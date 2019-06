Pactos Bildu mete presión a la reunión PSN-Geroa Bai: “sin nosotros no hay posibilidad de frenar a la derecha” Desde las 13 horas se encuentran reunidas la socialista María Chivite y la nacionalista Uxue Barkos

Bildu, el gran apartado de las conversaciones entre los socialistas navarros y el resto de fuerzas que comienzan hoy, no se han querido quedar quietos y han querido meter presión a la reunión que se celebra desde las 13 horas entre la candidata del PSN, María Chivite, y la candidata de Geroa Bai, la nacionalista Uxue Barkos. “No hay posibilidad de conformar un frente a la derecha sino contar, sin hablar con EH Bildu”, ha afirmado hoy la candidata de la formación abertzale, Bakartxo Ruiz.

Y no le falta razón. Los socialistas con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida suman 23 escaños, lejos de los 26 necesarios para alcanzar la mayoría. Por lo tanto, sí o sí, necesitan, como mínimo, la abstención de Bildu para que María Chivite resulte elegida presidenta del Gobierno de Navarra. Y la representante abertzale ya ha dejado claro que sus intenciones van más allá de una simple abstención en la investidura, “para gobernar los próximos cuatro años”. Incluso ha marcado las líneas que debe llevar ese posible Ejecutivo. “Tenemos que ser conscientes de que no se empieza de 0. No podemos permitir que se desande lo conseguido en los últimos cuatro años”.

La candidata de Bildu, Bakartxo Ruiz ante los medios - Pablo Ojer

A pesar del supuesto “veto” socialista, Bakartxo Ruiz, se ha mostrado empeñada en entrar en las conversaciones. “vamos a intentar encontrar los cauces para hablar con el Partido Socialista de Navarra”. Y en ese sentido ya ha dado pistas. “En los próximos días vamos a hablar con las fuerzas del cambio y estoy segura de que, en sus conversaciones con el PSN, van a poner sobre la mesa la necesidad de hablar con EH Bildu”.

Reunión Chivite-Barkos

La mesa ya está puesta. Desde las 13 horas se encuentran reunidas en el Parlamento de Navarra una delegación del PSN encabezada por su candidata, María Chivite, y una de Geroa Bai con Uxue Barkos al frente.

Se trata de la primera toma de contacto de forma oficial tras las elecciones del pasado 26 de mayo en las que los socialistas se alzaron como segunda fuerza en Navarra mientras que los nacionalistas quedaron relegados a la tercera posición. Entre los dos partidos suman 16 escaños, lejos de los 20 que obtuvo la plataforma constitucionalista Navarra Suma.

Pero a pesar de ser la primera toma de contacto, las conclusiones que saquen ambas fuerzas políticas indicará si los socialistas se rebelan contra la decisión de la dirección federal del PSOE que no respalda dichas conversaciones o se somete a los deseos de Ferraz.