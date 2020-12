Don Juan Carlos estudia regularizar las donaciones que recibe de terceros Un abogado experto en fusiones e inversiones inmobiliarias asesora al padre de Felipe VI

El anterior Jefe del Estado estudia con su equipo de asesores regularizar ante Hacienda las donaciones y regalos que ha venido recibiendo de empresarios como el mexicano Allen Sanginés-Krause y que habría utilizado para costear gastos personales y de algunos de sus familiares, de cara tanto a poner en orden su situación frente al fisco español, como para crear una estructura estable y transparente que le permita seguir recibiendo ese tipo de aportaciones.

Según informó este domingo el diario El País, ese proceso ya habría comenzado y Don Juan Carlos habría presentado ya una solicitud a Hacienda para regularizar en concreto los fondos recibidos de Sanginés-Krause con los que habría pagado esa batería de gastos utilizando para ello tarjetas como la expedida a nombre de quien fuera su ayudante de campo durante una década, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga.

No obstante, fuentes del entorno de Don Juan Carlos explican a este diario que no se ha presentado aún formulario alguno, si bien es una opción que está sobre la mesa desde que a principios de 2019 la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en torno a Murga y esos pagos que venía asumiendo, en teoría, en nombre del monarca abdicado con dinero procedente del extranjero.

El coronel, contra criterio de su abogado, asumió como propios todos y cada uno de esos gastos en su declaración ante los fiscales Anticorrupción al frente del asunto y defendió que eran atenciones que tenía para con Don Juan Carlos, a quien profesa una profunda lealtad, pese a que los gastos no tenían acomodo con su nivel real de ingresos. La situación se complicó cuando se puso de manifiesto que el origen del dinero estaba, entre otros, en el mencionado empresario mexicano.

No obstante, Sanginés-Krause viene defendiendo que no se trata de comisiones a Don Juan Carlos por transacción u operación alguna, sino de regalos que por amistad y lealtad había estado transfiriendo al padre de Felipe VI de su propio bolsillo, que no de la caja de sus empresas, y siempre por voluntad propia, según informan a ABC en fuentes de la investigación. La cuestión es que esas donaciones no se habrían declarado en España y habrían aflorado mediante el uso de tarjetas de crédito.

Se da la circunstancia de que el abogado que en su toma de declaración en Fiscalía Anticorrupción acompañaba al coronel Murga, viene asesorando a título individual a Don Juan Carlos en el estudio de posibilidades para regularizar capitales que habrían pasado desapercibidos al fisco español y promover una estructura transparente que le permita seguir recibiendo ese tipo de regalos, especialmente ahora, que tiene retirada por orden del Rey Felipe VI su asignación anual con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El letrado, experto en inmobiliaria, socio de un prestigioso despacho internacional y con una amplia trayectoria en fusiones internacionales e inversiones, forma así parte del estrecho círculo en el que se apoya el padre de Felipe VI desde su salida de España con destino a Abu Dhabi el pasado mes de agosto.

«La investigación de esos pagos y el origen de esos fondos está a cargo de la Fiscalía del Tribunal Supremo»

Trabaja en coordinación con el abogado que formalmente representa a Don Juan Carlos en España, Javier Sánchez-Junco, en esas posibilidades de regularización, que podrían pasar por la presentación del modelo 720 para aflorar fondos en el extranjero, según informaron a ABC fuentes conocedoras del asunto.

La investigación de esos pagos y el origen de esos fondos está a cargo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha centralizado las tres líneas abiertas que tienen que ver con capitales de Don Juan Carlos.

La primera de ellas se incoó en Anticorrupción en el año 2018 al hilo de unos audios del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en los que la examante del anterior Jefe del Estado Corinna Larsen aseguraba que tenía fondos y testaferros en el extranjero.

Segundas diligencias

Ella misma se identificaba en las cintas como mujer de paja, aunque luego ante el fiscal de Suiza aseguraría que los 65 millones de euros que recibió en una de sus cuentas desde la fundación panameña Lucum, creada por orden de Don Juan Carlos, eran un regalo personal que él le hizo por el cariño que le profesaba.

Las diligencias fueron enviadas al Supremo por orden de la Fiscal General del Estado Dolores Delgado el pasado mes de junio y están cerca de archivarse, pues de las pesquisas, alimentadas por comisiones rogatorias desde Suiza, donde ella está siendo investigada por blanqueo de capitales, han llegado a la conclusión de que los hechos tuvieron lugar cuando Don Juan Carlos estaba al frente de la Jefatura del Estado y así, era inviolable.

Las segundas diligencias son las que involucran al coronel Murga y al mexicano Sanginés-Krausse y de las que se desprendería la necesidad de Don Juan Carlos de regularizar las donaciones que recibe de amigos empresarios españoles y extranjeros. Viajaron a la Fiscalía del Supremo tras la filtración de parte de su contenido el pasado noviembre, cuando llevaban abiertas más de año y medio.

Ese mismo mes, una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales apuntó de nuevo al anterior Jefe del Estado desencadenando una nueva línea de investigación. Se trataba de movimientos de dinero desde un «trust» en Jersey en el que figuraría Don Juan Carlos.

Fuentes de su entorno niegan que el padre de Don Felipe tenga intereses en las Islas del Canal y recuerdan que para figurar en un «trust» no hace falta ni el conocimiento ni el consentimiento de un tercero. Aseguran que ni cuenta allí con ninguna sociedad ni ha acometido ningún movimiento de fondos.