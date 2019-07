Podemos no apoyará la investidura de Concha Andreu (PSOE) en La Rioja Hoy se celebra la segunda sesión del debate de investidura en la Comunidad de La Rioja, donde la candidata socialista necesita el apoyo de Podemos para poder gobernar

La diputada de Podemos La Rioja, Raquel Romero, ha rechazado apoyar la candidatura socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, encabezada por Concha Andreu, a quien ha acusado de ser una «marioneta dirigida desde Madrid» y colaboradora del «esperpéntico espectáculo» de Pedro Sánchez, informa Efe. La diputada morada ha acusado a Andreu y a Francisco Ocón, secretario general del PSOE de La Rioja, de «negarse a negociar», calificando la sesión de investidura como «un día triste para nuestra tierra por la irresponsabilidad de la candidata».

Romero ha sido muy tajante con sus palabras diciendo a Andreu que «no tiene el más sentido de la responsabilidad ni de la coherencia política». También ha acusado a los socialistas de no negociar «con transparencia», y solo querer hacerlo mediante «pactos de despacho». Raquel Romero ha insistido en que Podemos no es «una fuerza subalterna del PSOE» y que el voto de la formación liderada por Pablo Iglesias «ni se compra, ni se vende».

La respuesta de la candidata socialista no fue menos contundente ya que calificó la intervención de Romero de «lamentable» y «poco constructiva», y ha criticado que la diputada de Podemos «no ha formado parte de ninguna negociación» ya que ha sido Mario Herrera, de Podemos Castilla-La Mancha quien ha dirigido las negociaciones de la formación morada en La Rioja.

Henar Moreno, diputada de IU ha afirmado que su apoyo a Andreu no es «un cheque en blanco» pero que agradece que el PSOE «gire a su izquierda» con «medidas y propuestas concretas»,

Hoy se celebra en el Parlamento riojano la segunda sesión del debate de investidura de Andreu, quien cuenta con 16 votos -15 PSOE y uno de IU-, pero necesita también el apoyo de Podemos para lograr la mayoría absoluta y poder salir investida como presidenta esta misma tarde.

A pesar de haberse presentado a las elecciones mediante la fórmula de Unidas Podemos, la diputada de la formación morada se desvinculó de la coalición electoral cuando la parlamentaria de IU, Henar Moreno, alcanzó un acuerdo programático con el PSOE, algo que desde Podemos La Rioja se rechazó al preferir la fórmula del Gobierno de coalición — del mismo modo que a nivel nacional—.

En el bloque de centroderecha la situación es clara ya que tanto Partido Popular, con 12 diputados, como Ciudadanos, con 4, han anunciado que votarán en contra de la investidura de Andreu.