Sánchez tendrá que elegir entre el independentismo o Navarra Suma para ser presidente La Mesa del Congreso asume el informe de los letrados y mantiene la mayoría absoluta en los 176 diputados

No hay atajos para que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, supere la votación de investidura. La Mesa del Congreso ha decidido asumir el informe de los letrados de la Cámara y mantener la mayoría absoluta en 176 diputados al entender que la suspensión de los cuatro diputados presos no conlleva su pérdida de condición de diputados y, por tanto, no puede provocar que la composición del hemiciclo se reduzca.

«Mantienen la condición de miembros de la Cámara sin la cual no es posible su suspensión y deben computar a efectos de su composición, fijada en 350 desde el día de su constitución», ha subrayado al final de la reunión la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. En consecuencia, Sánchez tendrá que elegir entre pactar con Navarra Suma, coalición de UPN, PP y Ciudadanos, o hacerlo con alguno de los partidos independentistas: ERC, JxC o Bildu.

La decisión no fue votada porque según explicó Batet no existió ningún pronunciamiento en contra de la misma. No obstante, los dos representantes de Podemos, Gloria Elizo y Gerardo Pisarello, sí pidieron más tiempo para poder examinar el informe con mayor detenimiento e incluso solicitaron que los letrados profundizaran en algunas cuestiones.