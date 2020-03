Pedro Sánchez dará las medidas económicas el martes y retrasa su comparecencia a las 20.00 horas, en directo

Actualizar

20.07Cierres en Andalucía El Gobierno andaluz ha aprobado en un gabinete de crisis ordenar el cierre de todos los establecimientos comerciales de hostelería, ocio, parques públicos y plazas que no sean de primera necesidad, por lo que sólo podrán abrir tiendas de alimentación, farmacias, gasolineras y clínicas de urgencia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comparecido este viernes tras elevar al nivel 2 la situación de emergencia y reunir por primera vez en la historia el gabinete de crisis, que también ha decretado el cierre parcial de la Administración de la Junta.

Hemos decidido cerrar todos los accesos y áreas recreativas de nuestra sierra y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.



Pedimos responsabilidad a todos para ganar la batalla al #coronavirus. Juntos, venceremos. pic.twitter.com/GHoj3SypiJ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 14, 2020

19.48Los casos alcanzan los 6.252 en España, con 193 muertos y 517 altas Los casos de coronavirus registrados en España se elevan a un total de 6.252 hasta las 19.00 horas de este sábado. 193 personas han fallecido por esta causa y 517 pacientes han sido dados de alta en nuestro país. Estos datos están recogidos del canal de Youtube Roylab Stats, que muestra en directo la propagación del coronavirus a tiempo real. Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad a las 11.30 horas de este sábado situaban los casos de coronavirus registrados en España en 5.753, con 136 personas fallecidas por esta causa y 517 altas.

19.39Sánchez hablará a las 20.00 Sánchez comparecerá en rueda de prensa para dar cuenta de las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros extraordinario previsto para decretar el estado de alarma en todo el país a partir de las 20.00 horas, según ha anunciado ya oficialmente el Palacio de la Moncloa. El encuentro de los miembros del Gobierno ha tenido una duración inusual, al prolongarse más de 7 horas, lo que ha obligado a hacer entre medias un receso.

19.32Más medidas para Anadalucía El presidente de Anadalucía, Juanma Moreno, comparecerá a las 20.00 horas para anunciar más medidas. El presidente de la Junta de Andalucía comparecerá a partir de las 20.00 en una rueda de prensa no presencial para explicar las medidas de aplicación en la comunidad autónoma como consecuencia de la evolución de la epidemia de coronavirus. En la reunión del gabinete de crisis que se está manteniendo en este momento, se están abordando medidas de confinamiento. Información de Eva Saiz.

19.25El diputado de Vox, Javier Ortega Smith, que también ha dado positivo en el test de coronavirus, también ha criticado la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros

Pablo Iglesias se salta la cuarentena solo para tener su dosis diaria de poder. pic.twitter.com/S2vwHk0tPb — VOX (@vox_es) March 14, 2020

19.21Iglesias exige medidas sociales y económicas de mayor calado Abascal ha hecho este ofrecimiento a Sánchez después de que el Consejo de Ministros extraordinario se haya prolongado más de lo previsto por la demanda del vicepresidente segundo y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de exigir medidas sociales y económicas de mayor calado que las que se estaban planteando en el decreto que declara el estado de alarma. Fuentes de la Secretaría de Estado de Comunicación han explicado que esta demora se debe a que se estaban tratando decisiones de gran trascendencia y que la larga deliberación en el seno del Gobierno responde a la importancia del momento que vive el país.

19.15Abascal, contra el «chantaje» de Iglesias Santiago Abascal ha ofrecido su voto a Sánchez para decretar el estado de alarma y «escapar del miserable chantaje comunista y separatista», según ha dicho en referencia a la diferencias que está manteniendo el presidente socialista con Pablo Iglesias. El líder de Vox cree que Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes le está sometiendo a ese «vhantaje» .

19.06La comparecencia de Sánchez, se retrasa de nuevo La comparecencia del presidente del Gobierno se va a retrasar una hora más como mínimo. Será a partir de las 20 horas, según informan a ABC fuentes de La Moncloa

19.02Abascal, en cuarentena «Permanezco en una habitación de 9 metros cuadrados sin salir desde hace varios días, y toda mi familia en casa y sin contacto conmigo respetando la cuarentena. Y veo que el vicepresidente no respeta su propia cuarentena yendo al Consejo de Ministros para prohibirnos salir de casa. Casta», ha escrito en Twitter sobre la presencia de Iglesias el presidente de Vox, Santiago Abascal, que dio positivo por coronavirus.

18.51Críticas a Iglesias por ir al Consejo de Ministros durante su cuarentena Dirigentes de Vox y de Ciudadanos han criticado este sábado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por asistir presencialmente al Consejo de Ministros convocado para decretar el estado de alarma mientras está en cuarentena después de que su pareja, la ministra Irene Montero, diera positivo por coronavirus. Fuentes del Gobierno han explicado a EFE que no se ha habilitado el sistema para su participación en el Consejo de Ministros de forma telemática pero que se han articulado «todos los protocolos necesarios para mantener la distancia y que no hubiera riesgo de contagio». No han asistido a esa reunión las ministras Irene Montero y Carolina Darias, ambas enfermas por coronavirus.

