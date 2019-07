Narbona: «No vamos a pedirle nada a ERC, porque no le vamos a ofrecer nada» La presidenta socialista afirma que la consulta de Iglesias «no dice la verdad a sus bases», al no incluir la «oferta última»

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado este martes que no pedirán ayuda a ERC, tampoco la abstención. Las declaraciones de la socialista han llegado horas antes de la reunión que la número dos del partido y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, mantendrá con el portavoz en el Congreso de los independentistas, Gabriel Rufián.

«Nosotros no vamos a pedirle nada a ERC, porque no le vamos a ofrecer nada», ha asegurado Narbona en una entrevista, según informa Servimedia. La reunión entre Lastra y Rufián la enmarcó en un proceso de «diálogo, como debe existir siempre entre fuerzas parlamentarias», pero aseguró que no trabajan en ningún «pacto oculto».

La presidenta del partido socialista señaló que es «importante» que haya investidura la próxima semana porque, según Narbona, «puede haber una serie de consecuencias negativas para nuestra economía» y por «cómo perciben los ciudadanos» a la clase política.

En esta misma línea, ha insistido que «no existe» otra alternativa que Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La situación es «ahora con Pedro Sánchez o ir a unas elecciones generales», ha insistido Cristina Narbona.

Como su secretario general y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir la abstención de PP y Ciudadanos y ha defendido que no es «comparable» este momento con el de Mariano Rajoy en 2016 cuando el PSOE se abstuvo en favor de la investidura del candidato popular.

«No son comparable los dos momentos, porque entonces no había la situación de ahora, en la que no hay ninguna alternativa. Ahora, o un gobierno de Pedro Sánchez o no hay ninguna otra mayoría que sume».

Por otra parte, Narbona ha recriminado el comportamiento de Pablo Iglesias, «ha hecho decaer todas las ofertas que hasta ese momento se habían hecho» por parte del PSOE, incluyendo la de que miembros de perfil técnico de Podemos entren en el Consejo de Ministros.

Según la presidenta del partido, en la consulta convocada por Podemos Iglesias «no dice la verdad a sus bases», porque no incluye la «oferta última», y con esa acción ha hecho decaer todas las propuestas planteadas.