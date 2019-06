Sánchez ofrece a Iglesias un «Gobierno de cooperación» de PSOE y Podemos PSOE y Podemos mantendrán a partir de ahora «reuniones más discretas» para pactar la investidura del presidente

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han acordado en la reunión que han mantenido con vistas a la investidura «empezar a trabajar en un Gobierno de cooperación». Así lo ha desvelado Iglesias al término de la reunión, que ha durado una hora y cuarto, y que, a su juicio, «ha ido bien».

«(Sánchez) nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación», ha asegurado el líder de Podemos, que sitúa la propuesta socialista al mismo nivel que la fórmula de coalición. «Si el PSOE prefiere utilizar semánticas diferentes para nosotros eso es lo de menos», ha continuado. Iglesias ha asegurado en reiteradas ocasiones que el significado de cooperación y coalición «es el mismo».

PSOE y Podemos mantendrán a partir de ahora «reuniones más discretas» para encontrar el modo de pactar un «Gobierno de cooperación». Iglesias ya no habla de un «Gobierno de coalición» en el que entre como ministro, sino de un «Gobierno de cooperación», o un «Gobierno conjunto». «Compartimos que hay una mayoría progresista que nos quiere ver juntos», ha dicho Iglesias.

Los socialistas defendían hasta ahora un Gobierno en solitario, mientras que el líder de Podemos insistía en un Ejecutivo de coalición que «garantice» los acuerdos programáticos entre ambas formaciones. Iglesias lamentó ayer, durante una entrevista en TVE, que Sánchez no esté trabajando los apoyos de su investidura: «No voy a negociarle la mayoría absoluta a Pedro Sánchez dos veces», aseguró el secretario general morado, que considera que que fue él quien negoció con todos los grupos la moción de censura a Mariano Rajoy. «Que el PSOE de los curre (los apoyos)», aseveró ayer.

Aunque desde Podemos insisten que proponer nombres no es la prioridad, el secretario general de Podemos aseguró ayer que no quieren ocupar ningún «ministerio de Estado», pero sí «carteras sociales». Desde Ferraz, sin embargo, no comparten la visión y amenazan con una investidura fallida que aboque a nuevas elecciones.

Su último encuentro se celebró el 7 de mayo en La Moncloa, pocos días después de las elecciones generales del 28 de abril. Aquel día, tras una reunión de más de dos horas, Iglesias compareció en una brevísima rueda de prensa para asegurar que había sido «un punto de partido inmejorable» y que iban se habían «puesto de acuerdo en trabajar para ponerse de acuerdo». Luego, todo se truncó. No hubo más contactos entre los dos líderes hasta hoy. «Llevo dos semanas sin hablar con Sánchez», aseguró Iglesias la semana pasada.