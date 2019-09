Ana Julia Quezada, la mujer más odiada de España Asegura ser inocente del asesinato del niño Gabriel Cruz. Jura que fue un accidente y que no quiso hacerle daño

La cárcel convierte los días en fotocopias amarillentas. Semanas que parecen meses, meses que mutan en años. Apenas unos pocos metros cuadrados a los que querer como un hogar y odiar a partes iguales, la intimidad compartida con un desconocido en una celda asignada, el menú de siempre, las mismas caras, la rutina infinita. El tiempo transcurre diferente cuando la libertad queda restringida por orden judicial y se convierte en una pura y dura espera. Esa es la vida de Ana Julia Quezada en la prisión de El Acebuche, de Almería, mientras aguarda a que arranque hoy el juicio por la muerte del niño Gabriel Cruz con la sombra de la prisión permanente revisable pendiente sobre su cabeza.

Hace un mes recibió una carta remitida por un tal Claudio Cerdán solicitándole una entrevista. En su interior iban sobres, folios, bolígrafos y varios sellos. Se le daba la oportunidad de que su voz traspasase las rejas, pero nunca contestó. Es complicado saber lo que pasa por la cabeza de alguien recluido en aislamiento cerca de dos años. Quizá no quiera saber nada del mundo exterior, tal vez intuya que su estancia será larga o simplemente no tenga nada que decir porque sus actos hablan por sí solos.

Con vistas al mar

La prisión del Acebuche tiene vistas al mar. De construcción antigua, carece de muchas de las mejoras de las cárceles modernas. El ambiente oscila del calor asfixiante en verano a la humedad fría en invierno. Algunos de los largos pasillos que dan a los distintos módulos tienen pintadas murales realizadas por los propios presos. El crujir de las puertas eléctricas abriéndose y cerrándose conforma el hilo musical cotidiano para quienes viven tras los muros rematados con alambre de espino.

Se han escrito muchas cosas sobre la vida de Ana Julia en prisión, y la mayoría de ellas son invenciones. Se llegó a decir que cuatro funcionarias la escoltaban cada vez que necesitaba salir al aseo, cuando cada celda dispone de WC propio. También que le llevan la comida cual servicio de habitaciones, cuando esta función la realiza un interno de confianza acompañado de un funcionario. O que su ventana da a una reja, de forma que nadie pueda entrar o salir, como si tal cosa fuera posible en una prisión española.

La realidad se ciñe al reglamento. Ana Julia está en el módulo 1, donde apenas tiene relación con el resto de internas. La construcción tiene forma rectangular, con un gran patio asfaltado. No es raro ver ropa tendida sobre las porterías sin red. A los márgenes, en forma de L, están las dependencias interiores: comedor, zona común, gimnasio y garita para el funcionario. La planta superior sigue esa misma distribución. El lado largo de la L da acceso a las celdas de las internas, mientras que el corto tiene una reja que lo aísla del otro. Es ahí, en ese pequeño pasadizo, donde transcurre la vida de Ana Julia. Tiene el horario cambiado respecto al resto de internas y no hace vida con ellas. Sus paseos por el patio apenas duran media hora antes de regresar de forma voluntaria a su aislamiento. Hay que recordar que se trata de un módulo de mujeres, pero no de madres, por lo que no hay bebés en las celdas. Quizá por eso el ambiente es de calma tensa pese a convivir con la asesina confesa de un niño.

Vigilada las 24 horas

Las dos personas que más se preocupan por su vida son el Secretario General de Instituciones Penitenciarias y la interna de acompañamiento. Y ninguno actúa así por amistad: el primero hace su trabajo y la segunda obtiene algunos beneficios penitenciarios. Está en modo PPS, Plan de Prevención de Suicidios, por lo que su caso tiene un seguimiento especial. Las funcionarias cuentan que es una persona educada y que no da muchos problemas, pero las órdenes son de tenerla vigilada las 24 horas.

