Mata a su vecina en Zaragoza 21 años después de asesinar a una turista francesa en Madrid

Adil L., de 45 años, lo ha vuelto a hacer. El lunes por la noche la Policía Nacional lo detenía en Zaragoza y lo trasladaba, herido, al hospital Miguel Servet. Acababa de matar a puñaladas a su vecina Cristina G. de 32 años, en la calle Alegría. La mujer pidió auxilio, pero cuando acudieron las emergencias ya estaba muerta. Tenía un cuchillo clavado en el abdomen. No ha trascendido aún si mantenían algún tipo de relación sentimental o si el individuo, de 45 años, y origen marroquí actuó movido por otra razón.

El presunto asesino estaba en busca y captura desde enero de 2020 cuando no regresó a la cárcel de Zuera tras un permiso del juez de Vigilancia Penitenciaria, según confirmaron a ABC fuentes penitenciarias. Cumplía una pena de 21 años por matar a otra mujer en 2001 en Madrid. La búsqueda por quebrantamiento de condena no había dado resultado desde que no regresó a la cárcel.

Adil L. puede ser un asesino de mujeres con un móvil sexual. Ha pasado 19 años entre rejas, pero ha vuelto a cometer un crimen que parece seguir un patrón. La víctima y el agresor compartían rellano en el primer piso del número 8 de la calle Alegría de Zaragoza. Una de las hipótesis es que Cristina se negara a mantener relaciones con él, que también resultó herido grave y permanece en el hospital bajo custodia policial.

Hace casi 21 años, el 6 de junio de 2001, asesinó a cuchilladas a Siham B., una joven francesa de 24 años que estaba de turismo en Madrid con una amiga. Las dos, de origen marroquí, decidieron salir de copas por la ciudad. Conocieron al español Manuel O. y el marroquí Adil L., de 24 años, con los que acabaron la noche en el piso del primero, en la calle Hierbabuena del distrito de Tetuán.

A las ocho de la mañana, los gritos de Siham, que estaba en una habitación con Adil alertaron a la otra pareja. Hallaron el cuerpo de la chica ensangrentado en la cama, cubierto de sangre. De Adil no había ni rastro. La joven murió media hora después. Tenía ocho puñaladas en el tórax y la y espalda. Minutos después, el asesino se entregó en la comisaría de la calle Francos Rodríguez, como informó ABC entonces. Iba en ropa interior y se negó a declarar ante los agentes. Había bebido en exceso, como el resto de sus acompañantes.

En la entrada del piso, encima de un aparador, la Policía encontró el arma homicida: un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja doblado y con el mango de madera astillado, lo que da idea del violento ataque. Todo apuntaba a que la mujer se había negado a mantener relaciones sexuales con él. Adil vivía en Barcelona con sus padres. Se encontraba de paso en la ciudad y pernoctaba en casa de varios amigos. No tenía antecedentes. Los vecinos comentaron que todos parecían estudiantes.

Ingresó en prisión y fue condenado a 21 años por asesinato. Durante el permiso de enero de 2020 cuando ya estaba cumpliendo el último tramo de su pena no volvió a prisión. Y hasta ahora nadie había sido capaz de encontrarlo. Lo ha vuelto a hacer. El patrón de mujer que se resiste y él la mata. Aún no se le ha podido tomar declaración.