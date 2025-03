Josep Piqué: «Pido responsabilidad y superar la discusión en el PP de Madrid»

Hay muy pocos temas sobre los que Josep Piqué (Villanueva y Geltrú, 1955) no sea una voz autorizada. En su larga trayectoria ha sido ministro de Asuntos Exteriores, Industria y Ciencia, pero también portavoz del Gobierno y presidente del PP en Cataluña. Y su dilatada ... experiencia política se combina con un profundo conocimiento del mundo empresarial como expresidente de Vueling, exvicepresidente de OHL y exconsejero de Abengoa . Ahora, Piqué vuelca todo ese conocimiento sobre el Foro La Toja, un espacio que preside y que en sus tres años de andadura ha conseguido convertirse en referente de la conversación pública en España. Su objetivo es relanzar el diálogo entre ambas orillas del Atlántico para afrontar juntos los problemas y retos compartidos. La próxima semana arranca la edición 2021 para debatir sobre el nuevo equilibro geoestratégico, la digitalización, el futuro del empleo, el compromiso medioambiental, o los fondos europeos.

Nos han dejado fuera de Aukus...

No creo que Estados Unidos haya tenido voluntad explícita de ningunear a la Unión Europea. Washington tiene una clara identificación de quienes son sus aliados relevantes en el Indopacífico y sus compromisos con Europa van a depender de lo que esté dispuesta a asumir. Si a la Unión le vale descansar su seguridad y defensa en EE.UU., sin nada a cambio, no me parece disparatado que Estados Unnidos actúe por su cuenta. La UE tiene que hacer sus propios deberes para que los demás nos tomen en serio.

¿Como la unión de la defensa?

Si queremos que Europa sea percibida como un sujeto relevante en la escena internacional, inevitablemente tenemos que ir en esa dirección. Es un objetivo a largo plazo, pero a corto plazo hay caminos para avanzar, como la creación de unas fuerzas especiales de intervención rápida, acuerdos para compartir inteligencia o proyectos de I+D, o el impulso de una industria de la defensa menos dependiente del exterior. Si hay voluntad política se puede hacer muy rápido, pero hace falta elevar los presupuestos de defensa.

¿Estamos ante otra guerra fría, como advierte China?

Cada vez vamos más a una confrontacion no solo comercial, económica y estratégica sino tecnológica y sistémica. Estamos en una situación similar a la Guerra Fría: las dos partes sabían que una confrontación militar les conduciría a un desastre compartido pero querían tener capacidad de disuasión militar. No es que haya voluntad explícita de llegar a una confrontación pero cuando cuando hay un proceso de rearme la posibilidad de incidentes aumenta. Hay que intentar rebajar la tensión y buscar la colaboración ante problemas globales , como la pandemia o el medio ambiente.

¿Sustituirá China a EE.UU. como primera potencia mundial?

No es inevitable. China tiene esa ambición y se ha marcado un horizonte temporal, de la misma forma que EE.UU. ha asumido el reto y está intentando evitarlo.

¿Los europeos no deberíamos hacer más por frenar a Pekín?

Europa es un importantísimo mercado con una gran capacidad para establecer regulaciones. Hasta ahora, la UE ha mantenido una posición ambigua respecto a China, fruto de las distintas posiciones de sus estados. Hay muchísimos intereses empresariales en juego que han modelado muchas actitudes. Pero esta situación se ha decantado hacia que Europa no puede ser equidistantante ni mediador entre EE.UU. y China sino defender sus propios intereses. Y en materia de valores estamos infinitamente más cerca de EE.UU. que de China.

Culpas compartidas

El Foro La Toja es una apuesta por el diálogo a ambos lados del Atlántico pero aquí, en España, izquierda y derecha hablan poco o no hablan.

Me gustaría ver un grado mucho mayor de diálogo entre Gobierno y oposición en los temas básicos, porque si surgen acuerdos quien gana es el país.

¿De quién es la culpa?

Es una responsabilidad compartida. Contesto de la misma manera que si el PP estuviera en el Gobierno y el PSOE en la oposición:la principal responsabilidad de buscar consensos siempre está en el Gobierno que es el que tiene que tener la iniciativa.

Casado era uno de los ponentes invitados este año al foro. Resulta obligado preguntarle como ve usted la contienda en el PP de Madrid.

Una de las cosas que más castiga al electorado son las divisiones internas en los partidos. No le conviene a nadie que haya ese tipo de debates. Hace falta un ejercicio de responsabilidad y superar esa discusión lo antes posible. Ahora es el momento de Pablo Casado , es el presidente del PP y el candidato a la presidencia del Gobierno. Hay que darle esa oportunidad.

Pide responsabilidad a Ayuso...

A los dos lados. No hay que dejarse llevar por las reacciones viscerales. Hay que actuar con muchísima frialdad y prudencia. Y como se suele decir en el refranero español ‘si hay ropa sucia, hay que lavarla en casa’.

¿Qué consejo le daría a Casado?

El PP está consiguiendo lo que ha conseguido el PSOE: recuperar la hegemonía dentro de su espacio político y esto es una condición necesaria para ganar unas elecciones. Pero, además, se necesita ofrecer un proyecto alternativo de gobierno, que sea atractivo, y configurar un equipo que ofrezca credibilidad en ese proyecto.

¿Cree que Casado lo ha logrado?

Espero, por el bien de todos, que sea así.