Entre las reivindicaciones del colectivo de funcionarios de prisiones está mejorar su seguridad y tener más personal. No hablan por hablar. En algunos módulos apenas hay dos funcionarios para ocuparse de todos los presos. Cuando sucede un incidente, antes de intervenir deben buscar ayuda de otros compañeros y lo normal es que lleguen cuando todo ha acabado. El módulo 1 tiene los mismos problemas que los demás con el aliciente de deber gestionar una situación extraordinaria. La presencia de Ana Julia no pasa desapercibida. Aunque no convivan juntas, las internas saben que está ahí, se habla de ella, a veces la ven cuando las funcionarias la acompañan a los locutorios para que hable con sus abogados.

Ana Julia asegura ser inocente de asesinato. Jura que todo fue un accidente, que jamás quiso hacerle daño al niño. Que lo quería. Algo que le será complicado de demostrar dado el bochornoso espectáculo que dio los días posteriores a la desaparición del pequeño, mostrando estar afligida y preocupada «en una clara actitud de fingimiento», según el auto del juzgado. Las pruebas en su contra se prevén demoledoras.

La calma antes de la tormenta

Almería triplica su población estos días del año. Parajes costeros como El Toyo o San José pasan de estar desiertos en invierno a masificados en verano. Donde antes había avenidas sin un alma ahora cuesta encontrar aparcamiento.

Uno de los parajes más idílicos de la zona es la playa de Rodalquilar. Se trata de una cala de arena virgen dentro del parque natural del Cabo de Gata. Desde el acantilado, coronado por el espectacular Castillo de San Ramón, se obtienen unas vistas maravillosas de sus aguas cristalinas. Es complicado obtener alojamiento en esta época del año porque la ocupación roza el 100%. Pocos parecen recordar que apenas a unos kilómetros de distancia sucedió la tragedia, que ese paraje fue uno de tantos que se llenó de batidas buscando a Gabriel Cruz. «Cuando sucedió lo del niño sí que nos llamaron algunos clientes preguntando por el tema, pero ahora nadie se acuerda», cuenta un conocido hotelero de Rodalquilar. «Desgraciadamente la gente olvida rápido».

Ana Julia se llevó al niño a la finca de Rodalquilar, lo mató y ocultó su cuerpo. Después comenzó la farsa, retransmitida en directo, y que todo el mundo pudo ver. El hallazgo de una camiseta del niño puso los focos de la investigación sobre Ana Julia hasta su detención final cuando transportaba el cuerpo del pequeño en el maletero de su vehículo. La labor de la Guardia Civil fue ejemplar en todo momento con un operativo perfecto y muy calculado que no despertó las sospechas de la infanticida. El desenlace, por desgracia, fue el que nadie deseaba.

Cuando comience el juicio la atención mediática volverá sobre Ana Julia. Una persona aislada a la que solo visita su abogado, Esteban Hernández Thiel, uno de los más prestigiosos de toda Almería. Desde su despacho comenta que llevan el tema con normalidad, como un caso cualquiera más, y que espera resolver de la mejor forma posible. El mayor temor que tiene es que la presión mediática actúe en contra de cara al juicio. Asegura que Ana Julia está en el estado natural de nerviosismo de cualquier persona que se enfrente a un asunto de esa transcendencia.

El futuro de Ana Julia es incierto. Cuando el juez dicte sentencia pasará de ser una presa preventiva a una rea condenada, y se le aplicará el grado correspondiente. La pena se estima alta y lo más probable es que se traslade de prisión. Con el paso del tiempo y el cambio de centros, su pasado se irá diluyendo y empezará a ser una interna común. Algunos recordarán su nombre, que hizo algo en Almería, pero poco más. Mientras, las horas suceden y Ana Julia continúa en una celda cuya ventana da a un pasillo interior para evitar que las otras internas la insulten a cada momento. En una prisión con vistas al mar.