Elecciones municipales, autonómicas y europeas 2019 en directo: La participación en las autonómicas de Madrid sube un punto respecto a 2015 a las 13.00

14.20La participación a las 14.00 horas en Madrid se sitúa en 34,93%, 0,29 puntos más que en 2015. La participación en las elecciones en la Comunidad de Madrid es del 34,93% a las 14 horas, frente al 34,64% de los comicios locales y autonómicos de 2015. Esto supone una subida del 0,29% de 2015. Este domingo 26 de mayo, se realizarán tres elecciones distintas: municipales, autonómicas y europeas. Los españoles podrán ejercer su derecho a voto en un día en el que la Delegación del Gobierno ha distribuido más de 160 millones de papeletas y ha colocado 28.000 urnas en Madrid.

14.14La participación electoral en Barcelona a las 14 horas supera en 7,84 puntos la de hace cuatro años. A las 14.00 horas, en Barcelona ha votado el 35 por ciento de los ciudadanos de la capital catalana. Este porcentaje supone un crecimiento de casi ocho puntos respecto a la participación de hace cuatro años a la misma hora. Los barceloneses hace varias horas que acuden a los colegios electorales para depositar sus papeletas en las elecciones muncipales y europeas. Desde las nueve de la mañana se puede ir a ejercer el derecho a voto. Por el momento un 35,17 por ciento de los electores ya lo han hecho en las urnas de las municipales, lo que supone un 7,84 por ciento más respecto a los últimos comicios, celebrados en 2015 y en los que la participación a esta hora fue del 27,33 por ciento.

14.11El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha hecho este domingo un llamamiento a los ciudadanos para que vayan a votar porque «lo que se decida hoy va a durar cuatro años» y desde Europa, comunidades y ayuntamientos «también se puede construir el futuro del país». García Egea, quien ha ejercido sobre las 11.30 horas su derecho a voto en el colegio Cristo del Consuelo de Cieza, ha esperado que, tras los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril, los ciudadanos se den cuenta que «nos jugamos el futuro» y que «podemos decidir ejerciendo nuestro derecho a votar con un fin en mente: mejorar la vida de la gente y evitar que otros nos arruinen el futuro».

14.02Tres personas han sido localizadas en tres colegios electorales de Melilla con una cantidad significativa de votos, y una de ellas, una mujer, ha sido trasladada a dependencias policiales. En declaraciones a los periodistas, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado de que estos tres incidentes han tenido lugar entre las 9.00 y las 12.00 horas, y a ellos se les suma otra intervención policial en otro colegio, donde la votación ha tenido que ser detenida de manera momentánea.

13.46La participación en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid a las 13.00 horas es del 26,14%, un punto superior a la de los comicios de 2015 a la misma hora, que fue del 24,81%, según datos del Gobierno regional. Un total de 4.821.111 millones de electores -5.128.511 millones contando los 307.400 madrileños residentes en el extranjero con derecho a voto- están llamados este domingo a las urnas con la concurrencia de 1.012 candidaturas a municipios, 15 a la Asamblea y 32 al Parlamento Europeo.

13.37El secretario general de Vox, diputado y candidato a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha mostrado convencido este domingo de que Vox se va a consolidar como una fuerza alternativa, frente a quienes, por un lado, actúan «con sectarismo» y, por otro, lo hacen «con miedo y con complejos». Ortega Smith, que ha votado por correo en estas elecciones municipales, autonómicas y europeas, ha hecho estas declaraciones a los periodistas a las puertas del Colegio de Nuestra Señora de Loreto, situado en el madrileño distrito de Salamanca.

13.33El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha animado a los ciudadanos a votar «sin miedo» y «defendiendo sus convicciones» en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. «Es verdaderamente importante que cada español tenga su propia voz», ha manifestado Abascal tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Público Pinar del Rey de Madrid. Por ello, ha hecho un llamamiento a la participación en los comicios para que el mapa político «sea el de una España más plural». «Estaremos en todas esas instituciones y en muchas seremos determinantes», ha subrayado el presidente de Vox, quien ha insistido en la participación y en que acuden a las urnas «sin otro tipo de cálculos».

13.24El cabeza de lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha afirmado este domingo que «hay mucho en juego» en estas elecciones europeas en las que «las fuerzas proeuropeístas» tienen que «parar el crecimiento del populismo». Garicano ha transmitido este mensaje después de depositar sus papeletas de votación en el colegio Fernando el Católico del barrio madrileño de Chamberí, acompañado de su mujer. «En estas elecciones hay partidos que quieren que las cosas sigan como están; hay partidos que quieren acabar con Europa; y Ciudadanos es un partido que quiere hacer reformas y luchar por una Europa mejor para todos», ha dicho el candidato de la formación naranja.

