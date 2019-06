UPN «explorará» vías para que Sánchez no dependa de los independentistas ni Navarra de EH Bildu El líder de la coalición Navarra Suma evita hablar de abstención sin descartarla, pero deja la pelota en el tejado del PSN

Seguir Juan Casillas Bayo @jcasillas_bayo Madrid Actualizado: 05/06/2019 14:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La investidura de Pedro Sánchez puede depender de la abstención de Navarra Suma, en un escenario en el que puede producirse un empate en segunda votación que haga decaer la investidura del secretario general del PSOE. Después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya mantenido la mayoría absoluta en 176 diputados, y descartado a priori que el presidente del Gobierno en funciones alcance tantos apoyos, la clave está en que en una segunda votación obtenga más síes que noes.

Para ello, los dos diputados de Navarra Suma pueden inclinar la balanza hacia los síes si deciden abstenerse en vez de votar no. Esta coalición constitucionalista integraba a Unión del Pueblo Navarro (UPN), al PP y a Ciudadanos en la Comunidad Foral de Navarra, pero los dos primeros puestos de la lista los copaba UPN, por lo que será a la postre este partido el que decida en el Congreso el sentido del voto de la coalición. Ni los populares ni los liberales.

Después de su visita al Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, el presidente de UPN y candidato a presidir Navarra, Javier Esparza, ha tendido la mano a Sánchez y se ha mostrado dispuesto a «explorar» vías que sumen en la irrelevancia a EH Bildu en el Parlamento regional y a los independentistas catalanes en la Cámara Baja.

Según ha explicado, Esparza le ha trasladado al Rey durante su encuentro el «porqué» de la coalición Navarra Suma: «Nace para hacer frente al independentismo catalán y vasco y para que en Navarra no vuelva a haber un gobierno nacionalista». Por ello, parece claro que la «exploración» aceptada por Esparza debe pasar por que el PSN renuncie a su intentona de conformar un gobierno cuatripartito en la comunidad autónoma que dependa además de la voluntad de los herederos de la ilegalizada Batasuna.

En un mensaje claro a María Chivite, la líder de los socialistas navarros, ha afirmado que después de cuatro años de ejecutivo nacionalista, en Navarra existe la posibilidad de conformar «una mayoría constitucionalista». En ella ha incluido también al PSN y ha apelado a su responsabilidad porque está en juego «la esencia» de la Comunidad Foral.

«Desde UPN estamos abiertos a acuerdos que permitan que el independentismo no marque el futuro de España», ha aseverado, aunque preguntado insistentemente sobre si esto significa que está dispuesto a abstenerse ante Sánchez, Esparza se ha limitado a reiterar una y otra vez: «Estamos dispuestos a explorar acuerdos que consigan que los independentistas no tengan la llave de España».

El candidato a presidir Navarra también ha apuntado que lo que es «malo» para su región, también lo es para el país. Por lo que ha igualado el papel que puede desmpeñar Bildu en el Parlamento navarro con el que pueden tener los separatistas en el Congreso. Pese a esa disposición a «explorar» alternativas, Esparza ha recordado que Chivite ya ha iniciado su particular ronda de contactos con los nacionalistas y ha desvelado que ayer mismo le dijo que tenía intención de llevarla hasta el final.

Sobre la posible respuesta socialista, Esperaza no se definido como «optimista ni pesimista», sino como «realista», y ha dicho que lo que a él le tocaba era «poner las cartas encima de la mesa». De momento, UPN no ha hablado con Sánchez, aunque fuentes parlamentarias apuntan que el presidente todavía no ha conversado con ninguna fuerza del grupo mixto. Según entienden, está a la espera de que se «resuelvan» los escenarios en Navarra y Canarias a nivel autonómico ante el papel que pueden tener Coalición Canaria y Navarra Suma en su investidura.

Esparza ha sido el cuarto líder en reunirse con el Monarca a lo largo de esta mañana. Le han precedido Juantxo López de Uralde (Equo), Joan Baldoví (Compromís) y José María Ángel Mazón (Partido Regionalista de Cantabria). Todos ellos, han trasladado sus propias líneas rojas para apoyar la investidura de Sánchez.

Uralde, en nombre de Unidas Podemos, ha trasladado al Rey que solo votarán a favor del socialista si el PSOE accede a integrarles en un gobierno de coalición. La condición «sine qua non» de Compromís pasa un «acuerdo claro, nítido y con calendario» para reformar la financiación autonómica.

Mientras que Mazón ha reclamado compromiso con el AVE de Palencia a Cantabria y con el estudio informativo de un ferrocarril que una Bilbao con Santander. Además, el representate del PRC también ha reclamado que no se dé ninguna «concesión fuera de la Constitución» a los independentistas.