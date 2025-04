No es una pancarta, es desobediencia

No se inhabilita a Torra «por poner una pancarta», como dice la propaganda indepe, sino por desobedecer reiteradamente a la Junta Electoral Central. No es lo mismo. Los edificios públicos no son marquesinas para la propaganda política. Torra ya tiene lo que buscaba: un discurso para irse a su casa gritando que es un mártir del independentismo.