Las Hurdes, el viaje de Alfonso XIII que cambió el rumbo de toda una comarca

«Supo el Rey que en Las Jurdes la vida es agonía y la muerte descanso apetecible; que allí el hambre y el paludismo, a favor de la pobreza del suelo y de la carencia de higiene, vienen degenerando los organismos y engendrando seres desmembrados». ... Así de tremendas eran las primeras palabras del reportaje que Blanco y Negro publicó el 2 de julio de 1922, días después del viaje que realizó Alfonso XIII a la comarca de Las Hurdes , que tuvo lugar entre el 20 y el 24 de junio de 1922 .

Cien años después, no es el nombre lo único que ha evolucionado en este territorio cacereño. Hace tiempo que las carreteras comunican todos los pueblos y aldeas, hay hoteles, restaurantes, casas rurales, sucursales de bancos, centros médicos, oficinas de correos... incluso fibra óptica. Pero hubo un tiempo en que desde Las Hurdes solo llegaban «los clamores de angustia –se decía textualmente–, las demandas de socorro de 7.000 u 8.000 españoles olvidados, abandonados en míseros tugurios enclavados en un territorio cacereño que tiene de extensión 1.900 kilómetros cuadrados y que se encuentra amurallado e incomunicado por siete sierras reforzadas con cinco ramales montañosos desprendidos del sistema Central».

Los Reyes visitarán hoy esta comarca con motivo del centenario del viaje del bisabuelo de Felipe VI a Las Hurdes y el panorama que encontrarán será muy distinto a aquella realidad inaccesible, plagada de analfabetismo, malnutrición, enfermedades y pobreza que tanto impresionó a Alfonso XIII, quien llegó a exclamar horrorizado «ya no puedo ver más».

Una realidad que ya era otra cuando Don Juan Carlos y Doña Sofía visitaron la zona en marzo de 1998, entonces recorrieron los mismos municipios que Alfonso XIII: Pinofranqueado, Caminomorisco, Vegas de Coria, Ladrillar-Cabezo, Nuñomoral y Casar de Palomero. «Las Hurdes son el honor de España », declaró el padre de Don Felipe durante su estancia de dos días. A diferencia de Alfonso XIII, que hizo el viaje a caballo , los Reyes Juan Carlos y Sofía lo realizaron en coche.

Pero el viaje de Alfonso XIII fue el punto de partida para que la comarca de Las Hurdes y sus gentes iniciara su salida del más absoluto ostracismo . Una visita que promovió además el final de muchas leyendas negras sobre la zona, que comenzaron a circular a finales del siglo XVI y principios del XVII con el filósofo jesuita Juan Eusebio Nieremberg, más conocido como el padre Nieremberg , en su obra ‘Curiosa filosofía’ y con ‘Las Batuecas del duque de Alba’, de Lope de Vega.

«Nieremberg decía que no hacía falta que los españoles se fueran a descubrir nuevas tierras cuando dentro de la propia Castilla había tierras que no habían sido descubiertas, refiriéndose a Las Hurdes. Según él, la gente vivía aquí en estado salvaje, que iban todos semidesnudos, habitaban en cuevas y que más que hablar, ladraban... », explica Manuel Marcos González, director gerente de Adic Hurdes.

Sobre Las Hurdes se escribieron tantas barbaridades hasta el siglo XIX que, para entonces, la situación de la comarca –como asegura Marcos– «era harto difícil»: «Las estadísticas la situaban entre las más altas tasas de mortalidad infantil de toda España y la esperanza de vida era de las más cortas del país». De ahí que la Iglesia pusiera en marcha en 1903 un movimiento al que llamó Sociedad Esperanza de las Hurdes y que perseguía dos objetivos: reflejar la situación real de la zona y desterrar cualquier leyenda.

Pusieron en marcha dos iniciativas. En 1904 se comenzó a editar una revista mensual que se llamaba ‘Las Hurdes’ , donde los propios párrocos, intelectuales de la época y gente que visitaba la zona, publicaba artículos. Lo segundo que hicieron fue celebrar en 1908, en Plasencia, el primer congreso de hurdanos y hurdanófilos, donde se denunciaba la situación de pobreza extrema que vivía la zona.

