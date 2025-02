Juan Carlos I, 19 meses de vida tranquila y casi anónima en Abu Dabi

Después de 19 meses en Abu Dabi , Juan Carlos I ya puede volver a España. Esta es la consecuencia más inmediata sobre lo que supone el archivo por parte de la Fiscalía de las tres causas por las que durante tres años se ha investigado al padre del Rey Felipe.

Aunque Juan Carlos I nunca ha estado imputado —solo estaba siendo investigado y podía haber permanecido en España durante todo este tiempo—, el 3 de agosto de 2020 tras una «meditada decisión» decidió salir del país para instalarse en Abu Dabi. A través de un comunicado que difundió la Casa de Su Majestad el Rey trascendió su decisión de trasladarse -«en estos momentos»- fuera de España y subrayó que «siempre» ha querido «lo mejor para España y para la Corona». Desde entonces, y sobre todo durante el último año y medio, se habían ido filtrando informaciones que vaticinaban un desenlace favorable para Juan Carlos I, pero lo cierto es que cada vez que se publicaba alguna noticia sobre este asunto, el proceso volvía a prolongarse.

Antes de salir de España, las amistades que durante años forjó Don Juan Carlos con los jeques del golfo Pérsico hicieron que tuviera varios destinos para elegir. Su íntimo amigo -y a quien trató siempre como un hermano hasta su muerte en noviembre de 2020-, Jafila de Bahréin se ofreció para ser su anfitrión. Pero el padre del Rey Felipe se decantó por viajar a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y aceptó la hospitalidad del príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed . Allí es un hombre muy querido, sus íntimos le llaman «Juanito» .

«Vino a Abu Dabi porque quería pasar inadvertido y estar tranquilo. Él no quiere hacer nada que pueda perjudicar a su hijo ni a la Institución», explica a ABC una persona cercana al príncipe heredero, quien dio instrucciones claras a su corte cuando Juan Carlos I se instaló allí: «Ha prohibido hablar de él en cualquier contexto». Al permanecer en Abu Dabi en calidad de invitado, antes de su llegada en agosto de 2020, el príncipe heredero reformó una de sus residencias personales para que Juan Carlos I se sintiera como en casa.

La vivienda se encuentra en Al Bateen , una lujosa urbanización repleta de hoteles de gran altura con vistas al golfo, en la que también vive Mohamed bin Zayed. Una casa con varias habitaciones en la que se han alojado sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, cada vez que han ido a visitarle. Precisamente allí se refugió también la Infanta Cristina a principios de febrero, cuando tras conocerse su separación de Iñaki Urdangarin -y tras pasar unos días en Madrid- se desplazó hasta Abu Dabi para pasar unos días con su padre.

En Abu Dabi, Juan Carlos I ha contado durante este tiempo con buenos amigos . Como el matrimonio formado por el empresario y artista Mohamed Kanoo y Huda Alkhamis Kanoo , impulsora del Abu Dhabi Music and Arts Festival, a quien le entregó la medalla de la Real Orden de Isabel la Católica en 2016. A su grupo de íntimos se une el jeque Nahyan bin Mubarak , quien fue ministro de Cultura. Su hijo Mohamed bin Mubarak también ha estado muy pendiente de Don Juan Carlos durante todo este tiempo.

Juan Carlos I, en febrero de 2021, con Mohamed bin Zayed y Khaldoon Al Mubarak

Si vuelve, lo decidirá él

Desde que salió de España, la mayoría de informaciones que han llegado a los medios de comunicación, atribuidas a supuestos entornos cercanos a Juan Carlos I, no han dejado de ser meras especulaciones. Es difícil que alguno de sus amigos íntimos hable en público sobre él. Y, si dan declaraciones o algún tipo de información a un medio, la mayoría de veces siguen instrucciones del propio Don Juan Carlos.

Cuando ha querido que se sepa algo relacionado con su vida privada —como las veces en las que ha tenido que desmentir que su estado de salud fuera algo delicado—, ha utilizado los cauces pertinentes para que se conozcan este tipo de noticias y se puedan dar por irrefutables. Como cuando Cope publicó en febrero de 2021 una fotografía -donde aparecía con el príncipe heredero Mohamed bin Zayed y el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak-, cuando se dijo que estaba muy grave de salud; o cuando el pasado mes de diciembre desde la Casa de Su Majestad el Rey se informó de que Don Juan Carlos había dado negativo en una prueba PCR tras haber comido con Rafa Nadal .

Lo mismo ocurrirá si el padre de Felipe VI se instala de nuevo en España: si la noticia no se conoce por una fuente oficial, él mismo dará a conocer su decisión a través de un cauce que se pueda considerar solvente.

Es cierto que Abu Dabi a Juan Carlos I se le queda pequeño y que echa de menos la vida en España, así lo ha expresado él mismo desde allí . Añora la comida, los planes, la compañía, salir al mar a navegar... Pero si regresa o no, es algo que decidirá él y comunicará él. De momento, lo que parece seguro es que en cuanto pueda volverá por unos días, de visita , y se dejará ver. Confía en que así, con unos primeros titulares sobre su retorno a España, el revuelo que genera su presencia aquí, se pasará. Quizá este año no falte a su cita anual en Sanxenxo para la regata Xacobeo 6mR Worlds, que se celebrará del 10 al 19 de junio . El Bribón500, el barco donde Juan Carlos I navega y que capitanea su íntimo amigo Pedro Campos, ya está a punto.

«Quiere seguir llevando una vida tranquila y lo que no pretende, bajo ningún concepto, es hacer algo que pueda perjudicar a la Instituación y a su hijo, porque le quiere y le admira», explica a ABC una fuente de su entorno, quien no se atreve a hablar por él sobre su vuelta a España: «Él decidió irse y decidirá cuando vuelve. No sé si se instalará aquí definitivamente, pero sí que le veremos muy pronto. Él estaba esperando a que la Fiscalía le diera carta blanca».