Los mejores memes de la votación de la reforma laboral

La reforma laboral fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados por la mínima. El texto salió adelante por 175 votos a favor y 174 en contra. La votación de la ley dejó anécdotas y memes durante la jornada.

Los motivos fueron que la norma tuvo la luz verde gracias al voto de un diputado del Partido Popular, Alberto Casero . Por si eso no fuera poco, los dos diputados de UPN se negaron a seguir las directrices de su partido y no apoyaron la reforma laboral. Tanto Sergio Sayas como Carlos García Adanero votaron no. Con todo, estos son los mejores memes.

Uno de ellos es a raíz de lo ocurrido en la votación del Benidorm Fest y la polémica con RTVE .

El jurado de RTVE tumba la reforma laboral en el último momento: https://t.co/Gh5EBwQ7MF pic.twitter.com/02FDdtmGOG — El Mundo Today (@elmundotoday) February 3, 2022

Y siguiendo con Eurovisión , también se dejó otro meme relacionado con este evento.

El PP, que aplaudió cuando Batet anunció que el decreto no salía adelante, sufrió un revés cuando se anunció que la reforma laboral quedaba aprobada.

La bancada del PP en la votación de la reforma laboral pic.twitter.com/ZjZgMdUA0k — Toño Fraguas (@antoniofraguas) February 3, 2022

Al diputado del PP que se equivocó al votar se le compara con Homer Simpson .

«Solo sí es sí, y no es no», recuerda al PP Irene Montero llorando de la risa https://t.co/ApfAyN618Y pic.twitter.com/0oSeMeJpV8 — El Mundo Today (@elmundotoday) February 3, 2022

«Solo sí es sí, y no es no». Bromas con el Ministerio de Igualdad y la votación de la reforma laboral.