13.15La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este domingo electoral que en su partido están «confiados en los resultados» de los comicios municipales y se ven «llamados a ser la alternativa» a la actual alcaldesa, Manuela Carmena. Villacís ha acudido a votar a las 12:00 horas al colegio Asunción Rincón, en el distrito de Chamberí, acompañada de su marido y de su tercera hija, Inés, a la que dio a luz en plena campaña hace apenas nueve días. Tras depositar sus papeletas en las urnas, la alcaldable, que «tenía muchísimas ganas de que llegase este día», ha manifestado a la prensa sus esperanzas de salir de la jornada electoral con un resultado que le permita hacerse con el Gobierno municipal. «Si algo hemos demostrado es que sabemos vencer hasta a las encuestas (...); Madrid quiere un cambio, y ese cambio va a venir de la mano del único partido que está creciendo, ese es Ciudadanos», ha aseverado.

Por el momento, la jornada electoral se está desarrollando «con normalidad» y solo se ha producido alguna pequeña incidencia.

13.03La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha animado a la ciudadanía a que ejerza su derecho al voto este domingo en las elecciones municipales y europeas y ha pedido no olvidarse de éstas últimas, asegurando que las decisiones que se toman en Europa «afectan a la vida cotidiana más de lo que a priori se cree». En declaraciones a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en el Colegio SAFA, en Sevilla, Montero ha indicado que hay muchas directivas europeas que condicionan las normativas estatales, con importancia también de las políticas para los servicios públicos o el empleo joven, «con programas especiales para que las generaciones futuras cojan el relevo».

13-00El portavoz del PP y vicepresidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, y candidato a las elecciones europeas, Esteban González Pons, ha pedido a los votantes que participen en las elecciones de este domingo porque «en los próximos años se van a decidir muchos asuntos importantes en el marco de la Unión Europea». «Muchos españoles tienen la sensación de que lo europeo no es importante, cuando sucede lo contrario, y en los próximos años, en los que tantas cosas se van a decidir en Europa, no me gustaría que nadie se quedara con la sensación de que no participó a la hora de elegir quién nos gobierna desde Bruselas», ha explicado González Pons tras votar esta mañana en Valencia.

12.57El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pidió este domingo que vayan a votar todos los madrileños, sobre todo aquellos que no quieren que se replique en la región el resultado de las últimas elecciones generales, que dio la mayoría parlamentaria al PSOE y Podemos. Después de votar en su colegio electoral de Alcobendas, Aguado se mostró convencido de que Ciudadanos se ha consolidado en la Comunidad de Madrid y ahora se examina ante los electores. Pidió «que nadie se quede en casa" porque "nos jugamos muchísimo, dos modelos distintos de Comunidad». Se dirigió expresamente a quienes están aún meditando si votar o no para animarles a acudir a las urnas, especialmente a quienes no se sienten «cómodos» con el resultado de las generales y no quieren que se replique en la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid.

12.52El candidato del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borell, ha invitado a los ciudadanos a acudir este domingo a las urnas y ha destacado la importancia que tienen los comicios europeos porque en la UE se va a decidir el futuro de todos. Tras votar en el Colegio Juan Falcó, en la localidad madrileña de Valdemorillo, Borrell ha invitado a todos los ciudadanos a ejercer su derecho a voto. «Hoy es un día importante, el día en que los ciudadanos expresamos nuestras elecciones políticas a nivel de ayuntamientos, comunidades y Europa; es muy importante participar, les invito a hacerlo y espero que muchos ciudadanos lo hagan, que todos los ciudadanos lo hagan», ha asegurado.

El cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell - EFE

12.44El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, José Vicente 'Pepu' Hernández, ha hecho un llamamiento a los madrileños a votar «en masa» en un día «extraordinario» para no perder derechos que «tanto ha costado lograr» y defender «la democracia y la libertad». Hernández ha ejercido su derecho al voto en el colegio público Padre Coloma, donde ha asegurado que afronta la jornada con «una ilusión tremenda» y ha expresado su convencimiento de que los vecinos de Madrid quieren que la ciudad siga siendo «abierta, tolerante e inclusiva».

12.38El presidente de ERC y cabeza de lista a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, ha agradecido a través de su cuenta de Twitter a su familia que este domingo haya votado por él. Junqueras, en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid), acompaña su mensaje con una fotografía en la que se ve, de espaldas, a su pareja y a sus dos hijos ante una mesa electoral. «Gracias Neus, Lluc y Joana por votar por mí», ha apuntado.

