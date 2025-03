En directo | Alcaraz: «El homenaje a Parot no se habría hecho si las víctimas fueran familia de los miembros del Gobierno»

El colectivo de apoyo a presos de la banda terrorista ETA «Sare» anunció el viernes que desconvocaba la marcha organizada para este sábado en Mondragón por el etarra Henri Parot y realizará en su lugar actos en las plazas de los pueblos del País Vasco contra «la cadena perpetua», que, obviamente, no es la pena que él cumple porque en España no existe esa condena. La convocatoria inicial era una carrera de relevos en Mondragón de 31 paradas, una por cada año que Parot, que cumple hasta 26 condenas por 39 asesinatos consumados y más de 200 frustrados, ha pasado ya en la cárcel.

Paralelamente se celebrarán este sábado en Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Granada las concentraciones que la AVT había previsto, ante el cambio de nombre, pero no de significado, del homenaje. Se mantienen asimismo los actos convocados por Voces contra el Terrorismo y el Partido Popular en la misma localidad de Mondragón.

«Queremos reivindicar la convivencia en el País Vasco. Esa parte de la sociedad vasca que no condena la violencia inoculan el odio, estamos aquí para decirles que el Partido Popular estaremos siempre en frente de los radicales con la palabra para reivindicar memoria dignidad y justicia y para desenmascararlos»

«Les pido a Marlaska y Sánchez que se pongan en la piel de una de esas víctimas y que , vieran como sus asesinos son vitoreados. Sánchez necesita a esos lobos para gobernar, les pasa las manos por el lomo. ¿Qué haría Sánchez si estos homenajes se hicieran a terroristas del 11M o a violadores? Aquí no cabe la equidistancia, la equidistancia aquí es ser cómplice.»

«Tanto en Navarra como el País Vasco todavía vivimos una falta de libertad porque estamos oprimidos por el entorno nacionalista radical. Me quiero dirigir a Marlaska y a Sánchez. Hoy no están aquí, y no han movido ni un solo dedo para evitar que estos actos de homenaje a asesinaos por 51 localidades».

« Una sociedad sana no puede permitir que los terroristas sean homenajeados como héroes », declaró la AVT e insistió en que lo que «de verdad» buscan con este tipo de homenajes es la puesta en libertad «antes de tiempo» de los presos etarras «justificando todos y cada uno de sus delitos». «Las víctimas no merecemos que se nos humille y se pise nuestra dignidad», concluyó.

«El problema no es lo que ellos hayan sino que se les ampare como ha hecho el Gobierno de la nación. Lo van a querer seguir intentando y se van a encontrar con un muro y ese muro no puede tener ningún resquicio porque el Gobierno les necesite para gobernar», ha sentenciado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha cargado durante contra el Gobierno por «amparar» los actos homenaje contra etarras. Durante el acto de la AVT en Madrid, Almeida ha afirmado que «lo que ha sucedido con la anulación del acto homenaje a Parot no es por convicción sino porque la presión social ha podido con ellos».

Alcaraz lleva impresa en su camiseta blanca las fotografías de sus sobrinas, asesinadas por Parot en la casa cuartel de Zaragoza, en un atentado con once muertos, cinco niños y un adolescente. Se leen los nombres de todos ellos, mientras un vecino intenta boicotear el acto golpeando los barrotes de un balcón. Informa Pablo Muñoz.

Alcaraz denuncia que el homenaje a Parot no se habría hecho si las victimas fueran padres, hijos o hermanos de los miembros del Gobierno. El acto, breve, acaba con el Himno Nacional.