El Senado planea que Sánchez comparezca para explicar los plagios en su tesis el 23 de octubre El Gobierno propone esa fecha pero se resiste a un debate monográfico sobre el trabajo del presidente

Itziar Reyero

El Senado planea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecezca el próximo martes 23 de octubre por la tarde en el Senado para dar cuenta de su tesis doctoral tras los escándalos de plagio destapados por ABC en ese trabajo. La Mesa de la Cámara aún no ha cerrado esa fecha, aunque es la más probable para la asistencia extraordinaria de Sánchez por ese asunto.

«Estamos a expensas de lo que puedan plantear desde Moncloa», ha reconocido el vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz.

La duda es si la tesis será el único punto del debate, ya que la intención del Gobierno es que el presidente hable de «política general». El PP insiste en un debate monográfico aunque la Mesa no aprobará el orden hasta el día 16, según ha informado Pedro Sanz.

A la comparecencia de Sánchez le seguirá la sesión de control ordinaria después de que los grupos se hayan negado a canjearla, como pretendía Moncloa. La duda ahora es cómo encajarlo todo en una jornada que puede ser maratoniana ya que le seguirá el pleno ordinario.

El Ejecutivo ha sido quien ha ofrecido la fecha del 23 de octubre como disponible para que el presidente venga a la Cámara Alta, y después de que el PSOE y sus socios de moción de censura hayan impedido que Sánchez dé explicaciones en el Congreso. En la reunión de la Junta de Portavoces de hoy en el Senado, los grupos han discutido intensamente sobre este asunto y han acusado al PP de imponer la agenda centrada exclusivamente en la tesis con su mayoría absoluta.

El PNV en contra de la comparecencia

El PNV ha sido el único en exponer su postura a los periodistas y se ha mostrado tajantemente «contrario» a que Sánchez hable de su trabajo doctoral. «El parlamentarismo no es valorar tesis», se ha quejado Jokin Bildarratz. «No somos capaces de constatar en un pleno si ha habido plagio o no. Y además no es nuestra función», ha afirmado el portavoz vasco.

Queda ahora pendiente una segunda comparecencia extraordinaria de Sánchez, solicitada por el PP, para que exponga su política de inmigración, que se celebraría en noviembre.