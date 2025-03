Ciudadanos no apoyará los Presupuestos con «medidas surrealistas» de Podemos

Ciudadanos (Cs) esquivó ayer el debate abierto para los Presupuestos Generales del Estado, aunque dejó claro que no estará en una ecuación que contenga las «medidas surrealistas» que plantea Pablo Iglesias . El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , anunció el domingo que quiere llegar a «acuerdos transversales» con el partido de Inés Arrimadas , pero pretende hacerlo sin despejar a ERC ni incomodar a Unidas Podemos (UP). La compatibilidad entre grupos se prevé espinosa.

«¿Los Presupuestos pueden salir? Sí», expresó ayer el presidente de Extremadura y portavoz del Consejo Político Territorial del PSOE, Guillermo Fernández Vara , preguntado por las opciones de aunar esos apoyos. El Gobierno ya trabaja para dibujar una base parlamentaria más allá de sus socios de investidura. Precisamente la semana pasada se culminó el acercamiento a Cs con un encuentro presencial de una delegación naranja con otra «monclovita». Eso sí, sin nadie de UP. Además, las palabras de Sánchez del domingo confirman sus intenciones.

«Cuando los ciudadanos no dan mayorías, hay que intentar ponerse de acuerdo. Los Presupuestos no pueden ser los que queramos nosotros, ni UP, ni Cs, ni nadie. Tienen que ser los que sumen, hay que intentar no situarse a priori fuera del acuerdo», prosiguió el barón extremeño. Sánchez reunió ayer al Consejo Político Territorial por videoconferencia para abordar la evolución de la pandemia y estudiar el escenario postalarma (21 de junio). Es la segunda vez que convoca este órgano desde que llegó al Gobierno. La última fue el pasado 18 de mayo.

Fernández Vara también señaló que no le gusta «depender de los nacionalistas», en referencia a ERC, como ya manifestó en otras ocasiones, pero censuró el bloqueo de Partido Popular y Vox . «¿A ustedes les preocupa mucho lo que pueda hacer ERC en los Presupuestos? Pues hagan ustedes que ERC no pinte nada en los Presupuestos. Pero ya verán como no lo hacen», expresó el presidente extremeño, que apeló además a la «unidad interna y externa» del PSOE y pidió a los partidos políticos no utilizar la crisis económica para «erosionar».

Ayer se reunió también el Comité Permanente de Cs y su portavoz, Melisa Rodríguez , protagonizó la rueda de prensa posterior, por primera vez desde que se decretó el estado de alarma. Cambio de caras que refleja la llegada de la «nueva normalidad», pero mismo discurso al pronunciado unas horas antes por Edmundo Bal en TVE.

Posponer el debate

Cs se siente incómodo con la pelota de los Presupuestos sobre su cabeza y prefiere posponer el debate; motivo por el que tanto Bal como Rodríguez abogaron por esperar a los dictámenes de la Unión Europea para saber con qué fondos contará España y qué gasto público se podrá asumir.

En cualquier caso, los Presupuestos son palabras mayores y los liberales pretenden separarlos del respaldo al Gobierno en las seis prórrogas del estado de alarma o, ahora, del real decreto ley que regulará la «nueva normalidad». Para Cs es inasumible una política económica que adopte los postulados defendidos por Iglesias , por ser diametralmente opuesta a su vocación liberal. Por ello, ayer Rodríguez advirtió de que no tolerarán ninguna de las «medidas surrealistas» de Podemos.

En lo que sí coincide Cs con el Gobierno -o al menos con el PSOE- es en la pretensión de reunir al mayor número de partidos en torno a las cuentas públicas. Fuentes de su dirección han llegado a afirmar estas semanas que Cs no estará en unos Presupuestos con una mayoría como la de las tres últimas prórrogas del estado de alarma y que ven indispensable la participación del PP. Quizá por ello, ayer Rodríguez se afanó en lanzar un mensaje a Pablo Casado , a quien invitó a reflexionar: «En estos momentos hay que pensar en todos los ciudadanos».