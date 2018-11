«Su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación», Del Hierro a Villarejo por Rajoy El marido de Cospedal cambió impresiones con el comisario al día siguiente de la cita secreta en Génova

ABC

Madrid Actualizado: 06/11/2018 06:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

-López del Hierro: «Sí, su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación»

-Villarejo: Es que para mí me parece que es lo más coherente. Hombre, procurando dar unos días de margen para que no...

Horas después de María Dolores de Cospedal anunciara su dimisión como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Moncloa.com ha desvelado una nueva conversación entre su marido, Ignacio López del Hierro, y el comisario José Manuel Villarejo, en la que de forma velada se refieren a Mariano Rajoy (al que no llegan a nombrar). En este caso se trata de una conversación telefónica, grabada por el policía, en la que ambos cambian impresiones sobre la reunión secreta que habían mantenido el día anterior en el despacho de Cospedal en Génova, el 21 de julio de 2009.

Del Hierro le transmite que la impresión del socio (Cospedal) ha sido buena -la cita la habían preparado ellos dos el día anterior como se aprecia en los audios que han ido apareciendo- y le añade más información. «La suya y luego la de su jefe (Rajoy), que también (Cospedal) le comentó el negocio a su jefe como es normal», le informa Del Hierro. «Ahhh muy bien y entendió (Rajoy) la cosa, ¿no?», le pregunta el comisario. En ese momento Cospedal era la secretaria general del PP y, por tanto, su único jefe era Rajoy.

Las reuniones y conversaciones entre el comisario e Ignacio López del Hierro eran continuas -como mínimo en 2009- a tenor de las grabaciones que se han ido conociendo y que han llevado a Cospedal a dimitir de su responsabilidad en el Comité, según ella para que los audios de Villarejo no afecten al partido. A diferencia de las conversaciones en las que encargaban espiar a Javier Arenas y al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba en este caso el lenguaje es más críptico, dado que es una llamada telefónica y el policía es un maestro en el rastreo e interceptación de ese tipo de comunicaciones. Eso al menos vendía a sus clientes. La impresión es que ambos están contentos con el resultado de la cita en el cuartel general de los populares. Como se sabe, dos meses después se concretaron los encargos referidos a Arenas y a Alejandro Pérez Rubalcaba.

Esta es la conversación íntegra:

Villarejo: ¿Síiiii?

Ignacio López del Hierro: Me han cambiado de teléfono…

V: Bueno, no te preocupes. Está muy bien coño, así

ILH: Y del otro.

V: Como hacemos negocios, siempre viene bien.

ILH: Claro. No y el otro hasta que no lo pase a este teléfono, no lo tengo macho.

V: Bueno, je je, pues te chinchas je je je.

ILH: ja ja ja… ¿oye?

V: Dime.

ILH: ¿Te gustó nuestro socio (Cospedal)?

V: Eh, a mí… no sé… yo (tuve) buena impresión, obviamente. Lo importante, de alguna manera la estrategia de negocio en el futuro se tenga en cuenta para la toma de decisiones. A mí no…

ILH: Sí, yo creo que hay un tema, que yo te hablaré el lunes…

V: Ajá, perfecto.

ILH: ¿Vale?

V: Perfecto y ya lo comentamos y lo analizamos. ¿Qué tal impresión del socio (Cospedal)?

ILH: Bien, bien.

V: Más que nada, coherente un poco con la línea que teníamos prevista, de la posibilidad de expansión y tal.

ILH: La suya y luego la de su jefe (Rajoy), que también (Cospedal) le comentó el negocio a su jefe como es normal.

V: Ahhh muy bien y entendió (Rajoy) la cosa, ¿no?

ILH: Sí, su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación.

V: Es que para mí me parece que es lo más coherente. Hombre, procurando dar unos días de margen para que no…

ILH: Sí.

V: …para que no se vea que la estrategia empresarial va por…. Pero yo creo que ese es el criterio más coherente.

ILH: Y el lunes…yo te…

V: Me das un toque, hacemos un hueco y nos vemos un ratito breve.

ILH Sí, nos vemos un ratito. Eso es. Sí…

V: Perfecto, pues me alegro mucho.

ILH: Venga… a ti.

V: Un abrazo.

ILH: Hasta luego, adiós.