18.47El incumplimiento del estado de alarma será sancionado El incumplimiento del estado de alarma que estamos a la espera de que sea anunciado por el presidente del Gobierno será sancionado, según se recoge en el artículo 20 del borrador del Real Decreto, que está discutiendo hoy el Consejo de Ministros. El texto no especifica qué tipo de sanciones se podrán imponer, pero se remite al texto de la Ley en el que se precisa que si el incumplimiento es por parte de una autoridad, esta puede perder parte de sus facultades, que serían asumidas por la autoridad competente. El artículo 20 del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice lo siguiente sobre el régimen sancionador: «El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las Leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 5 de junio».

18.36La presencia de Pablo Iglesias está siendo muy comentada, ya que, pese a anunciar esta semana que debía cumplir cuarentena, se ha desplazado hasta Moncloa al no haberse habilitado la vía telemática. El propio Sánchez recomendó el viernes, en su declaración institucional, «quedarse en casa».

No tengo coronavirus. Por delante me quedan 14 días de cuarentena cuidando a mi familia y trabajando por medios telemáticos. Gracias a los profesionales de la sanidad pública; sois los héroes y heroínas de nuestro país — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) March 12, 2020

18.31Miquel Buch, conseller de InteriorMiquel Buch, conseller de Interior, en una rueda de prensa poco antes de que finalizara el Consejo de Ministros: «Lo que es evidente es que de momento no nos han respondido sobre este confinamiento. Estamos esperando a que nos respondan y nos digan que sí para que el virus no pueda llegar del exterior y también para que no pueda ir de Cataluña al exterior». Y ha insistido: «Necesitamos cerrar auropuertos, estaciones y puertos, porque si no el confinamiento no sería tal. El confinamiento tiene que tener en cuenta estas tres infraestructuras. Lamentablemente, el Estado español no nos ha respondido».

18.23Meritxell Budó, a la espera de la comparecencia de Sánchez A la espera de que Sánchez informe sobre el estado de alarma, Meritxell Budó, portavoz del Govern catalán, ha dicho en una rueda de prensa: «Esperamos a que mañana, dentro del marco de la conferencia entre el presidente Sánchez y los presidentes de las comunidades, se pueda dar una respuesta más efectiva de cómo se puede combatir esta epidemia».

18.15La reunión había comenzado pasadas las 10.30 horas La reunión del Consejo de Ministros había comenzado pasadas las 10.30 horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá por fin esta en breves momentos, desde el Palacio de la Moncloa, para dar cuenta de los detalles del decreto.

18.10Concluye el Consejo de Ministros después de casi siete horas de reunión El Consejo de Ministros que este sábado tiene previsto declarar el estado de alarma ha concluido pasadas las 18 horas tras más de siete horas de reunión, según ha informado fuentes del Ejecutivo. En la reunión del gabinete, presencial y de la que solo se han ausentado las ministras Irene Montero y Carolina Darias, se iban a aprobar medidas para restringir el movimiento de personas salvo para ir a trabajar, comprar alimentos o medicamentos, acudir a hospitales o cuidar a ancianos o personas dependientes, entre otras excepciones.

17:59Diferencias en el Gobierno para enfrentarse al coronavirus Fuentes gubernamentales apuntan a que los motivos por los que se está retrasando la deliberación del Consejo de Ministros es que existen diferencias en el seno del Gobierno sobre las medidas económicas para paliar las consecuencias de la epidemia en la actividad. Esencialmente es una discrepancia entre Unidas Podemos, con Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y otros ministros socialistas que están reprochando que «el contenido de una declaración de estado de alarma no incluye medidas laborales». Quienes defienden esta postura insisten en que «eso se deja para medidas posteriores».

17:50Restricción del movimiento Recordemos que el Consejo de Ministros, que aún se encuentra reunido, aprobará este sábado el decreto que declara el estado de alarma que, entre otras medidas, prevé restringir el movimiento de personas salvo para ir a trabajar, comprar alimentos o medicamentos, acudir a hospitales o cuidar a ancianos o personas dependientes.

17:22Contundente crítica a Pedro Sánchez de «The New York Times» A la espera de la rueda de prensa de Sánchez, recordamos que la gestión del presidente del Gobierno de la crisis del coronavirus ha sido criticada tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Hasta el «The New York Times» se ha unido al conjunto de críticos para sostener que el Ejecutivo de Sánchez ha tenido una «respuesta vacilante».

15.50Suspendida la conferencia de presidentes Moncloa acaba de anunciar la suspensión de la conferencia de presidentes que estaba prevista esta tarde para tratar la crisis del coronavirus. Se ha alargado el Consejo de Ministros y será imposible mantenerla, por lo que se realizará mañana por la mañana.

