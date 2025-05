Sánchez empezará a relajar el confinamiento general en la segunda mitad de mayo

Por tercera vez habrá prórroga del estado de alarma. Pero por primera vez el Gobierno vislumbra por fin el camino hacia la relajación el confinamiento general por la pandemia del coronavirus y la recuperación progresiva de la libertad en lo que se ha venido a denominar la nueva normalidad.

En su comparecencia ante el Congreso, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez , ha fijado incluso un horizonte temporal, la segunda mitad de mayo, para empezar «la fase dos o desescalada», aunque ha advertido que no ésta no será rápida sino «lenta y gradual, porque debe ser segura».

«Podemos empezar a diseñar el escenario de desescalada», ha abundado, recalando varias veces en que la evolución de las cifras diarias ofrece «motivos de esperanza» y permite al Gobierno ser «prudentemente optimista».

El jefe del Ejecutivo ha querido advertir, no obstante, que el camino no será recto sino que habrá avances y retrocesos en esa vuelta a la libertad. «Tras cada nuevo avance, nos debemos cerciorar de su solidez. Si mantenemos a raya el virus y si el sistema salud mantiene el tono daremos un paso y si no es así nos detendremos. No habrá decisiones definitivas: habrá retrocesos y avances», explicó.

Esta modulación dependerá de como se comporte la pandemia en cada territorio, añadió el líder socialista. Para permitir esta flexibilidad y adaptación a la evolución del virus, el nuevo decreto de prórroga del estado de alarma que hoy aprobará el Congreso, concede nuevas atribuciones al ministerio de Sanidad y habilita a su titular, Salvador Illa, a «modificar, ampliar o restringir las medidas, los lugares, los establecimientos y actividades comerciales, culturales y recreativas permitidas».

Illa podrá, por tanto, dar instrucciones que determinen el alcance de la prórroga en un sentido u otro mediante orden ministerial y sin pasar por el Consejo de Ministros o el Congreso. ésta será, por tanto, la fórmula por la que se regularán las salidas de los menores en los próximos días.

Al respecto y tras la polémica y posterior rectificación del Gobierno ayer, Sánchez solo avanzó que los niños «podrán dar paseos controlados a partir del domingo 26 abril acompañados de un adulto responsable de su cuidado ». Además, el Gobierno mantiene que los menores podrán realizar las actividades permitidas a los adultos: acompañar a sus cuidadores a las tiendas de alimentación, farmacias o entidades bancarias.

Sánchez ha justificado la rectificación del Ejecutivo en que su gabinete «escucha» pero ha remarcado también que los expertos piden «máxima cautela». El «pequeño alivio» que recibirán los niños no altera lo más importante que es la regla de confinamiento general que continúa en vigor ha querido hacer hincapié Sánchez.

De este modo, el jefe del Ejecutivo ha señalado que «las reglas irán variando para esos nuevos escenarios», ha avisado, explicando que según se vayan reduciendo los peligros se irá reduciendo el estado de alarma «siempre protegiendo a los ciudadanos y protegiendo al sistema de salud». «No vamos a correr ningún riesgo que nos lleve de vuelta a la situación que tanto nos ha costado revertir», insistió.

Pero junto a este tono esperanzador, el líder socialista ha justificado la necesidad de prorrogar el estado de alarma para ser «extremadamente cautelosos». « Cualquier optimismo debe ir acompañado de la necesaria e imprescindible prudencia . Seremos extremadamente cautelosos y prudentes», reiteró.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno seguirá las recomendaciones de la OMS y que no levantará el confinamiento general totalmente hasta que se den deben darse las siguientes condiciones: la transmisión debe estar controlada, las personas infectadas deben estar identificadas, la pandemia debe estar bajo control tanto en el sistema sanitario como en las residencias de mayores, deben implantarse medidas para evitar los contagios importados así como medidas estrictas preventivas en los centros de trabajo y educativos, y la población debe estar comprometida con la higiene y el distanciamiento social. En este camino, ha subrayado, está ya España.

Pacto para la reconstrucción

Sánchez mantuvo el giro iniciado hace semana y media, y su intervención ante el pleno volvió a dejar a un lado las críticas a la oposición para ofrecer un tono institucional . El jefe del Ejecutivo ha subido a la tribuna de oradores también por primera vez con el respaldo de un acuerdo alcanzado con el líder del PP, Pablo Casado, para abrir el diálogo sobre la reconstrucción del país.

Pero aún no se han sumado a la iniciativa todos los grupos parlamentarios. Para intentar seducir a quienes faltan, Sánchez prometió que el éxito que obtenga la nueva comisión parlamentaria no será patrimonio del Gobierno sino de quienes participen en ella. «La culminación de un acuerdo será un éxito de quienes arrimen el hombro y contribuyan al entendimiento, no puede ser patrimonializado por nadie», ha prometido antes la desconfianza que genera la propuesta en la oposición.

Siguiendo este hilo, ha instado a los representantes parlamentarios a aprovechar la reconstrucción para cambiar la forma de hacer política hacia un «diálogo que reemplace el bloqueo y la confrontación». «Ésta debe ser la legislatura del diálogo: no habrá otra oportunidad mejor ni más apremiante que en este momento tan crítico y trascendental para la historia de España y Europa», subrayó.

Para Sánchez, la nueva comisión para la reconstrucción debe buscar un acuerdo sobre el sistema sanitario y el enfrentamiento de la crisis económica y social. Y que los acuerdos alcanzados deben servir para demandar lo mismo a Europa. Pero no ha incluido la demanda del PP de que ese nuevo órgano parlamentario aborde también la protección de las libertades. El líder socialista también ha urgido a la oposición a no perder tiempo en el diálogo y la búsqueda del acuerdo pese a que ayer el PSOE dilató la constitución del nuevo órgano hasta la semana que viene. Los populares reclaman su puesta en marcha inmediata.