos que contribuye significativamente en diferentes modos: con la policia aérea en el Báltico, en Letonia, Irak, en las misiones marítimas en el Mediterráneo... Reconocemos a España por eso, incluso tenemos una importante base de defensa antimisiles en Rota y con la instalación del CAOC de vigilancia aérea de Torrejón.

«La OTAN ha ayudado a extender la democracia y la paz en Europa»

-Hoy se celebra el 40 aniversario de la adhesión de España la OTAN. ¿Cómo ha cambiado la Alianza a un país como España?

-Lo que vemos es que la ampliación de la OTAN ha sido un gran éxito durante décadas. Ha ayudado a extender la democracia y la paz en Europa. Además, preparó el camino para la adhesión a la UE, como fue el caso de España y los países de Europa del Este.

-Y ahora Suecia y Finlandia...

-Son casos diferentes. Son democracias mucho más maduras [en su momento de candidatura] y llevan cooperando muchos años con la OTAN. Sabemos que cumplen los estándares de la OTAN. Son miembros ya de la UE. Creo firmemente que una OTAN con Finlandia y Suecia fortalecerá a la OTAN y el vínculo trasatlántico y la cooperación entre la OTAN y la UE.