14.45Receso en el Consejo de Ministros La Moncloa informa de que el Consejo de Ministros ha hecho un receso de media hora. El presidente comparecerá a lo largo de la tarde, y no a las 15.00, como estaba previsto. No hay hora definida en este momento. El Gobierno explica que el decreto de estado de alarma que se va a aprobar, pese a que ya hemos podido conocer algunas medidas, es el que finalmente presente ante la opinión pública el presidente del Gobierno.

14.42Medidas de aplicación inmediata Todas las medidas de este decreto entrarán en vigor de inmediato, en cuanto se produzca su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo aquellas referidas a la limitación de la libre circulación de personas, que entrarán en vigor a partir del lunes 16 de marzo a las 8 de la mañana.

14.38Suspendida la actividad comercial Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las instalaciones culturales y artísticas y las actividades deportivas y de ocio. También las actividades de hostelería y restauración. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público, pero podrán prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Quedan suspendidas asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

14.36Suspendidas todas las clases presenciales En el ámbito educativo, quedarán suspendidas todas las actividades presenciales en todas las etapas educativas. También se limita la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida, que según el decreto «deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos».

14.35Obligación de facilitar el teletrabajo En el ámbito laboral, el Gobierno decreta que todos los empleadores, ya sean públicos o privados, «estarán obligados a facilitar medidas que permitan la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales siempre que ello sea posible».

14.30Mando del Gobierno Cada Administración «conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios». Pero deja claro que esa capacidad competencial debe estar orientada a «adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la Autoridad Competente», es decir, del Gobierno.

14.20Intervención del Ejército El decreto establece que «los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales quedarán bajo las órdenes directas del titular del Ministerio del Interior, a los efectos de este Real Decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza». Las autoridades competentes podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas en el caso de que sea necesario.

14.15Única autoridad competente El Gobierno se erige como la autoridad competente. Bajo la dirección del presidente del Gobierno habrá cuatro ministros como autoridades delegadas: la ministra de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Transportes y el ministro de Sanidad. El Ministerio de Interior asumirá el mando de las policías locales y autonómicas.

14.08La comparecencia de Sánchez se retrasa una hora Inicialmente prevista para las 14.00 horas, la comparecencia del presidente del Gobierno para informar del decreto del estado de alarma se celebrará una hora más tarde, hacia las 15.00 horas.

14.04Intervención de las Fuerzas Armadas El decreto del estado de alarma establece que los autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas o servicios y la movilización de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en la orden del Gobierno.

14.00Movimientos limitados en todo el país Según el decreto del estado de alarma, al que ha tenido acceso ABC, el Gobierno ha decretado el estado de alarma en todo el país y limita la libre circulación de personas. Tan solo se podrá salir a la calle para efectuar las siguientes actividades: adquirir alimentos, productos farmacéuticos y bienes de primera necesidad. Además de para acudir al trabajo y volver al domicilio. También para acudir a los centros de salud y para atender a las personas mayores. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

13.45 Pedro Sánchez tiene previsto entablar una videoconferencia con todos los presidentes autonómicos. Esta comunicación se celebrará por la tarde, a las 17.00 horas, y será continuación de la ronda de llamadas que hizo ayer el jefe del Ejecutivo con los 17 presidentes autonómicos tras anunciar la medida extraordinaria ante la expansión del Covid-19 en España.

13.40Edición especial del BOE El Consejo de Ministros decretará hoy el estado de alarma ante la expansión de la enfermedad, y supondrá un confinamiento de los ciudadanos en las casas y cierre masivo de establecimientos. Las medidas serán de aplicación nada más el Gobierno apruebe el estado de alarma y se publique en una edición especial al mediodía del Boletín Oficial del Estado (BOE).

13.24Iglesias se salta la cuarentena Pese a que el líder de Podemos anunció que haría cuarentena por el contagio de su mujer, Irene Montero, Iglesias ha acudido al Consejo de Ministros. Desde la vicepresidencia de Derechos Sociales se justifica la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros porque «el presidente le ha convocado y no se ha habilitado la asistencia telematica». No obstante, estas mismas fuentes apuntan a que «obviamente, ha seguido un protocolo sanitario, definido desde Moncloa, para asegurar que su asistencia es perfectamente viable».

13.22Consejo de Ministros presencial El Gobierno se ha reunido a las 10.30 para horas para concretras las medidas del estado de alarma que ayer anunció el jefe del Ejecutivo. Pedro Sánchez comparecerá a partir de las 14.00 horas para informar de las restricciones que se impondrán durante las próximas dos semanas. El Consejo de Ministros ha sido presencial, con la participación de Pablo Iglesias, aunque sin la participación de Irene Montero y Carolina Darias, ambas contagiadas de coronavirus.