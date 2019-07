El PP pide que la Diputación Permanente se constituya ya también en el Senado El presidente de la Cámara Alta, Manuel Cruz, ha decidido que la Diputación Permanente se convoque el 24 de julio y Rafael Hernando le ha definido como «el monaguillo del señor Sánchez»

El Partido Popular ha presentado un escrito ante la Mesa del Senado solicitando que la Diputación Permanente de la Cámara Alta se constituya cuanto antes. En declaraciones a los periodistas, el popular Rafael Hernando ha asegurado que el presidente, el socialista Manuel Cruz, ha decidido «unilateralmente» retrasar la constitución de este órgano, prevista para hace dos días, hasta el día 24. Esta decisión también afecta a las comisiones, que se formarán el día 31.

En el escrito presentado ante la Mesa, el portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, expone que la Diputación Permanente «es el órgano encargado de velar por los poderes de la Cámara en periodos inhábiles», como los meses de julio y agosto. Que no esté constituida supone que no pueda ejercer «las funciones que le atribuye el artículo 78.2 de la Constitución».

«En su reunión del 25 de junio, la Mesa del Senado acordó la composición de la Diputación Permanente y el Presidente anunció que se constituiría el pasado 2 de julio», aseguran desde el PP. En el escrito acusan a Cruz de eludir el artículo 45 del Reglamento del Senado y el acuerdo de la Mesa al retrasar la fecha hasta el 24 de julio.

El artículo 45 del Reglamento del Senado al que se refieren especifica que «tan pronto como se constituya definitivamente la Cámara, se procederá a constituir la Diputación Permanente». El Senado «se constituyó el día 21 de mayo y a 4 de julio la Diputación Permanente aún no se ha constituido», critican los populares.

«Sin precedentes»

Ante los medios de comunicación, el secretario cuarto de la Mesa del Senado, Rafael Hernando, ha asegurado que la decisión de retrasar la constitución de la Diputación Permanente ha sido tomada por el presidente de la Cámara «unilateralmente, sin consultar a los miembros de la Mesa, al menos a los de mi grupo parlamentario».

«El señor Cruz no sabe que él es la cuarta autoridad del Estado [...] y que en España hay una cosa que se llama separación de poderes. Por lo tanto, las instituciones democráticas no pueden someter sus calendarios a los intereses partidistas del señor Sánchez», ha criticado Hernando. «Esto no tiene precedentes», ha subrayado.

«El señor Cruz no es el monaguillo del señor Sánchez, no es un empleado de la sede socialista de Ferraz», ha manifestado Hernando con dureza. «Tiene que respetar escrupulosamente el Reglamento de esta Cámara», ha insistido, recordando que ha violado dos de sus artículos.

Misma situación el Congreso

La situación del Senado es similar a la que se está viviendo en el Congreso de los Diputados, donde su presidenta, la también socialista Meritxell Batet, aún no ha constituido ni la Diputación Permanente ni las comisiones, algo que reclaman PP y Ciudadanos. De momento, la presidenta se ha comprometido a no retrasar la conformación de este órgano más allá del 23 de julio.