Pedro Sánchez: «La Constitución no es patrimonio de nadie» El líder del PSOE ha dado un mitin en Palma para arropar a la actual presidenta de Baleares, Francina Armengol

Seguir Josep María Aguiló Palma de Mallorca Actualizado: 23/05/2019 15:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves en Palma que «la Constitución no es patrimonio de nadie, es la patria de todos los españoles y todas las españolas». De ese modo, ha hecho una crítica implícita a los partidos que afirman que en la actualidad el PSOE estaría actuando en algunas cuestiones al margen de la Constitución. Sánchez ha añadido que la Carta Magna sería un «marco de convivencia» en el que no cabrían exclusiones. «Nosotros no vamos a dar lecciones de patriotismo, de quién es un buen español o un mal español», ha contextualizado a continuación.

El líder del PSOE ha dado este mediodía un mitin en la Plaza París de la capital balear para arropar a la presidenta de la Comunidad y candidata a la reelección, la socialista Francina Armengol. Cabe recordar que Armengol ha gobernado en esta pasada legislatura con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos.

Sánchez ha indicado, durante su intervención, que «la ola del pasado 28 de abril va a llegar con mucha más fuerza el próximo domingo a Baleares». Asimismo, ha tenido palabras de recuerdo para Alfredo Pérez Rubalcaba, antiguo secretario general del PSOE, fallecido el pasado 10 de mayo. Más adelante, ha reivindicado las políticas sociales y en materia de igualdad llevadas a cabo por José Luis Rodríguez Zapatero durante sus dos legislaturas como presidente del Gobierno, entre 2004 y 2011.

Parafraseando el lema socialista de esta campaña, «Siempre hacia adelante», Sánchez ha afirmado que «el avance es acabar con la corrupción y reivindicar el limpio ejercicio de la política». Además, ha defendido las medidas que adoptó en los pasados diez meses, como presidente del Gobierno, y ha recordado algunas de sus recientes propuestas programáticas. «Todo eso no será suficiente si no contamos con gobiernos autonómicos que compartan esas medidas», ha advertido. En ese contexto, ha criticado luego a «las tres derechas», en referencia al PP, Cs y Vox. Con respecto a los populares, ha indicado que la ciudadanía les estaría pidiendo ahora que «contribuyan a la estabilidad de este país».

Abogando por la movilización

Previamente, ha intervenido Armengol, quien ha señalado que en las elecciones autonómicas y municipales de este 26 de mayo deberían movilizarse los militantes y simpatizantes socialistas isleños del mismo modo que lo hicieron ya en las elecciones generales del pasado 28 de abril. «Los socialistas somos los garantes del sistema de pensiones, la sanidad pública y la educación pública», ha recalcado, para añadir poco después: «Os pido el voto por la ilusión, la esperanza, porque de verdad creáis en nuestro proyecto».

Con anterioridad, han hablado el candidato a la Alcaldía de Palma, José Hila, y la candidata al Consell de Mallorca, Catalina Cladera. En ambas instituciones han gobernado ahora sendos tripartitos, conformados por el PSOE, MÉS y Podemos. Hila ya fue alcalde del consistorio palmesano entre 2015 y 2017, mientras que Cladera ha sido en estos últimos cuatro años la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno balear.

Durante su alocución, Hila ha indicado que en los comicios de este próximo domingo «hay que elegir entre una Palma de derechos —la socialista— y una Palma de derechas y de extrema derecha, todo hay que decirlo». Por su parte, Cladera ha afirmado que «tenemos por delante cuatro años de progreso económico y social». Asimismo, ha señalado que este próximo 26 de mayo «hay que pintar de rojo» Palma, Mallorca, Baleares y Europa.