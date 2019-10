Carme Forcadell: «Lloré al ver la violencia en la calle, no con la sentencia del juicio» La expresidenta del Parlament dice que la quema de mobiliario no la representa y pide calma y reflexión

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, explica que ha llorado por la violencia en las calles de Barcelona y no con el resultado de la sentencia de el «procés» catalán del Tribunal Supremo. La sentencia dictaminó que Forcadell iba a estar 11 años y 6 meses encarcelada por sedición. Se ha pronunciado sobre las actuaciones callejeras de la capital catalana en una entrevista de Catalunya Ràdio donde ha afirmado que «no reconocía Barcelona; hay que condenar sin paliativos y rápido».

Forcadell pide calma para continuar avanzando: «Todos estamos tocados emocionalmente. Debemos hacer una reflexión profunda y diseñar un futuro. Si no nos calmamos, esta lectura no la podemos hacer y tenemos que seguir adelante». Admite que dadas las circunstancias complicadas actuales pedir calma es algo que «cuesta mucho, con una sentencia tan dura... Pero necesitamos pensar racionalmente, y políticamente también».

A pesar de que la gente ha salido a la calle para pedir la libertad de Forcadell y sus compañeros, esta afirma que los líderes independentistas encarcelados no pueden ser la excusa que fomente la violencia. «Los presos y las presas, lo hemos dicho siempre, no podemos estar en el centro. No debemos ser la moneda de cambio de nadie». Así pues, añade que la violencia nunca tiene justificación: «No me reconozco en los coches quemados. La historia ha triunfado con movimientos de desobediencia civil pacífica». A lo que apunta que las «Marchas por la Libertad», que salieron desde distintos puntos de Cataluña para confluir en Barcelona el pasado viernes, la conmovieron.

En lo que se refiere a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), entidad de la cual Carme Forcadell era presidenta, cree que debe volver a sus orígenes, no radicalizarse ni convertirse en un partido político: «Debe volver a ser un espacio donde confluían personas de ideas absolutamente diversas que compartían la defensa del derecho de autodeterminación, de una manera unitaria, en un momento en que se pedía unidad a los partidos».

'No tuvimos empatía con los no independentistas'

Forcadell ha admitido que quizá los políticos independentistas catalanes no tuvieron «empatía» con los catalanes no separatistas y que por ello estos sintieron que se les trató injustamente.

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio el viernes pasado en la prisión de Mas d'Enric, en Catllar (Barcelona), donde cumple una condena de once años y seis meses de prisión por sedición, por el papel «decisivo» que el Tribunal Supremo le atribuye en el proceso independentista catalán de 2017.

«Puede ser que hiciéramos una lectura precipitada (...). Si entonces hubiésemos hecho una buena lectura, no nos habríamos puesto un calendario», ha dicho cuando le han preguntado por los objetivos que se fijaron los políticos en el 'procés' y por el incumplimiento de su propio calendario.

La exdiputada de Junts pel Sí considera que el calendario no debía ser «lo más importante». «No tuvimos empatía con la gente que no es independentista y que quizá no se sintió tratada de manera justa. Hay mucha gente que no es independentista que defiende las libertades y los derechos fundamentales y que si le das a elegir entre España y Cataluña elige España», ha señalado.

En cuanto a qué debería hacer ahora el independentismo catalán, ha dicho que le gustaría que «se calmasen» porque todos -y se incluye ella misma-- están «tocados emocionalmente». Después, «tenemos que hacer una reflexión profunda y diseñar un futuro», ha añadido.