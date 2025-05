El Jemad: «Nuestra intención es no dejar a ningún colaborador afgano sin sacarle de allí»

El jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro E. López Calderón, atiende a ABC durante media hora vía telefónica. Son las primeras declaraciones que realiza un militar sobre el operativo de evacuación que tiene como objetivo sacar de Kabul a «entre 800 ... y 1.000 personas».

El almirante general subraya dos mensajes. El primero, destinado a los 110 militares y los 17 policías nacionales que se encuentran en Dubái y Kabul : «Quiero agradecerles su esfuerzo descomunal. Están haciendo un trabajo durísimo desde el primer minuto y con un drama humano inmenso a escasos metros. Cada persona que sacan de allí es una vida con un futuro».

El segundo mensaje, sobre la misión: «En todo en lo que esté en nuestras manos vamos a traer a todos los que absolutamente podamos, mientras que podamos y de la manera que podamos. Nuestra intención es no dejar a ningún colaborador afgano sin sacarle de allí».

—Almirante general, ¿qué últimas novedades le llegan desde el aeropuerto de Kabul donde parece que se complica el acceso para que puedan ser evacuados los colaboradores?

—La situación está complicada desde el inicio. Sigue habiendo una enorme masificación de personas alrededor del aeropuerto que dificulta muchísimo que nuestros colaboradores puedan llegar. A ello hay que sumar los ‘checkpoints’ establecidos por los talibanes. En las últimas 48 horas se ha agravado el problema de la cantidad de gente que se acumula y que impide el movimiento hacia las puertas del aeropuerto. Nuestra gente está 24 horas al día esperándoles, día y noche, en la puerta. En el momento que logran acercarse se comprueba que son personas que están en los listados y entran.

«A principios de agosto empezamos a hacer un planeamiento por prudencia al ver la progresión talibán»

—Un papel como salvavidas...

—Claro. Un papel, una documentación expedida por la Embajada en la cual se les cita para que vayan a una puerta en unos márgenes de horarios. Luego estos horarios son difícil de cumplir. Pero si están en las listas, entran.

—¿Y cuáles han sido los criterios para decidir qué colaboradores afganos vienen? ¿Y qué familiares pueden venir?

—Básicamente son personas que han colaborado con España durante los años que hemos estado allí en los diferentes organismos: Embajada, Agregaduría, fuerzas militares que desplegaron, aeropuerto... También hay personas que colaboraron con algunos organismos españoles y que corren un riesgo especial por la actividad que desarrollaron. Algunas han sido colaboradoras de ONGs españolas que en su día trabajaron allí. Se estudia caso por caso. Y, en término medio, pueden venir familiares de primer grado. Sobre todo se trata de tener un cuidado muy especial con mujeres y niños.

Teodoro López Calderón, en su despacho del Estado Mayor de la Defensa ABC

—¿Cuántas personas están en esos listados del Gobierno español?

—Es un goteo en el que todos los días aparecen unos pocos más. Son entre 800 y 1.000. Probablemente, si esto se prolonga, haya alguno más. Evidentemente la gran masa de solicitudes llegó al principio.

—Se han visto imágenes de helicópteros alemanes en un aeropuerto, otros países tienen efectivos de operaciones especiales sobre el terreno... ¿España se podría preparar para participar en misiones de recogida de colaboradores fuera del aeropuerto de Kabul?

—Lo del helicóptero alemán no ha sido en Kabul, sino en otra ciudad. Ahora mismo, esta misión no se está haciendo. Hay dos misiones: dar seguridad al aeropuerto, evitando la penetración de gente del ISIS o talibán; y la otra misión es la de extraer a los colaboradores que lleguen al aeropuerto y traerlos a España. No nos han pedido colaborar en la misión de ofrecer seguridad al aeropuerto [se encargan militares que ya se encontraban ahí y el refuerzo de marines que EE.UU. ha enviado] ni tampoco hay misiones de combate.

—Los GEO de la Policía Nacional y agentes del CNI están jugando un papel fuera de la base...

