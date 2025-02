Don Juan Carlos descarta residir en España de manera permanente

La Casa de Su Majestad el Rey difundió este lune s un comunicado en el que anuncia la decisión de Don Juan Carlos de permanecer en Abu Dabi y no volver de manera permanente a España, sino de forma temporal y siempre instalándose en viviendas de particulares. En el documento, Felipe VI da su conformidad a los anuncios que realiza su padre a través de una carta que le dirige y que está fechada el pasado 5 de marzo.

«Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida», expresa Don Juan Carlos en la carta.

Felipe VI respeta su voluntad

«Como es natural», prosigue Juan Carlos I, «volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos» . En el texto remitido por La Zarzuela se da cuenta, en el segundo punto, de que «Su Majestad el Rey respeta y comprende la voluntad de Su Majestad el Rey don Juan Carlos expresada en su carta».

Esta información se produce diecinueve meses después de que Don Juan Carlos decidiese partir hacia Emiratos Árabes Unidos «guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey», refiriéndose a su hijo.

«Siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles»

Don Juan Carlos aprovecha la carta enviada para lamentar sincerament e «los acontecimientos pasados de mi vida privada» , de los que dice que es «consciente de la trascendencia para la opinión pública». Una reflexión que se produce desde Abu Dabi, «lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad». Allí fue atendido y recibido durante este tiempo por el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, con el que se ha dejado ver en alguna imagen que se hizo pública.

En la carta, el padre de Felipe VI reivindica su legado durante su Reinado entre 1975 y 2014: «Siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles».

Don Juan Carlos, de 84 años de edad, también buscará privacidad para esta nueva fase de su vida de visitas a España: «En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible». «Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo», prosigue Don Juan Carlos en su carta dirigida a Felipe VI.

«Lealtad y orgullo por ti»

«Siempre que te parezca bien, es mi deseo que hagas pública esta carta, para conocimiento de todos los españoles y en la fecha que estimes oportuna. Con mi lealtad, cariño y el orgullo inmenso que siento por ti. Tu padre» , concluye la misiva.

El comunicado de la Casa del Rey llega una semana después de conocerse que la Fiscalía archivaba toda la investigación abierta sobre Don Juan Carlos. El fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón firmó tres decretos sin presentar querella ni dirigir contra él reproche penal alguno, ya sea por «insuficiencia de indicios incriminatorios», por «prescripción del delito», por «la inviolabilidad del Jefe del Estado» o por ser válida la regularización fiscal acometida.

Don Juan Carlos, con el Príncipe heredero de Abu Dabi, Mohammed bin Zayed, y el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak COPE

En el primero de los decretos se ponía fin a un periodo de investigaciones por un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011 del AVE a La Meca («elementos indiciarios insuficientes»). Con el segundo se ponía punto final al proceso de pesquisas sobre las transferencias efectuadas entre los años 2016 y 2019 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause al coronel del Aire íntimo de Don Juan Carlos Nicolás Murga Mendoza y de las que el padre del Rey podría haber sido «beneficiario indirecto» («no existe constancia de contraprestación alguna»).

Y en el tercero de los decretos se indicaba que en situación similar quedaba la regularización fiscal que acometió la representación de Don Juan Carlos el 2 y 3 de febrero de 2021 por importe de 4.416.757,46 euros por los gastos que le habría sufragado su primo Álvaro de Orleans a través de la Fundación Zagatka, que él administra, ya después de la abdicación y hasta el 2018 (el decreto daba por espontánea la regularización). Asimismo, la Fiscalía señaló en otro escrito de que «no existe constancia alguna» de que Don Juan Carlos se beneficiase de un trust en Isla Jersey, y que por ello permita vincular el conglomerado con el padre del Rey «ni en su gestión, ni en la capacidad para disponer de los fondos».

De este modo, y tal y como ha venido informando ABC, Don Juan Carlos ha esperado al archivo de las investigaciones y el cotejo de las regularizaciones fiscales para poder regresar a España, aunque sea de visita y de modo privado.

La Moncloa, informada

Fuentes de La Moncloa informaron a ABC de que «la decisión ha sido tomada en el seno de la Casa del Rey y el Gobierno estaba informado». Este martes, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez García se referirá con toda seguridad a la decisión de Don Juan Carlos.

.