12.34El secretario general de Vox, diputado y candidato a la Alcaldía, Javier Ortega Smith, ha rendido homenaje este domingo a José Luis, un apoderado del partido en el madrileño barrio de Lavapiés, que ha fallecido esta noche. Ortega Smith, que ha votado por correo en estas elecciones municipales, autonómicas y europeas, ha compartido esta «triste noticia» con los periodistas, a las puertas del Colegio de Nuestra Señora de Loreto, situado en la calle del Príncipe de Vergara, en el distrito de Salamanca. «Las campañas y más en los partidos como Vox con recursos propios se basan en el esfuerzo y el sacrificio de muchos españoles que creen en nuestras ideas», ha señalado el aspirante a la Alcaldía de Madrid.

12.30La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado este domingo electoral a que «todo el mundo» dé un «paso adelante» y acuda a ejercer su derecho a voto en los colegios electorales en esta jornada en la que «todo apunta» a que su formación va a tener «buen resultado». Así lo ha asegurado la candidata popular a la Asamblea de Madrid en declaraciones a los medios de comunicación tras haber votado, hacia las 11:30 horas, en el céntrico y atestado IES Lope de Vega. La candidata ha apostillado que está viviendo las primeras horas de esta jornada electoral, un día «histórico», «con mucha energía y mucha ilusión».

12.26Dolors Montserrat, candidata nacional del PP al Parlamento Europeo, ha votado poco antes de las 12.00 horas en su colegio electoral de San Sandurní de Anoia, en Barcelona.

12.22Casado, tras ejercer su derecho al voto en Madrid: «Después de este día no volveremos a votar en cuatro años, lo que hoy decidiamos nos acompañará mucho tiempo. Las elecciones de hoy deciden las políticas de cercanía. Son unas elecciones muy importantes. Estas elecciones suponen un contrapeso y por eso nosotros hemos demostrado ese compromiso de no defraudar. En el ámbito de la UE se decide la política sensata frente a los extremismos».

12.17Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado de la Justicia española y candidato de Junts per Catalunya a eurodiputado, ha confirmado desde Bruselas (Bélgica) que no ha votado en las elecciones de este domingo. Lo ha dicho a pregunta de los periodistas en una rueda de prensa a las puertas del Parlamento Europeo y acompañado de los exconsejeros autonómicos, también fugados, Clara Ponsatí y Toni Comín. Puigdemont ha señalado que «mucha gente ha votado por nosotros», pero no ha concretado el motivo por el que no ha ejercido su derecho de voto. El expresidente autonómico ha asegurado que, si los electores le eligen, será eurodiputado. Informa Daniel Tercero.

12.12El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acudido a ejercer su derecho a voto alrededor de las 12:10 horas en el colegio Nuestra Señora del Pilar, en Madrid.

12.09El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que la gente tiene que acudir a las urnas «con toda libertad y en conciencia» porque «es crucial para el momento histórico» que vive España. «Creo que la gente es consciente de la importancia de los momentos históricos que estamos viviendo, hoy tienen que votar con toda la libertad y en conciencia», ha subrayado este domingo Iglesias tras votar en el Colegio Público La Navata en Galapagar. El líder de la formación morada ha deseado que la participación en estas elecciones municipales, autonómicas y europeas «sea muy alta» y ha incidido en que «es un día muy importante». «Esperemos que la participación sea lo más alta posible. Siempre es una buena noticia que la gente se movilice votando en conciencia», ha sentenciado Iglesias.

Pablo Iglesias vota en un colegio electoral de Galapagar - EFE

12.01La candidata de Ciudadanos (Cs) al Parlamento Europeo Maite Pagazaurtundúa ha afirmado este domingo que en Europa se deciden los temas más importantes de los ciudadanos porque «los grandes desafíos son comunes y, por tanto, las decisiones lo son también». Pagazaurtundúa, acompañada por el candidato a la Alcaldía de Logroño, Julián San Martín, y otros miembros de la formación política, ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras ejercer su derecho al voto. La candidata al Parlamento Europeo ha invitado a la participación de la población en estas elecciones porque «si no se vota hoy, se está votando a los populistas y a los ultranacionalistas que entran por los resquicios de la debilidad que han tenido algunos de los grandes partidos europeos», ha afirmado.

