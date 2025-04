El PSOE diluye su debilidad en la crisis del PP: «Esto es peor que Bárcenas»

La semana arrancaba con el PSOE en cierta atonía. Las elecciones en Castilla y León habían confirmado que los socialistas estaban inmersos en una espiral descendente . No agresiva, pero sí constante, y que en el mejor de los casos apunta a un estancamiento electoral. ... Solo el resultado del PP, muy inferior a las expectativas, les daba argumentos para opacar su propia debilidad. Durante las horas siguientes a la jornada electoral los mensajes públicos insistían en que un 30% de voto en esa región no era tan mal resultado.

Pero en privado se ponían sobre la mesa dos incertidumbres sobre las que existe preocupación: 1) el Gobierno adopta medidas sociales muy positivas, pero los ciudadanos no las valoran ; y 2) el mensaje del miedo ya no es suficiente ni para frenar a Vox ni para estimular al votante progresista a acudir a las urnas. Un líder autonómico reclama «más pedagogía» respecto a estas dos cuestiones. Desde otra federación constatan que «ir al choque con Vox no servirá de nada porque los alimentas» , y cuestionan algunos mensajes y portavoces excesivamente burocráticos: «Vender gestión sí, pero los ciudadanos tienen que entenderlo».

Una tercera federación constata «mucha preocupación» por el ascenso de la formación de Santiago Abascal y porque «hay una parte de España que ha perdido el miedo a votar a Vox». Desde un cuarto gobierno regional ven claro que «evidentemente no es un ciclo alcista» y que el PSOE tiene pendiente «romper la barrera del 30% de votos». Algo que no se produce porque «hay mucha gente en la abstención» . Y piden dirigirse a esos antiguos votantes y a quienes votaron a Ciudadanos, pero no se han ido ni al PP ni a Vox todavía: «Es un electorado al que no hay que renunciar de antemano». Aunque en ese propósito cuentan con una importante losa: «No terminamos de romper el relato de vendidos a Bildu y ERC» . En una quinta federación son muy claros con el daño que provocan las alianzas de Sánchez en algunos feudos autonómicos: «Es un drama», dicen.

«Lo nuestro fue baño y masaje»

Muchas dudas. Pero la semana termina con unas sensaciones muy diferentes. Aunque no con menos incertidumbres. Los socialistas estaban absortos en estas reflexiones cuando la crisis estalló en el PP con toda su crudeza . En el PSOE y en el Gobierno consideran que el escenario consolida la idea de que solo bajo sus siglas puede en estos momentos garantizarse la estabilidad y la gobernabilidad. Creen que la crisis es «un terremoto» que ni siquiera puede compararse con la grave convulsión que los socialistas sufrieron en 2016: «Lo nuestro fue baño y masaje en comparación» , aseguran desde una presidencia autonómica. Desde otra baronía plantean que en esta ocasión «no se trata de una cuestión de posicionamiento político, sino simplemente de una pelea por el poder en la que se han utilizado los peores instrumentos».

En el PSOE sí ven algún paralelismo con su crisis. En el sentido de que hay «una operación en marcha para recuperar el PP, que es exactamente lo que le sucedió a Pedro». Pero otras voces alertan de que el PP «es un partido muy presidencialista». Y expresan alguna duda sobre las posibilidades de Núñez Feijóo : «Le puede pasar lo que le pasó a Bono, que tiene más votos en la sociedad que en el partido». La Moncloa, Ferraz y las federaciones socialistas asisten con cierta cautela al desarrollo de los acontecimientos. En primer lugar no dudan de que a corto plazo la situación los beneficia y los consolida como partido central del país: «En términos sociales y electorales esto es peor que lo de Bárcenas para el PP» , aseguran.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se comprometió el viernes desde Bruselas a «garantizar la estabilidad y culminar una legislatura» . Es decir, ir a las urnas en torno a diciembre de 2023. Los socialistas siguen considerando que su fuerza está en vender estabilidad ante la oferta electoral en la derecha. A corto plazo ese adelanto electoral está descartado . Pero con el tablero político en ebullición algunas fuentes no descartan que Sánchez pueda cambiar de estrategia a medio plazo, pero en ningún caso de forma inmediata.

Tudanca y Lobato, dos liderazgos en contraste

La semana arrancaba con la amenaza de una vacante en un liderazgo regional. Luis Tudanca sonó a despedida en la noche del domingo. Tras fracasar por tercera vez en su intento de arrebatar el Gobierno de Castilla y León al PP. Pero Ferraz defiende su trabajo y frenó su marcha para evitar la interinidad en las negociaciones de investidura.

Ante el estallido de la guerra en el Partido Popular el protagonismo en las filas socialistas lo ha asumido su nuevo líder en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato . Ferraz ha puesto el foco en él. Y en el partido, tanto a nivel regional como federal, hay satisfacción con su desempeño: «Lo está haciendo espectacular. Estamos muy contentos con él». Una denuncia en la Fiscalía , dos ruedas de prensa y un par de actos internos en los últimos días han sido su plataforma. «Tiene muchas ganas», dicen en Ferraz.