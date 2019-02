Juicio del «procés» en directo: Rull critica al Tribunal por ver la lengua catalana «como una amenaza»

Actualizado: 20/02/2019 10:27h

10.26Rull, sobre la ANC y Òmnium Cultural: «Es habitual que en los asuntos públicos haya una participación de la política y la sociedad civil».

10.25Rull dice que contestará a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado pero no a Vox «por respeto a todas las personas de este país que sufren la xenofobia, racismo o transfobia por parte de un partido de extrema derecha». Informa Nati Villanueva.

10.22Rull comienza su declaración protestando por que el tribunal haya denegado la traducción simultánea (aunque sí consecutiva) y expresa su deseo de que algún día la lengua catalana no se vea como una amenaza. «Nada más lejos de la realidad, le aseguro que este tribunal no ve la lengua catalana como una amenaza. Este tribunal ha resuelto esta cuestión en términos jurídicos». Informa Nati Villanueva.

10.21El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha comenzado anunciando la habilitación de tres lunes del mes de marzo y ha dejado en el aire la opción de un viernes, para que las partes puedan organizarse. El objetivo es no perder el ritmo y las previsiones del juicio oral. Sobre esta semana, Marchena ha señalado que el viernes no habrá vista y que se intentará finalizar la declaración de los acusados entre este miércoles y jueves. Quedan ocho y ha comenzado Josep Rull. Informa Luis P. Arechederra.

10.20Josep Rull: «Yo firmé la hoja de ruta en mi condición de Coordinador General de Convergencia Democrática de Cataluña. (...) La confección de esta hoja de ruta nos llevó mucho tiempo, tres o cuatro meses con un debate muy intenso, con la idea de concretar aquello que se estaba planteando por un sector muy importante de la sociedad catalana».

10.18Josep Rull responderá a las preguntas de la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a las defensas, pero «por respeto a las persona que en nuestro país sufren la xenofobia, el racismo, la homofobia, la transfobia, y por respeto a las mujeres, no voy a responder a Vox porque es un partido de extrema derecha»

10.15Comienza la declaración de Josep Rull. Expresa, en castellano, su protesta «por la denegación por parte de este Tribunal de la traducción simultánea». Argumenta que «para mí, el derecho a poder utilizar la lengua propia, la lengua materna, es un derecho fundamental». «La traducción consecutiva vulnera este derecho (...) y se vulnera mi derecho a expresarme en plenitud». «Aún se ve la lengua catalana, no una lengua minoritaria sino la décima más hablada de la Unión Europea, como una amenaza o un problema».

10.09Se reanuda el juicio al «procés». Antes del interrogatorio a Josep Rull, el presidente de la Sala anuncia el calendario a seguir en marzo, cuando se habilitarán los lunes (de momento solo hay sesiones de martes a jueves) y, si fuera necesario, algún viernes.

The Spanish parliament has confirmed that the organization of a referendum without authorization is not a crime. So, why do Catalan leaders face charges of rebellion that could represent 25 years in prison? If there is no criminal offense, what are our leaders doing in prison? pic.twitter.com/mXJu529i0N