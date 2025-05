La prensa italiana, perpleja con la coalición de Sánchez El Corriere della Sera considera inconcebible la pretensión situación de Cataluña: «Es como si Milán y Lombardía proclamaran que non son italianas»

«La joven democracia española nunca apareció tan frágil y divisa como ahora», escribe el «Corriere della Sera», el principal periódico italiano, centrista. En Italia, que admiró siempre la transición española y la estabilidad que había alcanzado nuestro país, no se entiende hoy su crisis política y se acoge con preocupación la coalición de izquierdas. Para el Corriere, «la verdadera cuestión es Cataluña; una cuestión que en Europa ha estado siempre contada desde el punto de vista de los catalanes. Pero para el resto de España, el psicodrama de Barcelona representa una humillación cotidiana y permanente. Sería como si Milán y Lombardía (la región más rica de Italia y su capital económica) proclamaran : Nosotros no somos Italia, y no tenemos nada que ver con vosotros pobres desgraciados».

El brillante periodista del Corriere, Aldo Cazullo , buen conocedor de España, escribe que Pedro Sánchez ha concedido a Iglesias lo que le había negado en el pasado: « Ha ido más allá de las columnas de Hércules (el límite del mundo conocido por los griegos) colocadas por los padres de la España moderna, incluido Felipe González, el gran anciano del socialismo, que fue siempre crítico con Sánchez».

Felipe González, sobre Cataluña

Precisamente, fue el expresidente del gobierno español el que, «con preocupación y tristeza», explicó a los italianos la situación en Cataluña. En una cena en el palacio romano Villa Madama a comienzos de octubre del 2017, para hablar sobre «El futuro de Europa», Felipe González destacó que se trataba de «la crisis de Estado más grave desde que comenzamos a construir nuestra democracia»: «Preocupación y tristeza por la rebelión sediciosa como la que vivimos en España contra la Constitución y el Estatuto de autonomía, que son los fundamentos de la legitimación del poder catalán, recuperado como nunca históricamente».

Algunas frases de Gonzále z recobran hoy especial actualidad : «Las leyes están al servicio de la convivencia democrática. Sin respeto a la ley y a los tribunales, incluso cuando se equivocan, no hay democracia». Y como ejemplo de algo que consideró fundamental, el respeto a la ley, Felipe González echó mano de una célebre frase del presidente norteamericano, John Fitzgerald Kennedy: «Cuando Alabama se rebeló contra el Tribunal Supremo por una sentencia sobre discriminación racial, Kennedy mandó a la Guardia Nacional diciendo: ‘El día en que en Estados Unidos haya un hombre que se sienta por encima de la ley y de las sentencias de los tribunales de justicia, habremos perdido la libertad a manos de los que quieren utilizarla contra la ley y contra la justicia ’».

Felipe González explicó entonces, ante ilustres invitados a la cena como el expresidente de la República, Giorgio Napolitano, y el exprimer ministro Giuliano Amato, el peligroso escenario que vivimos: «El fundamento de la crisis es la falsa creencia que se tiene por el mundo de que la democracia está por encima de la ley e incluso por encima de la justicia. Es un fenómeno peligrosísimo que invade todo el escenario internacional, comenzando por el presidente del país más poderoso de la Tierra, que se cree por encima de la justicia. Y la verdad es que somos libres porque hay un Estado democrático de derecho que establece normas, y cuando no se respetan las normas, incluso para cambiarlas, somos esclavos de alguien o de algunos. Ese es el fundamento de la democracia».