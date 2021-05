El PP se echa a la calle para rentabilizar el 'efecto Ayuso' Génova pone en marcha la 'ruta por #la libertad' para cohesionar el partido

El Partido Popular vive su mejor momento desde que Pablo Casado fue elegido presidente nacional, en el congreso del verano de 2018. Las elecciones en Madrid están marcando ya un punto de inflexión en la política nacional, y las últimas encuestas publicadas sitúan por primera vez al PP por delante del PSOE. Desde Génova quieren rentabilizar al máximo el 'efecto Ayuso', que ha generado una ilusión dentro del partido como no se veía desde hacía muchos años, y ha puesto en marcha lo que ha bautizado como la 'ruta por la libertad'. Su objetivo es echarse a la calle por toda España para aprovechar el auge del PP y cohesionar el partido desde la base en torno al proyecto de Pablo Casado.

En esa especie de 'tour' de la victoria han empezado a movilizarse ya diputados y senadores, con comparecencias y actos en sus circunscripciones para exhibir el resultado del 4-M en Madrid como prueba de que «al sanchismo se le puede vencer» desde la unidad del centro-derecha y de que el cambio es posible. «Lo que parecía invencible hemos demostrado que no lo es», subrayan fuentes populares. En esa ruta participarán también los dirigentes de la dirección nacional del partido y los barones en los territorios donde se produzcan los actos y las comparecencias. Quieren exportar a todas las provincias ese mensaje de 'libertad' que ha calado en Madrid hasta aupar a Ayuso a una mayoría rotunda en las urnas. Eso sí, desde la dirección nacional recuerdan que la libertad forma parte del ADN del partido, y ya estuvo muy presente en la convención política de enero de 2019, la previa a las generales, que llevó como lema 'España en libertad'. También bautizó a las coaliciones con Ciudadanos como 'gobiernos de la libertad'. «En realidad es el proyecto de siempre, que Ayuso ha encarnado ahora en Madrid», resumen fuentes populares.

El cambio de ciclo

La dirección nacional del PP, que está organizando esta 'ruta por la libertad', quiere contar con la presencia de Isabel Díaz Ayuso en diferentes actos fuera de Madrid, aunque esperará a que la legislatura regional madrileña empiece a rodar con normalidad después de las elecciones. «Ayuso se ha convertido en una estrella auténtica, y quieren su presencia en todos los territorios», comentan fuentes populares, ante el tirón que está teniendo la presidenta en funciones madrileña, dentro y fuera de su comunidad.

Esta movilización de los populares por todo el país quiere seguir la estela del triunfo de Ayuso, pero su objetivo final es reforzar a Pablo Casado y la alternativa que representa, con el «proyecto de la libertad, de la bajada de impuestos, de la libertad de educación, y de no tener que elegir entre respirar y comer, porque se ha demostrado que todo eso es posible», insisten los populares. En el PP no prevén un adelanto de las elecciones generales. Creen que si Sánchez tenía alguna duda, su derrota en Madrid las ha despejado y tratará de llegar al final de la legislatura. Ayer, Casado pidió a los suyos que no tengan «ansiedad», y dejó claro que su partido estará listo cuando toquen las generales: «Estamos preparados».

En esta ruta por toda España, los populares quieren agradecer a las bases su implicación en la campaña madrileña, que ha tenido una relevancia nacional evidente. En realidad, todo el PP se volcó en Madrid, ante lo que sabían que estaba en juego: doblar el pulso a Sánchez y a Iglesias y marcar el inicio de un «cambio de ciclo», como lo llama Pablo Casado. «Con esta ruta queremos que esa ola de ilusión que se ha desatado en Madrid se convierta en un tsunami en toda España», señalan.

Pero además de los agradecimientos, el PP pretende aprovechar el 'efecto Ayuso' para cohesionar el partido, que está inmerso en un proceso de renovación, de momento provincial, pero que también será regional. De hecho, el 3 de julio está convocado el congreso del PP de la Comunidad Valenciana, donde previsiblemente Carlos Mazón será elegido presidente por consenso, después de que Génova transmitiera a Isabel Bonig que no contaba con ella para esta nueva etapa. Bonig decidió retirarse de la carrera de la reelección.

El congreso en Madrid

Por delante quedan congresos que pueden ser complicados, como los de Cantabria o Extremadura, y también el de Madrid. Se pondrán a prueba las costuras del partido. De ahí que los llamamientos a la unidad sean constantes desde la dirección nacional, como garantía de un partido fuerte para poder ser alternativa de Gobierno. Respecto al congreso del PP de Madrid, previsto para el primer semestre de 2022, nada está decidido todavía, según confirman diversas fuentes consultadas. Pero todos en el PP coinciden en un hecho que resulta irrebatible: Ayuso ha salido muy fortalecida de las elecciones autonómicas y parece más complicado ahora decirle 'no' a la presidencia regional del partido si se empeña en tenerla, como la tienen otros barones.