Estos movimientos provocaron que muchos intelectuales empezaran a preocuparse y a escribir sobre Las Hurdes. Gabriel y Galán escribió ‘La Jurdana’ y llamó la atención de Alfonso XIII con otra poesía titulada ‘A su Majestad’, donde habla de las penurias de la zona. Se sumó Miguel de Unamuno , quien en una audiencia con el Rey en la Universidad de Salamanca le habló también de Las Hurdes. «Alfonso XIII debió tomar nota de eso porque unos años más tarde encomendó a tres doctores –Gregorio Marañón entre ellos– la realización de un informe sobre Las Hurdes», apunta Marcos.

Con Gregorio Marañón

La conclusión de los doctores fue que los principales problemas eran sanitarios, de acceso a las medicinas y a médicos. No había servicios de ningún tipo, tampoco Correos ni Guardia Civil. «Había familias que, si ya eran pobres de por sí, tenían además que hacerse cargo de personas que no podían valerse por sí mismas . Y eso era también una carga excesiva», recuerda Marcos. El bajo nivel de escolarización y las enfermedades endémicas derivadas de la falta de yodo o el paludismo, hacían de Las Hurdes una comarca fallida.

El 93% de los hombres y el 95% de las mujeres eran analfabetos en 1920. Hoy, en Extremadura hay apenas un 1% de analfabetismo

«Ante la dureza del informe, que fue presentado en las Cortes, Alfonso XIII programó su viaje para junio de 1922», apunta Marcos. En la comitiva que acompañó al Rey -además del duque de Miranda y el ministro de Gobernación, Vicente Piniés- no faltó el doctor Gregorio Marañón . «Volvió a Madrid tan horrorizado que ordenó crear el Real Patronato de Las Hurdes», añade Marcos.

Aunque ya no sigue activo, desde el Patronato se llevó a cabo un plan de actuación para conseguir inversiones que pudieran materializar un ambicioso proyecto que supuso el gran cambio: la creación de las factorías de Las Hurdes . Una -Los Ángeles-, en Caminomorisco; otra -El Jordán- en Nuñomoral; y la otra -Alfonso XIII- en Las Mestas. Estas factorías no eran otra cosa que centros asistenciales y de servicios, donde había una estafeta de Correos, el cuartel de la Guardia Civil, el consultorio médico, la farmacia, un asilo para acoger a personas que no podían valerse por sí mismas y una escuela con un serivicio de comedor, el gran aliciente para que los jóvenes fueran al colegio.

Buñuel, realidad a medias

«Las iniciativas que se llevaron a cabo tras el viaje de Alfonso XIII tuvieron una importancia significativa allí donde llegaron y en localidades próximas. Pero seguían existiendo zonas a las que no alcanzaban esas vías de comunicación», cuenta Marcos, al tiempo que cita a Luis Buñuel y su película documental ‘Las Hurdes, tierra sin pan’ (1931): «Él lo reflejó muy bien, aunque se pasó tres pueblos con algunos comentarios hirientes sobre la gente de Las Hurdes. Se cargó todo el trabajo que se hizo para acabar con las leyendas negras».

92,5 era la tasa de mortalidad por cada mil habitantes que había cuando llegó Alfonso XIII. Actualmente es de 15,7 personas por cada 1.000 habitantes

La situación en Las Hurdes cambió «considerablemente» con el final del franquismo . Se creó el sistema actual de salud y el servicio social de base. En 1990 llegaron la educación secundaria y los fondos de la Unión Europea. «La Corona siempre ha estado con Las Hurdes y ha sido un gran apoyo. Del mismo modo que Las Hurdes ha estado siempre con la Monarquía», apostilla Domingo Rendo, autor de ‘Las Hurdes, Turismo Histórico, Cultural y Religios’ y ‘Las Hurdes, estudio geneosológico’. Y concluye: « Alfonso XIII hizo mucho por esta comarca , que estaba en una situación de total miseria. Con Don Juan Carlos se inauguraron varias presas de agua. Ahora la gente de Las Hurdes espera lo mismo de la visita de Don Felipe y Doña Letizia ».