Nueve horas sin piedad en el Comité de dirección del PP: estupor, amagos de dimisión y una traca final

Entre las 11 de la mañana y las ocho de la tarde transcurrieron nueve horas en las que el núcleo duro del PP situó a su presidente ante el espejo. Fue el despertar de un líder al que le está costando asumir su propia derrota. ... El comité de dirección que Pablo Casado convocó en su semana más difícil para calmar las aguas comenzó con noticia antes de tomar asiento: la ausencia del alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP. Fuentes del partido lo atribuyen a su enfado con el secretario general por la gestión de la dimisión-cese de Ángel Carromero en los últimos días. Fue la primera señal.

Ya en faena, era el momento de escuchar la intervención de Pablo Casado, del que todos esperaban alguna decisión. Su planteamiento generó rostros de estupefacción, porque les emplazaba a la semana siguiente... pero no para celebrar una Junta Directiva Nacional o convocar un congreso sino para pronunciar un discurso ante los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado.

La respuesta de destacados miembros del núcleo duro de Casado fue contundente: o se sale de este cónclave con la convocatoria de un congreso o presentamos ahora mismo la dimisión . Lo dijeron, al menos, los tres portavoces parlamentarios, Cuca Gamarra , Dolors Montserrat y Javier Maroto , y la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy , que en estos días tuvo que abrir y cerrar en 48 horas el expediente informativo abierto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Especialmente significativa fue la intervención de la presidenta del Comité Electoral, Belén Hoyo, de la máxima confianza de Casado . Reclamó la dimisión del secretario general, Teodoro García Egea, y la celebración de un congreso sin pérdida de tiempo. No fue la única. Siguieron a la diputada varios vicesecretarios, como Ana Pastor, Elvira Rodríguez y Jaime de Olano, y se sumaron también Gamarra y Levy. Dolors Montserrat y Javier Maroto demandaron la convocatoria de la Junta Directiva Nacional como paso previo al congreso.

La pausa para comer hizo reflexionar a Casado, que según varias personas presentes volvió algo tocado. A marchas forzadas estaba empezando a asumir que su Comité de dirección había perdido la confianza en su secretario general, en Teodoro García Egea, de quien él no había dudado en ningún momento a pesar del creciente clamor interno y externo para que fuese cesado de inmediato. No cedió a las presiones para cesar con su número dos, pero si aceptó la convocatoria de la Junta Directiva Nacional.

Casado no esperaba lo que se encontró en su equipo de confianza, la realidad que le mostraron los portavoces y vicesecretarios, y la convocatoria de la Junta Directiva es aún un compromiso que debe formalizar el secretario general. «Si no lo hace», insisten fuentes presentes en la reunión, «se encontrará unas cuantas dimisiones encima de la mesa» . La desconfianza ya anida en el comité de dirección del PP, donde arraiga otro sentimiento que explica a ABC alguien que le conoce bien: «Él tenía un proyecto desde jovencito: presidir el Gobierno de España y no se está dando cuenta de lo que está pasando. Pero la culpa no es sólo suya, también es de los que lo rodean y le dicen a todo que sí».

La pregunta que ayer no se desveló tiene que ver con las intenciones del todavía presidente del PP. ¿Está dispuesto a presentarse al congreso que convoque la Junta Directiva Nacional? «No destapó sus planes, pero tampoco lo descartó. Si hay varios candidatos, tal vez se ofrezca como la vía intermedia » . Ya le salió bien una vez .