Vox salva a Armengol de denunciar al Constitucional los presupuestos de Pedro Sánchez

Salvados por la campana de Vox . Así ha resumido la diputada nacionalista de Més per Mallorca, Joana Aina Campomar , la tensa sesión del Parlamento balear, que ha rechazado este martes denunciar ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado de 2021 por «incumplir» el Régimen Especial Balear (REB), que contempla una serie de medidas para compensar el efecto económico de la insularidad. De este modo, gracias al voto en contra de última hora de la formación de Santiago Abascal en Baleares, la presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol , se libra del mal trago que habría supuesto denunciar al Gobierno de Pedro Sánchez como consecuencia de una propuesta presentada, entre otros, por un socio de su Ejecutivo en las islas.

La decisión de Vox debería haber sido irrelevante, pero la ausencia de un diputado del PP por enfermedad y de otro de Ciudadanos por el fallecimiento de un familiar frustró la mayoría absoluta de una propuesta presentada por los socios nacionalistas de Armengol (Més per Mallorca y Més per Menorca) y los regionalistas de El PI-Proposta per les Illes Balears. Los nacionalistas reclamaron posponer la votación, pero finalmente el Parlamento no presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 11/2020.

La propuesta de nacionalistas y regionalistas ha contado con los votos a favor del Partido Popular (PP) y Ciudadanos. Los socialistas sólo han conservado el apoyo de sus aliados de Unidas Podemos y, sorprendentemente, sumaron los votos de Vox, lo que les sirvió para hacer valer las ausencias en las bancadas conservadoras.

Crisis de gobierno

La polémica votación azuza la crisis en el seno del gobierno de las Islas, ya que el PSOE balear se ha mostrado muy beligerante contra la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad y considera que es «una equivocación y sólo busca hacer ruido» . De hecho, Armengol, que se ha ausentado de la sesión parlamentaria por enfermedad, es desde hace años uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez en el PSOE.

La votación ha tenido que repetirse, a instancias de la letrada, después de que resultara un empate a 28 y aunque el presidente de la Cámara, Vicenç Thomas, diera por rechazada la propuesta «al no haber alcanzado la mayoría absoluta». En la segunda votación la propuesta ha recibido 22 votos a favor y 27 en contra. En vista de que obtendrían la mayoría absoluta necesaria (30), Més y El PI volverán a presentarla.

El Régimen Especial Balear surge del acuerdo entre el Gobierno autonómico y el central para que éste aumente las inversiones con el objetivo de compensar el efecto que la insularidad tiene en la economía. Esto se traduce, por ejemplo, en el descuento de residente en los billetes de avión , los pasajes de barco o el transporte de mercancías, o en la financiación de infraestructuras que aseguren recursos hídricos o energéticos.

El anterior gobierno insular del PP acordó una renovación en 2015 que, por primera vez, incluía aspectos fiscales, pero Armengol lo rechazó al llegar al Ejecutivo. Años después, en 2019, Sánchez y la presidenta balear acordaron un nuevo REB que no entró en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 –una nueva prórroga de los del ministro Montoro- y también se han quedado fuera de los de 2021, los primeros propios del Ejecutivo de Sánchez.

«Es una pedrada del Gobierno de Pedro Sánchez porque nos ha maltratado», aseguró el portavoz de El Pi, Josep Meliá. «Vox salvó a Sánchez con el decreto de fondos europeos y hoy salvará a Armengol y Sánchez», ha afirmado el popular, Toni Costa, en la misma línea que la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, que se ha mostrado sorprendida por el apoyo ultraconservador a Armengol. Por su parte, Vox ha argumentado su voto en que no quieren «blanquear» a los nacionalistas ante sus votantes.

