Un juez de Logroño abre diligencias por la presunta falsedad documental del líder del Polisario Admite la denuncia presentada por Manos Limpias en relación a la forma en que accedió a España

Isabel Vega Madrid Actualizado: 02/06/2021 14:05h

El Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño ha abierto diligencias para investigar si el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, entró en España con documentación falsa cuando fue evacuado por Argelia para tratarse de coronavirus el pasado 18 de abril.

En un auto fechado el 26 de mayo y al que ha tenido acceso ABC, el juez atiende así a una querella presentada por Manos Limpias por un presunto delito de falsedad documental que habría cometido Gali, el mismo que ya se encuentra en Argelia tras abandonar España en la noche del martes por no pesar sobre él ningún tipo de medida cautelar.

Para el instructor José Carlos Orga, «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de falsificación por un particular de un documento público o mercantil», por lo que acuerda incoar diligencias previas para esclarecer las circunstancias de los hechos y las personas que han intervenido.

Esta no es la única querella sobre la presunta falsedad de la documentación con la que Gali llegó a España que se ha presentado en Logroño. El mismo día 26, cuando se dictaba este auto, un abogado de Valencia registraba otra ofensiva por lo mismo, al entender que había indicios de un delito de falsedad documental.

La Audiencia Nacional desestimó una querella similar la semana pasada, al apreciar, por un lado, que no había indicios de tal delito y, sobre todo, que de haberlos no sería de su competencia instruirlos. En el entorno de Gali siempre se ha negado que portase un pasaporte falso cuando aterrizó en Zaragoza aquel 18 de abril. Se sostiene que llevaba su documentación expedida por Argelia, la misma que necesitan todos los saharauis de los campos de refugiados para viajar a países que no reconocen la autonomía del territorio.

Se marchó con la misma documentación

Gali salió de España la noche del martes en un vuelo fletado por el Gobierno de Argelia de vuelta a Tinduf tras instar y recibir el alta hospitalaria. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se informó de que a su salida «portaba la documentación a su nombre con la que entró en España», dándola así por veraz.

Los problemas surgieron porque Gali llegó a España en secreto y fue inscrito en el hospital San Pedro de Logroño con un nombre falso, que no coincidía además con otra identidad igualmente ficticia a nombre de la que se habían expedido los primeros informes médicos sobre su salud elaborados en el centro argelino que le venía tratando hasta que la situación devino crítica.

Mientras el líder del Polisario abandonaba el país, la Embajada de Marruecos se encargó de recordar que este asunto seguía vivo, difundiendo un comunicado del abogado que presentó en Logroño esa segunda querella para dejar constar su existencia. De momento, la primera se ha admitido.