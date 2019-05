El PP llama al centro-derecha a vencer el «desánimo» y votar unidos el 26-M para superar a la izquierda Pablo Casado pide un voto de confianza para un partido «abierto, centrado, orgulloso de sus principios y valores»

Madrid Río, junto a la puerta de la Casa de Campo, ha sido el escenario elegido por el PP para cerrar esta campaña electoral tan atípica, en la que los populares han intentado movilizar a un electorado visiblemente desencantado y con pocas ganas de participar en actos públicos. Pablo Casado, que ha estado el resto del día en Castilla y León, donde el PP se juega su hegemonía, ha hecho un llamamiento a la movilización del centro-derecha y a la unidad del voto para superar a la izquierda el próximo 26 de mayo.

Casado ha advertido sobre las «copias» del PP, que ha comparado con pompas de jabón: «Nadie va a encontrar fuera del Partido Popular al Partido Popular. Nuestros principios y valores no nos los hemos inventado ayer. No somos un espectáculo de pirotecnia. No somos pompas de jabón que divierten a nuestros hijos pero luego desaparecen. Somos un proyecto parido para servir a España, forjado para servir a nuestros compatriotas».

El futuro del PP empieza el lunes, ha dicho Casado. Será el momento en que el partido tendrá que empezar a reconstruirse para ser la casa común de todo el centro-derecha: «Este partido tiene que volver a pensar en grande. Todo empieza el lunes. Hay que reconstruir este partido y aglutinar al centro-derecha para derrotar a la izquierda, al sectarismo, al populismo».

El presidente del PP ha hecho un llamamiento al voto y a la unidad del centro-derecha, única manera de superar a la izquierda: «No puede ser que tengamos una mayoría social que ama a su país y no va a unida a votar. Por eso están tan contentos con el tópico falso de las tres derechas, que no existen. Aquí no hay tres derechas, solo hay un partido que aglutina el centro y la derecha».

Casado se ha dirigido a «aquellos desengañados que hayan podido avergonzarse por conductas irreprochables de excompañeros» y les ha dicho que «este partido no va a tolerar ninguna conducta irregular». «Aquellos que se fueron por esas cuestiones o por cualquier error, les digo que pueden volver a confiar en este partido, que sigue siendo su casa, hemos tomado nota, hemos reaccionado como nos pedían, enarbolando nuestras señas de identidad, con los mejores programas y equipos».

El presidente del PP ha pedido al centro-derecha un «gesto de confianza» a su partido de siempre y ha asegurado que el Partido Popular volverá a tener diez millones de votos: «Somos un partido abierto, centrado, orgulloso de sus señas de identidad, sus principios y valores».

«El 26 de mayo se vota gestión, principios, valores, también se vota por España. No queremos ver que unos golpistas escupan a los ministros, recojan sus actas y hagan falsos acatamientos. ¡No pasarán! No toleraremos que quienes quieren romper nuestra Nación tengan la complicidad de un Gobierno socialista», ha alertado Casado.

El de Madrid Río ha sido el mayor mitin de la campaña del 26 de mayo, con unas dos mil sillas colocadas por la organización, que se han ocupado casi por completo. Según el PP, otras mil personas han seguido el mitin de pie.

Ganar Madrid para llegar a La Moncloa

El candidato a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado una «lección» de José María Álvarez del Manzano: «Ganando la Alcaldía de Madrid se gana el Palacio de La Moncloa, lo vamos a hacer». «El PP de Madrid siempre vuelve, siempre estamos con los madrileños, siempre», ha prometido el candidato.

«Tenemos que movilizar a todo el electorado del centro-derecha. Somos más y no podemos ser menos porque nos quedemos en la abstención», ha subrayado Almeida, que ha pedido a los votantes que salgan del «desánimo».

La candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a los «tristes» de la izquierda, que se han opuesto siempre, a su juicio, a los grandes proyectos que han transformado Madrid, como es el caso de Madrid Río. El PSOE no solo se opuso en su día a soterrar la M-30, sino que quería poner semáforos. «La izquierda es una máquina de generar frustración y crear paro», ha denunciado.

Pío García-Escudero ha reconocido que la campaña ha sido «larga» e intensa. La candidata a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha subrayado que el PP es el partido «de los pueblos de España». «Nosotros frenamos el golpe al Estado y Sánchez pacta con quienes quieren romper España», ha advertido Montserrat. «En el alma llevo a Cataluña y en el corazón llevo a España», ha confesado la candidata. «No somos un partido de moda, somos el partido moderado, de centro, somos el gran partido europeo».