11.47El candidato de BCN Canvi-Cs a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha afirmado que este domingo es un día histórico para la ciudad, ya que cree que son las elecciones municipales más importantes desde la Transición, y espera que sea «el gran día del cambio» en la capital catalana. En declaraciones tras votar en el colegio Sant Miquel con su pareja y dos de sus hijos, ha asegurado estar «muy orgulloso de ser barcelonés» y ha destacado que es la primera vez que se vota a él mismo en Barcelona, ya que la única vez que había votado en España había sido en las generales del 28 de abril. Ha confiado en una alta participación y ha subrayado que también hay elecciones europeas, donde se juega el «gran debate entre democracia y populismos».

11.44El partido Ciudadanos en Zamora ha denunciado ante la Guardia Civil la aparición esta mañana en la localidad de Manzanal de Arriba de panfletos electorales contra la candidatura de esa formación, según ha informado el letrado del partido en Zamora, Alfonso Martín Carretero. Los panfletos aludían únicamente a cuestiones políticas referidas al candidato de Cs, Antonio Canas, del que advertían lo que podía ocurrir si se le votaba, lo que ha llevado a la formación naranja a denunciar la aparición de esos panfletos en la jornada electoral para que se investigue su procedencia.

Jordi Graupera - BCNCapital

11.40El candidato de la ANC a la alcaldía de Barcelona, Jordi Graupera, también ha votado a estas horas. Graupera ha señalado, tras votar, que «ahora solo falta que los barceloneses decidan que les hace falta una fuerza política nueva con ideas nuevas y un nuevo espacio político que cambie la agenda política del país». Los últimos sondeos apuntan que Graupera podría entrar en el Ayuntamiento de Barcelona.

El presidente de la comunidad autónoma de Cantabria y candidato a la reelección por el PRC, Miguel Ángel Revilla - EFE

11.34El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha confiado este domingo en que «esta vez sí» su partido gane las elecciones y haya «mucha» participación y «muchos» votos para los regionalistas. En declaraciones a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en el colegio Fernando de los Ríos de Astillero, Revilla ha afirmado que lo primero que espera de esta jornada electoral es que vaya «mucha» gente a votar y que no disminuya el número de votantes en relación a las generales. También espera que el día discurra «perfectamente» y que llegue la noche, que «va a ser larga». «Tengo muy buenas sensaciones y vamos a ver si esta vez el PRC, después de 40 años, tiene un resultado muy bueno, que sería ganar las elecciones. Estoy tranquilo e ilusionado. Espero que haya mucha participación y muchos votos para el partido», ha relatado.

11.30Ernest Maragall, candidato de ERC al Ayuntamiento de Barcelona: «Es hora de disfrutar de esta jornada. Hoy está empezando alguna cosa. Aquí estamos». Maragall ha votado poco antes de las 11.30 horas. Informa Daniel Tercero.

11.27«Ciudadanos va a conseguir reeditar el éxito del 28A, que fue un resultado histórico», ha asegurado Rivera en declaraciones a los medios, afirmando que las expectativas de la formación naranja son «altas». «Si es así, conseguiremos cambios, gobiernos limpios, liberales», ha dicho. Asimismo, el presidente de Cs considera que son importantes estas elecciones europeas autonómicas y municipales para su partido porque suponen un «cheque de confianza» de los ciudadanos que ya votaron a Cs en las generales. «Los que votaron a Cs están satisfechos», ha asegurado, por lo que ha reclamado «redoblar los esfuerzos para ver ya gobiernos de Cs» a nivel autonómico y municipal.

11.25El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a los españoles que vayan a votar, y confía en que su partido repetirá los resultados de las pasadas elecciones generales del 28 de abril, que a su juicio fueron un «éxito». «Todo el que no está satisfecho con un Gobierno de Sánchez e Iglesias, hoy tiene la posibilidad de generar un contrapeso en las comunidades autónomas y municipios», ha asegurado tras ejercer su derecho a voto sobre las 10.30 horas en el Centro Cultural Volturno 2 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), la primera vez que vota en Madrid.

11.21La batalla de Barcelona, análisis y algunas claves interesantes a tener en cuenta esta jornada de incertidumbre: Guía para entender la batalla por hacerse con el Ayuntamiento de la capital catalana.

Manuel Valls, candidato apoyado por Cs en Barcelona, votando - AFP

11.18El candidato del PSOE a la Presidencia de Aragón, Javier Lambán, ha hecho un llamamiento al voto y a hacerlo «bien y con sabiduría», y también a preservar este derecho para que «no sea una singularidad o una anormalidad en nuestra historia». «Acabo de ejercer uno de los derechos políticos más importante que como ciudadano aragonés y español me concede la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón, y eso lo hago siempre con mucha emoción», ha subrayado Lambán tras votar a las 10.30 horas en el Centro Cívico Cultural de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

