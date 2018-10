El PP no está «ni mínimamente preocupado» por las grabaciones de Villarejo La dirección del partido se limita a remitir al comunicado de María Dolores de Cospedal

La celebración en Génova de los cien primeros días de Pablo Casado al frente del PP se ha ensombrecido por la publicación de unas grabaciones de Villarejo que afectan a María Dolores de Cospedal. Según esas informaciones, Villarejo informaba al marido de Cospedal de la marcha de investigaciones de la trama Gürtel. El PP ha asegurado que no tiene ninguna preocupación por esas grabaciones, y se ha remitido al comunicado que ha publicado Cospedal.

En su comunicado, la ex secretaria general del PP, Cospedal explica que las conversaciones entre José Manuel Villarejo e Ignacio López de Hierro son charlas «en las que Villarejo cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al PP».

«Como es lógico y por la relación que tiene conmigo, esa persona recibe la información y pregunta acerca de ella pues puede ser un tema importante, como luego se conoció», añade Cospedal.

Cospedal resalta que «está claro que los temas de los que se habla están todos judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió, ni por parte de Ignacio López de Hierro ni por mi parte, secretaria general del PP, partido que estaba en la oposición».

«La trascendencia que trata de darse a estas conversaciones que no aportan nada a ningún proceso en marcha solo pueden tener un objetivo, tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron conocer hasta tres veces al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto. Cuestión esta que no ha sido negada en ningún momento por Ignacio López de Hierro ni por mí», ha concluido Cospedal.

La diputada del PP ha entregado el comunicado a la dirección del partido, antes de hacerlo público. El PP se ha remitido a las explicaciones de Cospedal: «La exsecretaria general ha enviado un comunicado a los medios, dando explicaciones con celeridad, sin tratar de engañar».

La vicesecretaria general del PP ha asegurado que el partido no está preocupado: «Si hay algún caso, los juzgados están abiertos para valorar cualquier denuncia. Lo que está claro es que el PP ha colaborado siempre con la Justicia, y no estamos ni mínimamente preocupados por las grabaciones de Villarejo ni las supuestas revelaciones».

«Nos remitimos al comunicado de Cospedal», ha insistido Marta González. «Lo ha hecho con la máxima celeridad, ha dado cumplidas explicaciones». «En el PP no se ha obstruido ningún caso», ha subrayado.

«La señora Cospedal remitió a la dirección del partido el comunicado, antes de hacerlo público. Nos ha parecido satisfactorio. Respecto a otras posibles grabaciones, no nos preocupa en absoluto. No tenemos conocimiento de la existencia ni de la no existencia, no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que lo hayamos conocido, precisamente hoy, cuando la Fiscalía ha mantenido la petición de penas para Griñán y Chaves, por delitos muy graves. No nos parece que sea gratuito», ha avisado Marta González.

La vicesecretaria de Comunicación ha asegurado que tampoco les preocupa en absoluto que la mancha de la corrupción vuelva a oscurecer la actividad del PP, justo cuando Pablo Casado cumple cien días como líder del partido.

La presidencia de Pablo Casado cumple cien días: «Ha consolidado su liderazgo, como única alternativa a Sánchez y sus aliados independentistas». Casado, ha explicado Marta González, está presentando las líneas básicas para España, con cinco ejes. reforzamiento institucional, transformación económica, educación y política familiar, seguridad y política internacional. «En todos se plasman los principios y valores del PP».

A diferencia de los cien primeros días del «Gobierno instagram» del PSOE, con dimisiones de ministros incluidas, y con innumerables rectificaciones y cesiones a los independentistas catalanes, Casado construye una alternativa «atractiva, que responde a necesidades reales de España».