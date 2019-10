Next

Santi Vila: «Nos debe unir el patriotismo constitucional» El exconsejero de la Generalitat de Cataluña, condenado en el juicio del «procés», afirmó que un partido catalanista no independentista «tendrá más apoyo de lo que algunos creen»

El exconsejero de la Generalitat Santi Vila, condenado por el «procés» a un año y ocho meses de inhabilitación y a pagar una multa de 60.000 euros por desobediencia, manifestó ayer en Madrid que «hay que combatir la idea de la fatalidad vinculada a la historia de España» y puso en valor las «luces» que están surgiendo en Cataluña y que permitirán «salir del embrollo» en el que se encuentra la comunidad, defendiendo el «patriotismo constitucional». Además, se mostró confiado en que una plataforma catalanista, pero no independentista, «tendrá más apoyo de lo que algunos creen».

Vila habló así en el foro «Salidas al laberinto catalán», organizado por Next Educación y moderado por Manuel Campo Vidal. En él también participaron Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional; Roberto Fernández, exrector de la Universidad de Lérida y expresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y Cristina Spa, miembro de Sociedad Civil por el Debate.

«Son muchas las luces que, poco a poco, van intentando enfocar no solo la inflamación sino también los posibles elementos que nos permitirán salir del embrollo en el que nos hemos metido», comenzó su intervención Vila. Puso como ejemplo a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que en una entrevista tras ser condenada a once años y medio de cárcel reconoció que les había faltado empatía con los ciudadanos no independentistas. Un argumento que él asegura que empleó en 2017 y por el que le «molieron a palos».

«Patriotismo constitucional»

Con respecto a la historia de España, aseguró que «con todos sus errores, dificultades y complejidades, es del todo homologable a la de sus paises vecinos». Vila, que es Doctor en Historia, denunció que la española ha estado marcada por «un cierto fatalismo» contra el que hay que luchar. Llamó a «combatir no la anomalía española, sino sus demasiados retrocesos» —una «tentación» habitual, según definió él— y, en este sentido, alertó de que «lo que ocurre en Cataluña nos puede hacer retroceder».

Fernández, que fue el primero en hablar de «patriotismo constitucional», urgió al diálogo entre «constitucionalistas pragmáticos» y «soberanistas pragmáticos» para «reconstruir el país». «Éticamente no podemos dejar a las futuras generaciones este problema sin resolver», afirmó, y añadió que «necesitamos refundarnos en una catalanidad integradora y esto lo tienen que hacer los integradores».

Poniendo en valor sus palabras con respecto a ese patriotismo, el exconsejero habló de que los padres de la Constitución de 1978 incluyeron las nacionalidades en la Carta Magna, lo que reconoce a Cataluña como Nación. «La identidad nacional forma parte del ámbito privado de la vida, lo que nos debe unir es el patriotismo constitucional», afirmó.

A pesar del «fatalismo» histórico, Vila —que reconoció que en el Ejecutivo del que formaba parte se tomaron «unas decisiones francamente equivocadas»— se mostró convencido de que «los integradores» que mencionaba Fernández «existen», algo que se va a ver «más pronto que tarde». Esto llevó a hablar de un posible partido catalanista no independentista, del que aseguró que «cuando este producto electoral exista, tendrá más apoyo de lo que algunos creen».

Lazos blancos

Spa, de Sociedad Civil por el Debate, defendió una idea surgida durante los disturbios en Cataluña: los lazos blancos. No se trata de sustituir o arrancar los lazos amarillos ni las banderas españolas, sino de que los ciudadanos que quieren que se acabe la confrontación reclamen su espacio y logren recuperar el diálogo perdido.

De Carreras apuntó que lo ocurrido en Cataluña «es la historia de una mentira continuada», una «construcción nacional» iniciada por el «pujolismo» y se mostró contrario a la idea de que «todos» son «culpables». Además, aunque pesimista en que pudiera materializarse si existiera la posibilidad, defendió que los partidos constitucionalistas catalanes se unieran para conformar un Govern alejado del independentismo.