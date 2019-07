Batet aplaca a PP y Podemos prometiendo no retrasar el control al Gobierno más allá de la investidura Ciudadanos considera que no hay justificación alguna para que el Congreso permanezca paralizado «por interés de Sánchez»

PP, Ciudadanos y Podemos pidieron ayer a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la constitución inmediata la Diputación Permanente y las comisiones parlamentarias para poner fin a la parálisis del Congreso. Ante la presión de la oposición, la tercera autoridad del Estado se comprometió a no retrasar la constitución de la Diputación Permanente más allá del día 23 de julio, -fecha de la primera votación del debate de investidura- y con este gesto logró aplacar a Podemos y al PP.

La formación morada suaviza así su posición después de que el secretario general del partido, Pablo Iglesias, publicara este miércoles una carta en La Vanguardia en la que ofrece al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, testar si el Congreso aprobaría la creación de un ejecutivo de coalición entre ambas formaciones. De no ser así, renunciaría a la exigencia de elegir a algunos ministros del gabinete de Sánchez.

Y es que este mismo lunes, hace solo 72 horas, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, cargaba en público contra la parálisis impuesta por los socialistas en el Congreso y reclamaba la constitución inmediata de los órganos parlamentarios para que los diputados puedan empezar a trabajar.

Hoy, sin embargo, la vicepresidenta primera de la Cámara y representante de Podemos, Gloria Elizo, ha intentado mantener el discurso verbal considerando que la falta de actividad parlamentaria supone un «problema democrático claro». «Que estemos sin Diputación Permanente es inasumible», ha subrayado a la salida de la reunión, dándose por conformada al mismo tiempo con ese compromiso de Batet de no dilatar el control al Gobierno más de veinte días.

A la salida de la reunión, la vicepresidenta primera ha confiado también en que las comisiones puedan empezar a constituirse la próxima semana y respecto a la falta de acuerdo de los grupos aludida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para retrasar su constitución, Elizo ha recordado que es ella quién «debe dar impulso».

El debate sobre el retraso de la Diputación Permanente ha sido introducido por la vicepresidenta tercera, la popular Ana Pastor, quien ha pedido la constitución inmediata de este órgano. En este sentido, ha recordado que en la legislatura anterior -ya con multipartidismo-, la Diputación Permanente estaba en funcionamiento tan solo un mes después de las elecciones. Ha rechazado así el argumento de Batet de que el ritmo del Congreso está siendo acorde con el mantenido en legislaturas anteriores.

No obstante, Pastor, al igual que Elizo, se ha conformado al asumir la presidenta de la Cámara el compromiso de que no retrasará la Diputación Permanente más allá del día 23. No ha sido el caso del vicepresidente cuarto de la Cámara, Ignacio Prendes, y representante de Ciudadanos quien ha exigido entonces a Batet que empiece a dar los pasos necesarios para asegurar que la Diputación Permanente se pueda constituir el citado 23 de julio. Ha denunciado así, que hasta ahora, no ha realizado ningún movimiento en ese sentido. «No hay justificación alguna para que el Congreso permanezca paralizado por interés de Sánchez», ha urgido.

El pasado 1 de julio el Congreso entró en periodo inhábil lo que significa que el pleno ya no ejerce de manera ordinaria la función de control al Gobierno. La vía que tiene la oposición para hacer comparecer al Gobierno es a través de la Diputación Permanente, que Batet no ha constituido, o con un acuerdo de mayoría absoluta que, en la práctica, resulta imposible para el bloque de la derecha. El Gobierno sí puede comparecer si lo desea, a petición propia.

La otra vía para ejercer el control al Gobierno son las comisiones parlamentarias que Batet tampoco ha constituido, a pesar de que se han superado ya los dos meses desde las elecciones generales yel último presidente del Congreso socialista, Patxi López, las tenía constituidas al mes y medio de los comicios. Alegó entonces que la Cámara baja debe ejercer todas sus funciones de control sobre el Ejecutivo en funciones. Una tesis que defendió también la propia Batet. El presidente en funciones en aquel momento era Mariano Rajoy.