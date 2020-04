Sánchez pide a las regiones infraestructuras para aislar focos de población infectada pero sin síntomas El Gobierno se prepara para siguientes escenarios tras anticipar que el estado de alarma se prolongará mucho tiempo

El presidente del Gobierno se ha reunido esta mañana con los presidentes autonómicos en su cuarta videoconferencia semanal desde que decretó el estado de alarma. Según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, Pedro Sánchez ha solicitado a las comunidades autónomas que preparen infraestructuras "para la fase de desescalada", destinadas a posibles aislamientos selectivos de población. Aunque éstos tendrían carácter voluntario.

El Gobierno quiere tener ese listado de infraestructuras en los próximos días, antes del 10 de abril, en previsión de que en próximos escenarios haya que aislar a focos de población que hayan dado positivo pero que no necesiten asistencia médica por no presentar síntomas, pero que sea recomendable que sean apartados de su ámbito familiar. Esta medida plantea dudas jurídicas en lo que respecta a si se trata de un confinamiento forzado. Fuentes gubernamentales aseguran en primer lugar que esa norma no está todavía definida, pero se apunta a que podría funcionar "como una recomendación sanitaria". Y estaría previsto para casos en los que el asilamiento domiciliario, por su entorno familiar, no fuese eficaz.

En la rueda de prensa que han dado al término de esta reuniós los cuatro ministros que actúan como mandos delegados en esta crisis, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que esta estrategia estaría pensada "para aislar personas que así lo deseen". Y ha dicho que la solicitud de este listado está pensado "para tener previstos todos los escenarios". Y ha insistido en que serán "muy prudentes" en las medidas de desescalada.

En la rueda de prensa del comité técnico, la doctora María José Sierra, se ha referido a este planteamiento como algunas de "las medidas que vamos a tener que ir poniendo en marcha en la siguiente fase". Una fase de transición en la que puedan mitigarse las estrictas medidas de distanciamiento social. Estas medidas consisten en "el aislamiento precoz" para proceder al aislamiento de estos casos. Sierra ha explicado que una opción es "el aislamiento en domicilio", pero ha corroborado que otro planteamiento es el de hace uso de estas instalaciones. Sierra también ha dicho que en esta fase será importante también otro tipo de test, para detectar qué porcentaje de la población está inmunizado.

Según fuentes participantes en la reunión, el presidente del Gobierno ha anunciado a los presidentes autonómicos "el reparto de un millón de test esta semana". El ministro Illa ha asegurado después que mañana podrían llegar a las Comunidades Autónomas. España no ha podido todavía empezar a practicar estas pruebas de detección masiva por la compleja situación en la que se encuentran los mercados internacionales. Con la salvedad de alguna región como Castilla-La Mancha, que sí ha conseguido comprar test rápidos.

Aunque en la última videoconferencia Quim Torra se había posicionado cercano a las medidas del Gobierno, en esta ocasión, se ha mostrado muy duro. En un momento en el que Cataluña se convierte en foco principal, la Generalitat ha pedido que se prolongue el parón de actividad laboral que finaliza el 9 de abril. "Sin un plan de test masivos no podemos garantizar un plan de desconfinamiento y hacia una movilidad gradual”, ha dicho Torra en la reunión. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, sí ha respaldado la propuesta de aislar a aquellas personas asintomáticas pero que hayan dado positivo.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha realizado la propuesta que ya hizo el de Aragón, Javier Lambán, la semana pasada de permitir salir a la calle a pasear con niños pequeños. El Gobierno hasta ahora no ha autorizado esta práctica, pero será a buen seguro una de las primeras medidas que se tomen cuando se decida relajar el confinamiento domiciliario.

El presidente del Gobierno, en esta cuarta ronda por videoconferencia con todos los mandatarios autonómicos desde que se decretó el estado de alarma, centró su intervención en Europa y la necesidad de formar un frente común; la situación de las residencias de la tercera edad; el impacto de las medidas puestas en marcha, y la petición de uso de infraestructuras públicas para la “fase de desescalada”.

La reunión ha comenzado pasadas las 10 de la mañana y el presidente ha estado acompañado por los cuatro ministros que son autoridades delegadas en el estado de alarma: el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Transportes, José Luís Ábalos.

Durante la intervención inicial Sánchez ha pedido a todos los presidentes autonómicos que en sus declaraciones públicas asuman un posicionamiento contundene en favor de los eurobonos como mecanismo para mutualizar la deuda pública entre todos los países de la UE. "Creemos que es el momento de poner en marcha un mecanismo de solidaridad sin precedentes", ha dicho Sánchez.