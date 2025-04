El Pollo Carvajal, en su solicitud de asilo: «En el CNI me aconsejaron que viniera a España»

El general venezolano Hugo Carvajal contó a las autoridades cuando pidió asilo en mayo de 2020 que no eligió España por casualidad tras romper con Nicolás Maduro. «Antes de venir me puse en contacto con el CNI, con quien mantengo contacto desde hace mucho tiempo, ... y les dije que ya mi familia estaba en España y que mi intención era reunirme con ellos. Me aconsejaron que me viniera y que usara mi pasaporte original, pero con otra identidad que como alto cargo se me había facilitado por las autoridades gubernativas de Venezuela», explicó, según recoge el expediente de su solicitud de protección internacional, al que tuvo acceso ABC.

El Pollo relató en la entrevista personal para formalizar la petición que se celebró en la prisión de Estremera haber salido de Venezuela el 21 de febrero de 2020 cuando su exmujer, su pareja actual y sus ocho hijos ya estaban en suelo español. Primero se dirigió a Trinidad y Tobago, de ahí a República Dominicana y luego a Madrid el 16 de marzo, bajo la identidad de José Mouriño . «A pie de puerta del avión, cuando salía, me encontré a dos miembros del CNI que me acompañaron e incluso en su propio coche me llevaron a casa de mi hijo mayor en Madrid para reunirme con mi esposa y todos mis hijos», relató ante su abogado y la funcionaria de Asilo. Según narró, días después tuvo una segunda reunión con cinco personas de la inteligencia española, y al poco fue detenido en virtud de una orden de extradición de EE.UU. «Yo venía sabiendo que Venezuela podía solicitar mi detención, pero, sinceramente, jamás pensé que los EE.UU. reactivaran una orden internacional que no solo está sobrepasada por el tiempo, es que además siempre fue falsa» , añadió. Esa es la batalla que mantiene Hugo Carvajal , dos años y cinco meses después de aquella entrevista. En el interin, una sentencia que denegó la extradición, otra que finalmente la acordó, un año y diez meses de fuga y esa petición de asilo que resultó estar desestimada desde poco después de su presentación, si bien sus abogados no tuvieron constancia de ello hasta que Carvajal fue detenido en septiembre. Solicitud de asilo presentada por Hugo Carvajal en la prisión de estremera (Madrid) ABC Ahí empieza su denuncia de irregularidades contra los gobiernos de EE.UU. y España, responsable de la entrega y del asilo. Sobre la extradición, emitida por narcotráfico, asegura que es un montaje: «Jamás he pertenecido a ningún cartel y por supuesto tampoco a ese llamado de los Soles. Es más, le puedo decir que desde mi punto de vista, ese supuesto cartel no existe ni existió nunca (...) En Venezuela existen muchos recursos naturales con los que intentar enriquecerse», alegó. Dio varios detalles, como que la acusación lo es por un avión civil con cocaína al que «estaba esperando» la policía en México, donde uno de los pilotos fue detenido y sentenciado sin que el fallo le mencione y el otro «misteriosamente» desapareció. «Era un avión de la DEA» aseguró . Suma otros ingredientes, el principal, que la orden inicial lo era por hechos entre 2000 y 2006, pero habría prescrito y dice que por eso, ampliaron la horquilla a 1999-2019, pese a que en 2014 él ya no estaba en el Gobierno. La Audiencia Nacional, de hecho, le dio al inicio la razón, aunque luego el Pleno se la acabó quitando. Denuncia que la segunda fue fruto de presiones de EEUU. En cuanto a su situación en Venezuela, dio varias claves: en 2013 Maduro le pidió que «inventase» pruebas para encarcelar a un empresario, en 2014 intentó «quitarle de en medio» con un puesto en Aruba, en 2017, siendo él ya diputado, declaró en desacato la Asamblea Nacional, en 2019 intentó involucrarle en un atentado con drones y que fue degradado por su apoyo a Guaidó. El dictamen de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio fue desfavorable . Desestimó su petición por no concretar las razones de la persecución que alegaba en Venezuela y, en cuanto a EEUU, concluyó que la solicitud «no se puede basar en ser perseguido por un Estado distinto al de la nacionalidad que se ostenta». Era junio de 2019 aunque el Pollo nada supo hasta septiembre de 2021. En medio, el 3 de marzo de 2020 el Consejo de Ministros dio luz verde a la extradición acordada por la Audiencia Nacional. La defensa del Pollo cuestiona que llegase a estudiar su caso, pues no aparece en la referencia de la reunión del gobierno de aquel día. Además, Justicia remitió un escrito a Interpol en esa fecha avisando de que se había autorizado la entrega, pero debía paralizarla porque Carvajal era solicitante de asilo, como si al Gobierno no le constara que se lo habían denegado un año antes . Esa decisión, con todo, está recurrida ante la Oficina de Asilo y en el Tribunal Supremo. Noticias relacionadas La Policía no detuvo al Pollo Carvajal hasta que la DEA dio su dirección exacta en Madrid

El Pollo dice poder probar tratos irregulares de la era Zapatero

El 'Pollo' Carvajal crea una web donde ofrece su versión sobre las acusaciones de EE.UU.

