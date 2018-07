Más de la mitad de los españoles quieren elecciones anticipadas El 55% cree que Sánchez está siendo «más bien débil» en la relación con Cataluña

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid Actualizado: 29/07/2018 23:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La inmensa mayoría de los españoles considera que lo más conveniente sería la convocatoria de elecciones generales. El 62,7% de los encuestados por GAD3 responden afirmativamente a la pregunta de si creen que deben convocarse nuevas elecciones para evitar que el Gobierno tenga que depender del voto de los independentistas. Un 28,7% no es partidario en cambio del adelanto electoral y un 8,7% no contesta.

Y es que la actuación del presidente del Gobierno con el nuevo Govern de Quim Torra en Cataluña preocupa a la mayoría de españoles. Un 54,9% cree que su posición está siendo «más bien débil», mientras que sólo un 16% la consideran «adecuada». Un 8,7% la define como «más bien dura», pero un 20,3 no tiene una posición definida al respecto.

En el desagregado por partidos que realiza la encuesta se puede comprobar que esa valoración negativa es mayoritaria en todos los partidos, salvo en Unidos Podemos. El dato más preocupante para el Gobierno es que un 46% de los electores del PSOE consideran que la posición de Sánchez está siendo tibia en su relación con la Generalitat de Cataluña, mientras que sólo un 22% la consideran adecuada. Y un 12 % creen que es dura. La encuesta se realizól la pasada semana, entre el 24 y el 26 de julio, después de que se hayan sucedido las primeras cumbres entre ambos gobiernos, incluida la primera reunión oficial entre Sánchez y Torra.

En el caso de Unidos Podemos son un 32% los que ven acertada la gestión y el tono que el presidente del Gobierno está empleando en su estrategia en Cataluña. La formación de Pablo Iglesias tiene a su electorado distribuido de forma muy homogénea en su posicionamiento sobre esta cuestión. Porque un 19% considera que Sánchez está siendo duro y un 29% cree, por el contrario, que su postura está siendo débil.

En PP y Ciudadanos las cifras son muy similares y el rechazo es generalizado. Un 80% de los electores populares y un 79% de los votantes liberales valoran como más bien débil la actuación de Pedro Sánchez con las autoridades catalanas. De quienes se declaran votantes del PP un 5% está de acuerdo con el presidente del Gobierno y un 2% cree que está siendo duro. Entre quienes votaron a Rivera sólo un 7% están a favor de su gestión y un 4% creen que está siendo duro.

La legislatura de Sánchez

Pero si una mayoría de españoles quieren ir a las urnas, baja ostensiblemente el número de españoles que confían en una convocatoria electoral inminente en comparación con quienes la desean. Aunque son más los que creen que Sánchez no logrará finalizar su mandato. Un 46,2 % cree que Pedro Sánchez no podrá cumplir con su ambición de celebrar las elecciones «en tiempo y forma», es decir, a mediados de 2020. Un 15,2% dice no saber si Sánchez lo logrará y un 38,5% sí piensa que el líder del PSOE logrará su objetivo de estar dos años al frente del Gobierno.

En el desglose por recuerdo de voto los deseos se mezclan con las previsiones de cada uno. Un 70% de los que votaron al PP creen que Sánchez se verá obligado a convocar elecciones. Lo mismo opinan un 63% de los electores de Albert Rivera. Los más optimistas son los del PSOE, entre los que un 27% sí cree que habrá elecciones antes de 2020. Un 39% de los que votaron a Unidos Podemos piensan que Sánchez no logrará agotar la legislatura.

Los españoles colocan de manera muy transversal independientemente de su voto las que consideran deben ser las principales prioridades del nuevo Gobierno. Los electores de todos los partidos sitúan la creación de empleo como el mayor reto del Ejecutivo. En términos globales la segunda posición la ocupa la preocupación por la igualdad de la mujer.

Esta es la segunda prioridad para los votantes de PP y PSOE, mientras que en el caso de los de Unidos Podemos y Ciudadanos este debería ser el tercer objetivo del Gobierno. En cambio, los dos nuevos partidos sitúan como segunda prioridad la lucha contra la corrupción, mientras que para los de PP y PSOE es la tercera prioridad.

A continuación, los votantes del PP, PSOE y Ciudadanos consideran que el Gobierno tiene que abordar el control de la inmigración ilegal. Esta cuestión cae varios puestos entre quienes votaron a Unidos Podemos. Todos los votantes coinciden en algo más: subir los impuestos debe ser lo último y hay poco interés en la Memoria Histórica.