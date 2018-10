El presidente de Flandes pide al Gobierno belga que convoque a la embajadora de España

El ministro-presidente de la región de Flandes, Geert Bourgeois, ha pedido al ministro de Relaciones Exteriores belga, Didier Reynders, que convoque a la embajadora de España en Bélgica Beatriz Larrotcha como respuesta a la decisión del Gobierno español de retirar el estatus diplomático al delegado del Gobierno regional flamenco en España, André Hebbelinck. Un portavoz del ministerio de Exteriores belga respondió que el ministro Reynders no tiene intención de dar este paso, que agravaría las tensiones entre los dos países y entre las dos comunidades que forman Bélgica.

En un debate en el Parlamento regional flamenco, Bourgeois (que milita en el partido independentista flamenco N-VA) ha insistido en que Reynders debería hacer llegar a su homólogo español, Josep Borrell, lecciones sobre los principios de la libertad de expresión y la separación de poderes. También anunció que había invitado a reunirse a la embajadora de España, pero que según sus noticias ayer no le había podido atender porque al parecer «estaba fuera de Bruselas». Fuentes diplomáticas recordaron lo más evidente de este tipo de gestiones, que es que los embajadores responden ante el ministerio de Asuntos Exteriores y no ante las autoridades regionales.

Muchos de los diputados flamencos aplaudieron los comentarios de Bourgeois en defensa del presidente de la cámara, Jan Peumans (también independentista flamenco), que ha sido el causante de este incidente diplomático al expresar desde su puesto y en reiteradas ocasiones que España «no cumple las condiciones democráticas para ser miembro de la Unión Europea».

Borrell, por su parte, ha aseverado este miércoles que no tiene «ninguna noticia» sobre si su homólogo belga convocará a la diplomática española. Así lo ha afirmado en declaraciones antes de comparecer ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE. En todo caso, sí ha dejado claro que una convocatoria a la embajadora, si es que se produce, tiene que ser por parte del Gobierno del Reino de Bélgica, no de Flandes, que no tiene competencias para ello, según informa Europa Press.

«Bélgica es un reino y Flandes es una parte del reino, es como si el presidente de Castilla-La Mancha convocase a un embajador, no está entre sus funciones», ha añadido. «Tranquilos, no pasa nada», ha zanjado el ministro, que ha reconocido que la decisión de retirar el estatus diplomático al representante de Flandes en Madrid es en sí mismo un «conflicto diplomático».

El origen del conflicto

La tensión entre España y Bélgica arranca por una carta de Peumans a la expresidenta del Parlamento catalán en prisión, Carme Forcadell, en la que el presidente del Parlamento flamenco puso en duda que España cumpla con los estándares para formar parte de «una Unión Europea democrática». Pese a las quejas del Ejecutivo español, Peumans se ha reiterado en sus afirmaciones en distintas declaraciones a la prensa.

Hasta ahora la postura oficial de Bélgica ha sido la de tomar distancia y dejar claro que la política exterior la fija el Gobierno federal y no el presidente del Parlamento de Flandes, al que no ha trascendido que haya trasladado ningún mensaje a raíz del malestar expresado por España.