—No, en absoluto. Fuera de la base no está actuando nadie. Las fuerzas norteamericanas, inglesas y otros países que aún tienen fuerzas allí han establecido una zona de seguridad que afecta al aeropuerto de Kabul y a la Zona Verde. Ya está. En el resto no se actúa.

Evacuación del aeropuerto de Kabul de un grupo de 110 colaboradores afganos ABC

—¿Ha habido fricción con los talibanes en el aeropuerto de Kabul?

—No, no ha habido.

—¿Cómo se organizó el operativo para esta misión de recogida del personal de la Embajada y colaboradores?

—Cuando empezamos a ver que la progresión talibán era mucho más rápida de lo que podíamos intuir, que fue a principios de este mes, empezamos a hacer un planeamiento por prudencia. Luego vimos que se iba a hacer realidad. Entonces se empezó a trabajar en el planeamiento a principios del mes de agosto. En paralelo se empezaron a rescatar datos de colaboradores que estuvieron apoyando a las Fuerzas Armadas españolas durante el tiempo que estuvimos allí. El día 10 se formó un grupo de trabajo, que ahora mismo está presidido por el ministro de la Presidencia, y donde participan todos los ministerios implicados en este trabajo.

— ¿No hubo oportunidad de volar directamente a Kabul?

—Al principio se pensó en volar directamente a Kabul pero cuando se prohibieron los vuelos civiles no tuvimos más remedio que buscar un punto desde donde hacer un puente aéreo hacia Kabul. Dubái nos aceptó. Y allí es donde tenemos nuestros aviones listos para volar siempre que tengamos una ventana que nos asignan para aterrizar. La demanda es altísima. Nos la están dando por la noche. Por ejemplo esta noche [por ayer] habrá otro vuelo. La otra parte del operativo es trasladarlos de Dubái a Torrejón. Primero lo hicimos con nuestros aviones A400 pero a partir de ahora lo haremos con aviones contratados a Air Europa.

—¿Será una operación larga?

—No tenemos una estimación de tiempo porque es imposible saber cómo se van a desarrollar los acontecimientos de un día para otro y, casi casi, de una hora para otra. Pero, desde luego, mientras quede gente que nos lo ha solicitado y EE.UU. esté allí, dando la protección necesaria para hacer las operaciones de vuelo y la entrada en el aeropuerto, seguiremos haciéndolo. Nuestra meta es traer y salvar cuantas vidas y familias hayan tenido relación con nosotros.

Llegada del segundo avión a la base militar de Torrejón de Ardoz con 110 personas afganas EFE

—En los primeros días hubo críticas sobre una lentitud en aterrizar en Kabul. ¿Qué tiene que decir?

—No tienen sentido esas críticas. Allí hay países como Reino Unido o Alemania que tenían fuerzas presentes. Ellos ya tenían el operativo. España ha tenido que desplegarlo desde cero [los últimos soldados españoles regresaron en mayo]. Además, hemos tenido que conseguir las autorizaciones diplomáticas para poder utilizar el aeródromo de Dubái o todas las autorizaciones de sobrevuelo, y eso lleva su tiempo. Creo que se ha hecho en un tiempo absolutamente récord teniendo en cuenta que allí no había presencia militar española. ¿Los que tenían pudieron actuar un poco antes? Pues sí, pero estamos hablando de 24 horas de diferencia. Si se dice que hemos tardado es porque no se conoce el detalle de la dificultad de hacer un despliegue de este tipo.

—¿Cuántos militares están involucrados en esta operación?

—Entre Kabul y Dubái tenemos 110 militares. El peso específico lo tiene el Ejército del Aire, por las tripulaciones del Ala 31 (vuelo y mantenimiento) pero el EADA (Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo) tiene un papel importantísimo en la terminal de Dubái y con la Policía Nacional en Kabul en la misión dedicada a la gestión de la entrada de los afganos en el aeropuerto. Hay también una unidad Cimic del Regimiento de Operaciones de Información nº1 del Ejército de Tierra y una unidad sanitaria (Umaer). A ellos hay que sumar los 17 policías allí. Con todos ellos se está gestionando.