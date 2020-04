Sánchez asegura que reforzará las restricciones si los datos no mejoran El presidente del Gobierno pide una "desescalada política" en favor del pacto después de que los presidentes autonómicos y la oposición cuestionen su actitud unilateral.

La desescalada de las medidas excepcionales comenzará "como pronto" en dos semanas. Pero tampoco se descarta que haya que mantener la actual situación por más tiempo si la evolución de la pandemia no sigue los marcadores que contemplan los expertos. El presidente del Gobierno no ha descartado tampoco "reforzar" esas medidas si la evolución no es correcta.

Sánchez ha valorado especialmente en su comparecencia de este domingo que la propagación del virus se ha reducido de manera ostensible, con la curva de contagios creciendo al 3% en los últimos días. Pero tras cuatro semanas de confinamiento el presidente ha advertido de que "todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en que recuperemos esa nueva normalidad".

Ante las críticas por no haber prolongado el decreto de hibernación económica, Sánchez ha asegurado que la decisión cuenta con el aval de los expertos. Pese a que desde el comité científico se ha asegurado que no se les ha consultado. Y además ha argumentado que esta crisis tiene dos vertientes, la sanitaria y la económica. Y que en este segundo ámbito la crisis amenaza con "triturar el tejido económico y social", por lo que ha defendido "combinar medidas".

Sánchez ha advertido de que "no estamos siquiera entrando en la segunda fase" porque "continúa el confinamiento general". Se seguirán diversos marcadores para medir con rapidez la propagación de los contagios. Y estas cifras "nos guiarán en la desescalada". Advirtiendo de que si la evolución no es buena "mantendremos o reforzaremos las restricciones".

El presidente del Gobierno ha comparecido en La Moncloa después de una videoconferencia con los presidentes autonómicos, la quinta desde que está en vigor el estado de alarma, en la que varias fuentes han constatado una mayor división que en ocasiones anteriores. Con importantes reproches de varios presidentes regionales a cuenta de la toma de decisiones unilaterales por parte del Ejecutivo central.

Pese a que varios gobiernos autonómicos y la práctica totalidad de los partidos que no forman parte del Gobierno cuestionan la gestión unilateral de Sánchez, el presidente sigue instalado en una apelación a la unidad, que hoy ha concretado en el PP, que sigue careciendo de una mayor concreción. No hay detalle de qué pretende el presidente con esos grandes acuerdos. Pero él busca ganarse de antemano esos apoyos.

Sánchez ha reclamado una "desescalada política" que "debe empezar ya". Una propuesta que dice es "de corazon y sincera", asegurando que no saldrá de su boca ninguna descalificación hacia la oposición. Hasta la fecha no ha sido así. Ni en su caso ni, especialmente, desde los portavoces de su partido.