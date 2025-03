El PSOE quiere agrupar a Cs, ERC y PNV en los Presupuestos: «Tenemos que intentarlo»

El PSOE quiere fundir a Unidas Podemos (UP), ERC, PNV y Ciudadanos (Cs) en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. «¿Los Presupuestos pueden salir? Sí» , ha expresado este lunes el presidente de Extremadura y portavoz del Consejo Político Territorial del PSOE, Guillermo Fernández Vara , preguntado por las posibilidades de compatibilizar esos apoyos.

En La Moncloa ya trabajan para ampliar su base parlamentaria más allá de sus socios de investidura. Esta semana se culminó el acercamiento a Cs con un encuentro presencial. Y ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , le guiñó el ojo a Cs apelando a la necesidad de configurar «pactos transversales» para las cuentas.

«Lo tenemos que intentar, el Parlamento no está como está porque los partidos hayamos querido, sino porque lo quieren los ciudadanos. Cuando no dan mayorías, hay que intentar ponerse de acuerdo. Los Presupuestos no pueden ser los que queramos nosotros, ni UP, ni Cs, ni nadie. Tienen que ser los Presupuestos que sumen », ha expresado Fernández Vara.

Eso sí, el presidente del Gobierno dejó claro ayer que no renuncian a sus pactos de legislatura con el independentismo. Por ejemplo, la convocatoria de la mesa de diálogo con el Govern de Cataluña para julio . «Ningún problema», dijo Sánchez. En este sentido, Vara ha asegurado que a él no le gusta «depender de los nacionalistas», unas palabras que ya pronunció en otras ocasiones. Pero también ha apostillado que se está gobernando con un «pacto de Gobierno» del que no tiene nada que decir mientras se cumpla con «lealtad».

El barón socialista ha reprochado la actitud de la oposición , un mensaje para el Partido Popular y Vox , por criticar al Gobierno pero no ofrecer alternativas de alianza. «¿A ustedes les preocupa mucho lo que pueda hacer ERC en los Presupuestos? Pues hagan ustedes que ERC no pinte nada en los Presupuestos. Pero ya verás como no lo hacen», ha lamentado en respuesta a la prensa.

Fondo de 16.000 millones

Sánchez ha vuelto a reunir este lunes al Consejo Político Territorial por videoconferencia para abordar la evolución del Covid-19 y estudiar el escenario para después del 21 de julio, cuando decae el estado de alarma. Es la segunda vez que reúne este órgano desde que llegó al Gobierno. La última fue el pasado 18 de mayo.

Preguntado por el reparto del Fondo no reembolsable de 16.000 millones que el Gobierno entregará a las comunidades, que ayer en la reunión de presidentes volvió a generar alguna tensión, Fernández Vara ha señalado que «a todos nos parece poco, porque es nuestra obligación ser exigentes» . Y ha continuado: «Tenemos que intentar que sea lo más justo posible. Hay que encontrar un sistema y el sistema no es el que cada uno crea mejor, sino el que sea más justo».

También ha pedido «unidad interna y externa», así como no utilizar la crisis económica para «erosionar» al Gobierno. «Pedimos coordinación para concentrarnos en lo que nos une. España se merece que los partidos políticos estén unidos para superar la pandemia en lo económico y en lo social».